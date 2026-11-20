Las resoluciones, documentadas en un análisis de la Academia de Amparo y Derecho, llegan apenas un mes después de que el Consejo Técnico del Instituto justificara el ajuste por el peso creciente que la Modalidad 40 representa en las finanzas públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La revisión que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impuso a la Modalidad 40 el pasado 22 de octubre ya tiene sus primeros contrapesos judiciales. Tribunales colegiados de Durango y Nuevo León otorgaron las primeras suspensiones provisionales a trabajadores que impugnaron mediante amparo el nuevo tope salarial del esquema, en medio de una oleada de decenas de litigios donde la mayoría de las demandas ha sido desechada o permanece atrapada en conflictos de competencia entre juzgados.

Las resoluciones, documentadas en un análisis de la Academia de Amparo y Derecho, llegan apenas un mes después de que el Consejo Técnico del Instituto justificara el ajuste por el peso creciente que la Modalidad 40 representa en las finanzas públicas. Se trata, sin embargo, de medidas acotadas: protegen trámites puntuales mientras avanza cada juicio, pero no reconocen a los quejosos el derecho a cotizar con un salario mayor al límite que fijó el propio Consejo Técnico.

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Un hombre interviene frente al logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un entorno de oficina. El video aborda temas relacionados con la continuidad y aplicación del esquema conocido como Modalidad 40 para los asegurados.

Qué detonó la revisión del esquema

El Consejo Técnico del IMSS aprobó el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG el 10 de octubre de 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre y vigente desde el día siguiente. La decisión llegó después de que el gasto en pensiones bajo la Ley del Seguro Social de 1973 se multiplicara por 6.5 veces en una década, de 122,200 millones de pesos en 2012 a 795,800 millones en 2026.

El número de personas inscritas en la Modalidad 40 pasó de 83,100 al cierre de 2012 a 272,900 en 2025, un crecimiento de 228%, según cifras citadas por Banamex. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que el financiamiento del esquema estaba dañando las finanzas públicas y la estructura del Instituto.

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Zoé Robledo, director general del IMSS, atribuyó la revisión también a esquemas de simulación y fraude detectados en despachos y asesores externos.

Mientras tanto, los nuevos ingresos o reingresos cotizarán con el último salario base registrado al causar baja, o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios al esquema

El acuerdo instruyó a la Dirección de Finanzas a entregar, en un plazo máximo de seis meses, un análisis sobre el efecto de la Modalidad 40 en la situación financiera del Instituto. Con ese estudio, la Dirección Jurídica tendrá hasta otros seis meses para proponer una reforma normativa, por lo que las modificaciones vigentes no son definitivas.

Mientras tanto, los nuevos ingresos o reingresos cotizarán con el último salario base registrado al causar baja, o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), frente al tope anterior de 25 UMA diarias. También se eliminaron los pagos retroactivos.

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Quienes ya estaban inscritos antes del 22 de octubre conservan las condiciones con las que fueron incorporados, así como las semanas cotizadas y las aportaciones realizadas.

El balance de los litigios en contra del tope

Entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre se contabilizaron 37 autos de primera instancia con versión pública sobre el amparo contra el tope de la Modalidad 40. De ellos, 13 desecharon la demanda y 24 discutieron conflictos de competencia entre juzgados administrativos y laborales, sin que ninguno haya admitido el caso de fondo.

Hasta ahora, el amparo contra el tope de la Modalidad 40 no registra ningún triunfo definitivo para los trabajadores: la mayoría de las demandas fue desechada por falta de un acto de aplicación concreto o remitida entre juzgados por conflictos de competencia, y solo dos tribunales colegiados concedieron suspensiones provisionales parciales que protegen trámites específicos sin modificar el tope salarial vigente.

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De los 13 desechamientos, ocho se debieron a que la persona aún no había solicitado el alta ante el IMSS al momento de presentar la demanda.

Hasta ahora, el amparo contra el tope de la Modalidad 40 no registra ningún triunfo definitivo para los trabajadores: la mayoría de las demandas fue desechada por falta de un acto de aplicación concreto o remitida entre juzgados por conflictos de competencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de Durango y Nuevo León

En Durango, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el 5 de noviembre la queja 268/2026 y concedió una suspensión parcial a un quejoso que había reingresado a la Modalidad 40 desde febrero de 2026.

El afectado contaba con líneas de captura y pagos de nueve meses. El 29 de octubre realizó un nuevo trámite digital y el sistema del IMSS le asignó un salario base de cotización inferior al que pretendía, lo que motivó la impugnación del acuerdo.

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El quejoso había presentado su demanda de amparo el 3 de noviembre ante un juzgado de distrito en Durango. Una jueza la admitió, pero negó la suspensión solicitada, por lo que el quejoso interpuso un recurso de queja ante el tribunal colegiado.

