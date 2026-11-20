La pareja asistió a la alfombra roja de Hotel todo incluido en medio de rumores de rompimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Mariana BO revela que José Eduardo Derbez le dijo que lleva separado de Paola Dalay desde hace cinco meses y confirma que ambos comenzaron a salir hace unos días. La DJ señala que aún no tienen un noviazgo formal, pero admite que existe interés y que está abierta a que la relación avance.

La productora musical habla del tema durante un encuentro con la prensa, después de que las imágenes de ambos en un campo de tiro y una salida nocturna provocaron rumores en redes sociales. Mariana BO sostiene que conoce al actor desde hace alrededor de un año y medio.

PUBLICIDAD

La artista también aclara que José Eduardo Derbez fue quien le envió el ramo de rosas que presumió en sus historias de Instagram. El gesto ocurre luego de que ella dijera que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es un “gran amigo”.

“No, él me mandó a mí”, responde Mariana BO cuando le preguntan si ella había enviado las flores al actor. El arreglo de rosas rojas fue compartido por la DJ con una etiqueta a la cuenta de José Eduardo Derbez.

(IG)

Mariana BO asegura que José Eduardo Derbez lleva cinco meses separado

La DJ afirma que José Eduardo Derbez le contó que su relación con Paola Dalay terminó hace cinco meses. La declaración aporta una nueva versión sobre los tiempos de la ruptura, anunciada de manera pública por la expareja el pasado 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Me dijo que ya se separó hace cinco meses”, comenta Mariana BO frente a los reporteros. La artista agrega que ve al actor tranquilo en medio de los comentarios que han rodeado su vida personal.

La DJ no da más detalles sobre el final de la relación entre Derbez y Dalay. Tampoco explica en qué momento comenzó la separación ni si el actor ya vivía aparte de la madre de su hija Tessa.

Paola Dalay ha sostenido antes que conoció al futbolista César Romo después de terminar con José Eduardo Derbez. En redes sociales se difundió un video atribuido a la influencer y al jugador, grabación que abrió cuestionamientos sobre la cronología de su ruptura.

PUBLICIDAD

Tras las imágenes en un campo de tiro y un festejo nocturno, la artista contó que el hujo de Eugenio Derbez asistió a su cena de cumpleaños y después le propuso probar una actividad que nunca había realizado. (Fotos: Redes Sociales)

Mariana BO confirma desde cuándo sale con José Eduardo Derbez

La DJ precisa que conoce a José Eduardo Derbez desde hace cerca de un año y medio. Ambos coinciden en el programa Pared de Idiotas, donde ella fue invitada a tocar música.

La convivencia toma otro rumbo cuando Mariana BO invita al actor a su cumpleaños. “Lo invité a mi cumpleaños. A partir de ahí como que hubo una chispa y a partir de ahí empezamos a salir”, relata.

A pesar de esa explicación, la artista delimita los tiempos de su acercamiento romántico. Cuando le preguntan si llevan cinco meses de conocerse, corrige: “Lo conozco hace un año y medio, pero empezamos a salir hace como unos días”.

PUBLICIDAD

Mariana BO describe a José Eduardo Derbez como un hombre “caballeroso”, “detallista” y talentoso. También dice que le resulta atractivo que tenga una “mente brillante”.

“Nos estamos saliendo, nos estamos conociendo. Yo estoy abierta al amor, yo estoy abierta a las oportunidades”, expresa la DJ. Más tarde acepta que entre los dos “sí hay algo de verdad”.

La artista explica que comparten un ambiente profesional similar porque ambos son artistas. Para Mariana BO, esa coincidencia permite que se entiendan durante sus encuentros.

La DJ deja abierta la posibilidad de una relación con el actor

Mariana BO rechaza que ella y José Eduardo Derbez sean novios. “Así como novios, novios, pues no, todavía no, tranquilos”, responde cuando los reporteros le señalan que la relación parece avanzar rápido.

PUBLICIDAD

(IG)

La DJ también descarta definir el vínculo como “amigos con derechos”. Asegura que le gusta tener relaciones “bien” y “concretas”, aunque insiste en que están disfrutando el tiempo que pasan juntos.

“Él es un amigo, lo estamos pasando muy bien, estamos saliendo, nos estamos conociendo y no hay nada serio ahorita”, dice Mariana BO. La cantante añade que está “abierta al amor cien por ciento”.

La cercanía entre ambos ya influye en sus planes. Mariana BO cuenta que tenía previsto viajar a Guatemala, pero cambia la fecha de su vuelo para reunirse con José Eduardo Derbez antes de partir a un show.

PUBLICIDAD

“Cancelé mi vuelo porque nos vamos a ver, vamos a ir a comer”, explica la DJ. La artista tenía programado viajar al país centroamericano, pero mueve su salida al sábado para poder encontrarse con el actor.

“Yo no hago eso. Jamás haría eso”, sostiene Mariana BO sobre su decisión de modificar el viaje. La productora afirma que tiene varios shows agendados en diciembre y que mantiene una agenda ocupada.

Las flores, el campo de tiro y una salida de fiesta marcan su cercanía

Antes de que surgieran las versiones sobre un romance, Mariana BO y José Eduardo Derbez compartieron una salida a un campo de tiro. Las fotos mostraron a ambos con lentes oscuros, gorras y protectores auditivos.

PUBLICIDAD

La DJ indica que fue el actor quien la invitó a esa actividad. Mariana BO dice que nunca había practicado tiro y aceptó el plan como una experiencia nueva.

Además de aquel encuentro, ambos salieron de fiesta. La DJ asegura que han tenido varias convivencias y que se ven con frecuencia desde que comenzó su acercamiento.

Durante la entrevista, Mariana BO bromea sobre la posibilidad de que José Eduardo Derbez esté enamorado. “Pues igual lo traigo loco, ¿no? Quién sabe”, responde entre risas.

La artista evita hacer promesas sobre el rumbo que tendrá la relación. “No les quiero prometer nada, pero y si sí, la verdad sí puede haber algo ahí fuerte”, señala.

PUBLICIDAD

Por ahora, Mariana BO y José Eduardo Derbez no confirman un noviazgo. Ella dice que están conociéndose, mientras el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre las palabras de la DJ ni sobre los cinco meses de separación que ella atribuye a su relación con Paola Dalay.