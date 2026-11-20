US President Donald Trump points as reporters raise their hands to ask questions on the day of a press conference in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, US, November 20, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), le reclamó por la diferencia de su superávit comercial entre ambos países y la presencia de los cárteles de droga.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense recalcó que su gobierno está cerca de cerrar un acuerdo comercial bilateral con México; sin embargo, señaló que aún existe una preocupación por la actividad de los cárteles de la droga en ese país.

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“Tienen un superávit enorme con Estados Unidos. Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que haya un superávit. No vamos a permitir que eso ocurra’.

“Así que estamos trabajando con ella, y estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México”, contó Trump.

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