Un símbolo de prohibición superpuesto a un hígado y a diversos envases de pastillas ilustra la contraindicación en el consumo de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hígado graso puede agravarse por el consumo de ciertos medicamentos de uso cotidiano, incluso en personas sin otros factores de riesgo. Así lo advierten especialistas del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona y el Manual MSD, que identifican una lista de fármacos capaces de favorecer la acumulación de grasa en el hígado o agravar un daño preexistente.

El paracetamol, los corticosteroides, ciertos antiepilépticos y algunos antibióticos figuran entre los tratamientos bajo vigilancia médica. Su impacto depende de la dosis, la duración del tratamiento y la presencia de otras condiciones como obesidad o diabetes.

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Una infografía médica compara las estructuras externas e internas de un hígado sano frente a un órgano afectado por depósitos de grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paracetamol, la principal causa de daño hepático por fármacos

El paracetamol, también llamado acetaminofén, se vende sin restricciones en farmacias y representa, según especialistas citados en el Manual MSD, la principal causa de daño hepático inducido por medicamentos a nivel mundial.

Su metabolismo ocurre casi en su totalidad en el hígado. Cuando se consume en exceso, el órgano genera un compuesto tóxico llamado NAPQI (N-acetil-p-benzoquinoneimina), que normalmente se neutraliza con glutatión, un antioxidante natural del cuerpo.

Si la dosis supera la capacidad del hígado para neutralizar ese compuesto, el NAPQI daña las células hepáticas y puede derivar en necrosis o, en casos graves, en insuficiencia hepática aguda. La dosis máxima recomendada en adultos es de 4.000 miligramos al día.

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En personas con hígado graso, exceder ese límite o combinar el fármaco con alcohol u otros medicamentos hepatotóxicos aumenta el riesgo de toxicidad. El Manual MSD señala que el paracetamol integra, junto con los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), el grupo de analgésicos con mayor potencial de daño hepático.

El Manual MSD señala que el paracetamol integra, junto con los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), el grupo de analgésicos con mayor potencial de daño hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de fármacos bajo vigilancia del Hospital Clínic de Barcelona

Los doctores Isabel Graupera Garcia-Milà y Pere Ginès Gibert, junto con la enfermera Marta Cervera Carbonell, todos del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona, advierten que determinados tratamientos farmacológicos pueden generar hígado graso como efecto secundario, incluso sin otros factores de riesgo presentes.

Estos casos se catalogan como hígado graso no alcohólico de causa secundaria. Según el equipo del Clínic, los tratamientos que más se asocian a esta condición incluyen:

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Corticosteroides, que alteran el metabolismo de grasas y carbohidratos y promueven el depósito de grasa hepática, en especial con uso prolongado o dosis altas.

Estrógenos sintéticos, presentes en anticonceptivos orales, que interfieren con el metabolismo normal de los lípidos.

Antirretrovirales, usados en el tratamiento del VIH, que pueden causar toxicidad mitocondrial y alterar la oxidación de ácidos grasos.

Tamoxifeno, empleado en cáncer de mama, con capacidad de alterar el metabolismo hepático de las grasas en tratamientos prolongados.

Amiodarona, antiarrítmico que se acumula en el hígado y afecta el metabolismo lipídico.

Metotrexato, usado en cáncer y enfermedades autoinmunes, con toxicidad hepática directa documentada.

Tetraciclinas, antibióticos que pueden alterar la síntesis y secreción de lípidos hepáticos.

El Manual MSD amplía esta lista con otros fármacos de uso frecuente: antiepilépticos como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína y el valproato; antidepresivos como el bupropión, la fluoxetina y la sertralina; antihipertensivos como el captopril, el enalapril y el losartán; y antibióticos como la amoxicilina con ácido clavulánico, la clindamicina y la eritromicina.

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El Manual MSD amplía esta lista con otros fármacos de uso frecuente: antiepilépticos como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína y el valproato; antidepresivos como el bupropión, la fluoxetina y la sertralin (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Lo que dicen los especialistas sobre el riesgo real

El Hospital Clínic de Barcelona aclara que la prescripción de estos medicamentos no implica un desenlace automático hacia la cirrosis. “No quiere decir que el consumo de estos medicamentos lleve de forma inevitable a la cirrosis, pero pueden agravar el daño hepático”, afirman los profesionales del servicio.

La doctora Graupera Garcia-Milà subraya la importancia de revisar la medicación en pacientes con hígado graso: “Siempre hay que investigar si se están tomando y, cuando sea factible, retirarlos”.

El retiro de un fármaco debe evaluarse con cuidado, sopesando el beneficio del tratamiento frente al riesgo hepático que representa. En los casos donde la suspensión no es viable, el equipo médico recomienda intensificar el seguimiento.

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El retiro de un fármaco debe evaluarse con cuidado, sopesando el beneficio del tratamiento frente al riesgo hepático que representa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de un daño que avanza sin síntomas

La naturaleza asintomática del hígado graso inducido por medicamentos constituye uno de los principales obstáculos para su detección. Los especialistas del Clínic advierten que el daño puede progresar sin señales evidentes, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar fibrosis hepática e incluso cirrosis si el problema no se identifica a tiempo.

La enfermera Cervera Carbonell destaca el papel del monitoreo continuo: “El seguimiento del hígado graso y el control de fibrosis es clave en estos pacientes”.

Una revisión publicada en el Journal of Clinical and Translational Hepatology coincide en que la obesidad, la diabetes y las enfermedades hepáticas previas aumentan la vulnerabilidad frente a determinados fármacos, mientras que las diferencias genéticas también influyen en la respuesta individual a cada tratamiento.

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El caso particular de las estatinas

A diferencia de otros fármacos de la lista, las estatinas no se descartan automáticamente en pacientes con hígado graso. Una revisión narrativa publicada en la revista MDPI encontró evidencia de que las estatinas resultan beneficiosas para la esteatohepatitis, la fibrosis y el carcinoma hepatocelular en pacientes con enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, por lo que pueden prescribirse dentro de su indicación habitual.

El Manual MSD coincide en que las estatinas pueden seguir recetándose a personas con hígado graso no alcohólico, ya que para esta población no representan un riesgo adicional respecto de quienes no tienen enfermedad hepática.

Una figura anatómica estilizada sitúa una zona luminosa en el abdomen superior para ilustrar el impacto y la inflamación del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolo de seguimiento recomendado

El equipo de hepatología del Clínic enfatiza la necesidad de una vigilancia activa en pacientes que reciben alguno de los fármacos señalados. Las recomendaciones principales incluyen:

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Revisión periódica de la medicación, para evaluar de forma regular la necesidad de cada fármaco y su impacto sobre el hígado.

Monitorización de la función hepática, mediante analíticas sanguíneas que evalúen enzimas hepáticas y estudios de imagen.

Evaluación de beneficio-riesgo, cuando la suspensión del fármaco no sea posible porque su beneficio supera el riesgo hepático.

Ante la confirmación de hígado graso asociado a medicamentos, el Hospital Clínic de Barcelona recomienda no suspender ningún tratamiento por cuenta propia y consultar siempre con el servicio de hepatología, que permite analizar alternativas terapéuticas y establecer un plan de seguimiento individualizado.

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“Si no es factible retirar el medicamento porque el beneficio de tomarlo es superior al perjuicio, hay que hacer seguimiento del hígado graso y controlar si aparece fibrosis”, concluyen los especialistas del Clínic.