(Conade)

Guardar

La delegación mexicana de muaythai consiguió una destacada actuación en el Campeonato Mundial Juvenil IFMA 2026, celebrado del 6 al 16 de noviembre en Olimpia, Grecia, donde obtuvo cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.

Con una representación de 11 atletas, cinco entrenadores y un delegado técnico, México compitió ante exponentes de distintos países en el certamen avalado por la Federación Internacional de Asociaciones de Muaythai (IFMA), organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI).

PUBLICIDAD

(Conade)

El resultado más destacado llegó con Alan Uribe, quien se proclamó campeón mundial en la división de -51 kilogramos varonil de la categoría Sub-16. A su actuación se sumaron otros tres mexicanos que también consiguieron subir al podio en sus respectivas divisiones.

¿Quiénes fueron los medallistas mexicanos en el Mundial Juvenil de Muaythai 2026?

(Conade)

La cosecha nacional estuvo integrada por cuatro atletas que consiguieron medallas en las categorías Sub-16 y Sub-18. Estos fueron los resultados individuales:

Alan Uribe: medalla de oro en -51 kg varonil, categoría Sub-16.

Carol Herrera: medalla de plata en -60 kg femenil, categoría Sub-16.

Marlon Jiménez: medalla de bronce en -60 kg, categoría Sub-18.

Julieta Melo: medalla de bronce en -42 kg, categoría Sub-18.

(Conade)

La actuación en territorio griego representó un resultado importante para las categorías juveniles del muaythai mexicano, que consiguieron cuatro preseas en una competencia internacional de alto nivel.