Una caricatura sitúa al empresario Germán Larrea sobre un cúmulo de mineral que supera el límite autorizado, junto a maquinaria clausurada en Buenavista del Cobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme una multa de 18.4 millones de pesos contra Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, por incumplimientos ambientales detectados durante 2022 y 2023 en sus instalaciones de Sonora.

La resolución representa un nuevo revés judicial para el conglomerado minero, luego de que el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, desechara el último recurso presentado por la compañía para impugnar la sanción impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

PUBLICIDAD

El máximo tribunal consideró que el asunto no reunía las condiciones de interés jurídico excepcional para que la Suprema Corte revisara el caso. Con esa determinación, quedaron firmes las resoluciones previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que había confirmado la validez de la multa.

La sanción tiene su origen en una serie de irregularidades relacionadas con el procesamiento de minerales, las mediciones de ruido y la operación de equipos sin autorización, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.

¿Por qué multaron a Buenavista del Cobre?

Entre las principales observaciones de la autoridad ambiental se encuentra el volumen de concentrados de cobre y molibdeno registrado por la minera durante 2022.

Germán Larrea, presidente de Grupo México, cuyo conglomerado recibió una resolución adversa de la Suprema Corte por una multa impuesta a Buenavista del Cobre. Crédito: cuartoscuro

Ese año, la compañía reportó 613 mil 218 toneladas métricas secas, pese a que tenía autorizada una capacidad anual de 540 mil toneladas. La diferencia fue de más de 73 mil toneladas respecto del límite establecido.

PUBLICIDAD

Buenavista del Cobre argumentó que parte del material era recirculado durante el proceso industrial y, por lo tanto, no debía considerarse producción adicional. Sin embargo, la explicación no consiguió revertir las observaciones de la autoridad.

La Profepa emitió la resolución sancionadora el 31 de julio de 2024. Además de las multas económicas, determinó la clausura temporal de equipos y estableció medidas correctivas.

La empresa impugnó la decisión en septiembre de ese año, pero el TFJA confirmó su validez el 5 de marzo de 2025. Posteriormente, la minera acudió a otras instancias judiciales hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte, que finalmente desechó el recurso de revisión.

PUBLICIDAD

Con esta determinación, la sanción de 18.4 millones de pesos quedó firme y ya no procede otro medio de impugnación contra el acuerdo que desechó el último recurso.

1. La SCJN dejó firme una multa de 18.4 millones de pesos contra una filial de Grupo México, propiedad de Larrea. Foto: Archivo Infobae

¿Quién es Germán Larrea y de cuánto es su fortuna?

Germán Larrea Mota Velasco es el segundo empresario más acaudalado de México, solo por detrás de Carlos Slim, y el principal accionista de Grupo México, conglomerado que ha construido su posición económica alrededor de la extracción de minerales, especialmente cobre.

Conocido como el “rey del cobre”, Larrea asumió la presidencia de Grupo México en 1994. Desde entonces, el corporativo amplió sus operaciones y diversificó sus inversiones hasta convertirse en uno de los grupos industriales más importantes del país.

PUBLICIDAD

Su patrimonio también lo coloca entre las personas más ricas del mundo. De acuerdo con el listado de multimillonarios en tiempo real de Forbes, su fortuna fue estimada en 55 mil 300 millones de dólares al 19 de noviembre de 2026, con lo que ocupaba el sitio 34 a nivel global. La cifra puede cambiar debido a las variaciones en el valor de sus participaciones empresariales y los mercados financieros.

El empresario mantiene un perfil público discreto y rara vez concede entrevistas. Su riqueza está vinculada principalmente con la participación que mantiene en Grupo México y sus distintas divisiones de negocio.

PUBLICIDAD

Minería, trenes y entretenimiento: los negocios de Larrea

El principal componente de su patrimonio es Grupo México, corporativo con operaciones en México, Estados Unidos y Perú, entre otros mercados. Su división minera incluye a Southern Copper Corporation, una de las mayores productoras de cobre a nivel internacional, así como operaciones en yacimientos mexicanos como Buenavista del Cobre y La Caridad.

La mina Buenavista del Cobre, en Sonora, fue sancionada por incumplimientos ambientales relacionados con el procesamiento de minerales y la operación de equipos. REUTERS/Ginnette Riquelme

El grupo también tiene una importante presencia en el transporte ferroviario. A través de Grupo Ferroviario Mexicano, Ferromex y Ferrosur, participa en el traslado de mercancías y conecta centros industriales, puertos y distintas regiones del país.

Otra de sus áreas es la infraestructura, que incluye actividades relacionadas con construcción, energía y perforación. Además, Larrea tiene participación en la industria del entretenimiento mediante Cinemex, una de las principales cadenas de exhibición cinematográfica en México.

PUBLICIDAD

En 2025, el empresario también buscó ampliar su presencia en el sector financiero con una oferta para adquirir Banamex, propiedad de Citigroup. Sin embargo, la operación no se concretó después de que Citi optara por continuar con otro proceso de venta.

El antecedente ambiental de Buenavista del Cobre

La mina de Buenavista del Cobre también ha estado bajo escrutinio por el derrame ocurrido en agosto de 2014, cuando millones de litros de sulfato de cobre acidulado contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora.

El incidente afectó a comunidades cercanas y provocó daños ambientales y problemas para habitantes de la región. En ese momento, la Profepa impuso una multa de 23 millones de pesos y se estableció un fideicomiso para atender las consecuencias del derrame.

PUBLICIDAD

El nuevo fallo de la Suprema Corte corresponde a un expediente distinto, relacionado con las irregularidades detectadas en 2022 y 2023. La resolución mantiene la sanción económica contra Buenavista del Cobre y cierra la vía de impugnación que la compañía había promovido ante el máximo tribunal.