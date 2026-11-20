El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

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Sasha Sokol no tiene intención de llevar a Luis de Llano a la cárcel, afirmó Peter Bauer, integrante del equipo legal de la cantante, tras la orden de 36 horas de arresto administrativo que un juzgado impuso al productor por el incumplimiento de la disculpa pública establecida en una sentencia civil.

El abogado sostuvo que Sokol optó por no iniciar un proceso penal contra De Llano, pese a que, según explicó, tenía esa posibilidad. La artista promovió una demanda por la vía civil para que se estableciera la responsabilidad del productor, se reconocieran los hechos y se emitiera una disculpa pública.

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Durante una entrevista en el programa Por la mañana con Ciro Gómez Leyva, Bauer afirmó que una eventual prisión no dependería de la actuación de Sasha Sokol, sino de la negativa de Luis de Llano a cumplir las resoluciones judiciales.

“Sasha no va a llevar a Luis de Llano a la cárcel. Sasha no lo ha acusado penalmente, no ha iniciado un proceso penal”, declaró el representante legal de la exintegrante de Timbiriche.

El pronunciamiento ocurrió después de que se conoció que el juzgado responsable de ejecutar la sentencia rechazó la disculpa pública que De Llano difundió en un video y ordenó retirarlo. La autoridad consideró que el mensaje no se ajustó a los términos fijados en la resolución, según informó el equipo jurídico de Sokol.

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Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

El abogado de Sasha Sokol afirma que la cárcel dependería del desacato

Bauer señaló que los arrestos administrativos son medidas de apremio previstas para que una autoridad judicial haga cumplir sus determinaciones. El juzgado ordenó 36 horas adicionales de arresto contra Luis de Llano después de que rechazó la disculpa que publicó semanas atrás.

“El señor Luis de Llano puede llegar a los arrestos y a la cárcel por su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia firme, una sentencia validada por la Suprema Corte”, sostuvo el abogado en la conversación con Ciro Gómez Leyva.

El representante legal precisó que la sentencia no ordena una disculpa abierta a la interpretación de De Llano. Según explicó, el texto debe recibir primero la aprobación de la jueza y el video en el que se lea también debe ser presentado ante el juzgado antes de su difusión pública.

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Bauer afirmó que el video que circuló no cumplió ese procedimiento ni incorporó los elementos que, de acuerdo con su versión, estableció la autoridad. Por esa razón, el juzgado ordenó que fuera retirado de YouTube y reiteró la obligación de ofrecer la disculpa conforme a la sentencia.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

“El juzgado estableció que esa disculpa pública no vale”, dijo el abogado. “La disculpa no está a juicio y a capricho de la persona responsable”.

El equipo legal asegura que el juicio civil ya concluyó

Durante la entrevista, Bauer sostuvo que el litigio iniciado por Sasha Sokol en 2022 ya agotó la etapa para debatir los hechos y las responsabilidades. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia civil a mediados de 2025.

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Según el abogado, la resolución determinó la responsabilidad civil de Luis de Llano por abuso sexual de menores y daño moral en perjuicio de Sokol. Esa conclusión forma parte de los dichos de la defensa de la cantante durante la entrevista.

“El momento para discutir lo que ocurrió ya pasó. Ahora viene el cumplimiento de una sentencia”, afirmó Bauer.

El abogado indicó que la resolución civil obliga a De Llano a reconocer los hechos establecidos en el juicio y a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol. También sostuvo que el productor ha intentado frenar esa obligación mediante recursos judiciales.

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La defensa de De Llano había argumentado que leer el texto exigido por el juzgado podría implicar una autoincriminación. Bauer rechazó esa postura y sostuvo que la orden proviene de una sentencia civil que, de acuerdo con su versión, fue avalada por la Suprema Corte.

“No puede ser inconstitucional algo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

El caso se concentra en el cumplimiento de la disculpa pública

Bauer afirmó que la finalidad de la vía civil elegida por Sokol fue establecer públicamente lo ocurrido y obtener una reparación. En ese sentido, señaló que la cantante no buscó una sanción penal contra el productor.

“Sasha renunció y no quiso perseguir este tema por la vía penal”, dijo el abogado. “Para ella era establecer la verdad, qué había ocurrido, quién era responsable y, en función de eso, tratar de restaurar”.

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El representante legal señaló que el texto de la disculpa que debe ofrecer Luis de Llano quedó definido hace más de un año. Agregó que el productor todavía no lo ha emitido en los términos aprobados por la autoridad judicial.

Bauer también pidió que no se minimice el alcance de la disculpa pública. Afirmó que obligar a Sokol a intervenir una y otra vez para explicar el contenido de la sentencia prolonga la exposición pública de la artista.

“Cada vez que tenemos que discutir y que ella tiene que salir otra vez a aclarar, a puntualizar y a exponerse, se está revictimizando”, declaró.

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El abogado señaló que la defensa de Sasha Sokol buscará que se ejecute la sentencia hasta que Luis de Llano presente una disculpa pública conforme a los términos que aprobó el juzgado.