La suspensión parcial evita que el IMSS cancele el reingreso reconocido desde febrero, elimine los periodos ya pagados o interprete que cotizar con el salario menor significó una renuncia a reclamar uno superior. La cuestión de fondo, sobre si el quejoso tiene derecho a cotizar con un salario mayor al tope, todavía debe resolverse en el juicio principal.

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En Nuevo León, la queja 582 sostuvo una suspensión concedida aun cuando el quejoso no había presentado solicitud previa alguna. El alcance de esta medida es distinto: solo impide que el tope establecido por la revisión obstaculice la recepción del trámite, sin ordenar la inscripción con un salario superior.

El caso de la Ciudad de México

El Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad, el 10 de noviembre, la queja 593/2026, presentada por una trabajadora que se había inscrito en la Modalidad 40 en junio de 2023 y pagó hasta noviembre de 2025, cuando causó baja por falta de pago.

En agosto de 2026 intentó reingresar con efectos al 1 de diciembre de 2025. La subdelegación la citó el 19 de octubre y ese día el personal le informó que no era posible procesar el trámite en el sistema. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa admitió su demanda el 4 de noviembre, pero negó la suspensión provisional.

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El tribunal colegiado concedió únicamente que no se diera de baja ni se cancelara la solicitud presentada el 21 de octubre, hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Negó, en cambio, la línea de captura, el registro provisional retroactivo al 1 de diciembre de 2025 y la inaplicación del punto cuarto del acuerdo.

Para el tribunal, el derecho de la trabajadora a continuar en el régimen obligatorio ya se había ejercido en 2023, por lo que solo le queda la vía del reingreso prevista en el artículo 220 de la Ley del Seguro Social, que otorga doce meses desde la baja por falta de pago. Según la propia quejosa, ese plazo vencerá el 30 de noviembre, y su audiencia constitucional está fijada para el 19 de enero de 2027.

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Para el tribunal, el derecho de la trabajadora a continuar en el régimen obligatorio ya se había ejercido en 2023, por lo que solo le queda la vía del reingreso prevista en el artículo 220 de la Ley del Seguro Social (redes sociales)

Conflictos de competencia entre juzgados

Entre el 9 y el 17 de noviembre, juzgados administrativos de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México se declararon incompetentes y remitieron expedientes a la materia laboral, mientras juzgados laborales devolvían otros a la vía administrativa.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, resolvió el 17 de noviembre, en la queja 489/2026, que estos amparos corresponden a los juzgados administrativos. El criterio se apoyó en la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/54 A (11a.), emitida por el Pleno en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte el 2 de octubre.

Esa jurisprudencia obliga en la Región Centro-Norte, que incluye el Primer Circuito en materia administrativa y los circuitos de Nuevo León, Guanajuato, el Estado de México, Querétaro, Chihuahua y Durango. En Jalisco y en los juzgados laborales de la Ciudad de México, que pertenecen a la Región Centro-Sur, el criterio solo orienta sin ser obligatorio.

Plazos vigentes para presentar amparo

Quienes busquen impugnar el acuerdo por su sola entrada en vigor, como norma autoaplicativa, tienen como límite el 3 de diciembre de 2026, equivalente a 30 días hábiles desde el 22 de octubre.

Quienes esperen un acto de aplicación concreto del IMSS, como una negativa de trámite o un salario topado generado por el sistema, cuentan con 15 días hábiles desde que lo conocen, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo.

Ningún tribunal ha definido todavía si el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS es autoaplicativo o heteroaplicativo. Esa definición quedará para la resolución de fondo en cada uno de los juicios en trámite.

Ningún tribunal ha definido todavía si el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS es autoaplicativo o heteroaplicativo. Esa definición quedará para la resolución de fondo en cada uno de los juicios en trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la Modalidad 40 y por qué se volvió polémica

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que una persona que dejó de tener un empleo formal siga cotizando al IMSS por su cuenta. Para inscribirse se requiere haber cotizado al menos 52 semanas en los cinco años previos a la baja y presentar la solicitud dentro de los cinco años siguientes a esa baja.

El esquema es utilizado principalmente por quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973, cuyo monto de pensión depende del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Antes del acuerdo, un asegurado podía elegir libremente un salario de cotización superior al que tuvo en su empleo formal, hasta un tope de 25 UMA, cercano a 89,000 pesos mensuales en 2026, lo que le permitía elevar de forma considerable el monto de su futura pensión.

A esa carga financiera se sumó, según el IMSS, el hallazgo de esquemas de simulación: despachos y asesores externos que ayudaban a inflar artificialmente el salario de cotización o facilitaban préstamos irregulares a pensionados, en convenios que el Instituto calificó como prohibidos. Ambos factores, el peso creciente en las finanzas públicas y las irregularidades detectadas, fueron los que llevaron al Consejo Técnico a imponer el tope salarial que hoy se litiga en los tribunales.