En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,95 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,68 pesos, según reporta <i>Dow Jones</i>.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 2,64%, mientras que en el análisis interanual, su variación se sitúa en un incremento del 2,02%.
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El euro se ha fortalecido frente al peso mexicano en los últimos días, manteniendo una tendencia positiva durante dos días consecutivos. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 16,64%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 7,06%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.
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