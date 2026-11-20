(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

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Sergio Mayer vuelve a generar polémica. Esta vez, el motivo no es una declaración política ni una intervención desde la tribuna de San Lázaro.

Su incorporación a Secreto millonario, el nuevo reality de Netflix conducido por Adela Micha, provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el diputado participe en otro programa de televisión mientras persisten los señalamientos sobre su desempeño legislativo.

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La reacción que concentró buena parte de los comentarios fue publicada por la cuenta La Comadrita en X, que ironizó sobre la presencia del también actor en los formatos de entretenimiento: “Sergio Mayer en todos lados menos en la Cámara de Diputados”.

El comentario desató otras respuestas de usuarios que tampoco ocultaron su inconformidad. Entre ellas destacaron: “Sergio Mayer en todos lados menos en el congreso”, “Ay dios Sergio Mayer en serio? No hay otro personaje?” y “Ese señor se la pasa de reality en reality nomás dando pena”.

Otro internauta cuestionó directamente sus prioridades: “el Sergio Mayer se la pasa más en realitys que en su trabajo. México mágico”.

Varios usuarios de redes sociales comparten mensajes y memes en respuesta al anuncio de un programa de Netflix que incluye a Sergio Mayer. (X)

Sergio Mayer participará en Secreto millonario, el nuevo reality de Netflix

La controversia surgió después de que se diera a conocer el elenco de Secreto millonario, producción mexicana que llegará a Netflix el 18 de diciembre de 2026, con Adela Micha como conductora.

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El programa reunirá a 12 celebridades de distintos ámbitos, entre ellas Paolita Suárez, Susana Zabaleta, Lupita Villalobos, Paola Rojas y Sergio Mayer, quienes competirán por un premio de dos millones de pesos.

La dinámica estará centrada en el engaño, las alianzas y la capacidad para descubrir quién tiene el dinero. Al ingresar a sus habitaciones, cada participante encontrará un cofre, pero únicamente uno contendrá la fortuna. Quien lo obtenga tendrá que ocultar su identidad mientras los demás intentan descubrirlo.

Al final de cada episodio, los concursantes votarán por la persona que consideren que guarda el premio. Si acertan, el dinero cambiará de dueño, por lo que las estrategias y las sospechas serán determinantes.

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El formato está inspirado en Million Dollar Secret y representa el regreso de Adela Micha a la conducción de realities, más de dos décadas después de sus primeras emisiones de Big Brother México.

Sergio Mayer solicitó licencia en octubre de 2026 para integrarse al reality Juego de Villanos. (X)

Las polémicas de Sergio Mayer por participar en realities mientras es diputado

Las críticas contra Mayer no son nuevas. Su participación en programas de televisión mientras ocupa una curul en la Cámara de Diputados ya había generado cuestionamientos, particularmente después de solicitar licencia para integrarse a La Casa de los Famosos de Telemundo.

En febrero de 2026, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un procedimiento en su contra y suspendió sus derechos partidarios.

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El órgano interno argumentó que su separación del cargo para participar en un proyecto de entretenimiento podía representar una subordinación del interés colectivo a sus objetivos personales.

La decisión también tuvo consecuencias políticas: el procedimiento derivó en un conflicto con integrantes de su partido y, el 15 de mayo de ese año, Mayer presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, alegando motivos personales y diferencias internas.

En aquel momento, el legislador defendió su participación televisiva al considerarla un “experimento social” y sostuvo que su licencia se encontraba dentro del marco legal. También rechazó los cuestionamientos sobre su compromiso con la actividad parlamentaria.

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Su paso por los realities tampoco se limita a Telemundo. En 2025 apareció como invitado especial en La Granja VIP, de TV Azteca, mientras que anteriormente había participado en proyectos relacionados con La Casa de los Famosos México.

(X/@SergioMayerb)

Sergio Mayer vuelve a la televisión y reaviva el debate sobre su trabajo legislativo

La nueva producción de Netflix coloca nuevamente al diputado bajo el escrutinio público por la frecuencia con la que combina su trayectoria política con proyectos de entretenimiento. Aunque su participación en Secreto millonario todavía no comienza, el anuncio del elenco fue suficiente para reactivar las críticas sobre sus prioridades como representante popular.

Con otro reality en su agenda y una trayectoria marcada por controversias relacionadas con sus licencias legislativas, Sergio Mayer enfrenta una reacción que ya se convirtió en una constante cada vez que anuncia un proyecto televisivo.

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