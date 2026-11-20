(youtube)

Guardar

Poncho de Nigris, Marcela Mistral y Aldo lanzan una canción llamada Los más virales para respaldar a Doña Alegría en La Mansión VIP 2, mientras Leticia Guajardo.

El tema retoma varias de las controversias de la familia De Nigris, desde la relación de Doña Alegría con sus hijos hasta sus discusiones con Marcela Mistral. La letra también alude a sus intervenciones en redes sociales, sus declaraciones dentro del reality y la apertura de su pastelería.

PUBLICIDAD

La letra defiende a Leticia Guajardo frente a las críticas, aunque reconoce algunos de los señalamientos que ha recibido durante su paso por La Mansión VIP 2. Uno de los versos dice: “Puede ser clasista su punto de vista, a veces racista cuando la entrevistan”.

La canción respalda a Doña Alegría tras la polémica en La Mansión VIP 2

La controversia surge después de que Doña Alegría se refirió como “el negro” a Deiby Ruiz durante una conversación. Más tarde se disculpó y lo llamó “blacky”.

La producción de La Mansión VIP 2 sometió su permanencia a una votación digital y el público decidió enviarla a la tabla de riesgo. Guajardo sostuvo que sus palabras responden a una forma de hablar en Monterrey y negó que buscara ofender a Ruiz.

PUBLICIDAD

Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

La canción incluye versos que retratan la defensa de Poncho y Aldo hacia su madre. También menciona el conflicto que ha mantenido con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, y los cuestionamientos que han surgido dentro y fuera del reality.

En otra parte del tema, la voz de Aldo aborda el vínculo con su abuela y dice: “Aunque tú a escondidas me robes dinero, aquí estoy. Aunque siempre me grabes cuando no quiero, aquí estoy”.

El conductor regiomontano rechazó los señalamientos por discriminación contra Leticia Guajardo y cuestionó la reacción de la audiencia tras el castigo impuesto por la producción. (Redes Sociales )

Letra completa de la canción para Doña Alegría

Chisme aquí y chisme allá, siempre en la polémica, en tendencia todo el día. Solo un amargado no soporta la alegría.

Chisme aquí y chisme allá, siempre en la polémica, en tendencia todo el día. Solo un amargado no soporta la alegría.

Yo he sabido que es fácil sentirme qué, no réciate la rola del veinticuatro siete. Otra vez este combo va a hacer que reviente y va a decir todo eso que quiere decir la gente.

PUBLICIDAD

Yo que se ofenda el mundo y la critiquen la raza, explota en un segundo y al segundo se le pasa.

Aunque no sea madre mía, yo me siento de su raza. Yo soy team doña Alegría, tengo una igualita en casa.

No importa lo que digan y hablen de doña Alegría, si se meten con ella, le salto yo.

No me importa lo que digan, nomás díganme qué día y nos vamos a arreglar un rendezvous.

Límite de opinión y le alcanza para todos. Algunos es grosera, dicen que tiene pocos modos.

A mi suegra la respeta, se le aguanta y ni modo. Doña Alegría, te felicito.

La fórmula de la canción, la sensación. Sé que me has visto en las redes y en shows de televisión.

Mi mamá quería cobrar por entrar a un reality show, quería casa o una granja, yo le puse una mansión.

Puede ser clasista su punto de vista, a veces racista cuando la entrevistan.

Algún comentario puede ser machista. No puedo cambiarla, porfa, no me insistan.

Puede que te suelte algún chisme en el Insta, venda una portada a alguna revista.

Tiene para todos, familia y artistas. No puedo cambiarla, porfa, no me insistan.

Chisme aquí y chisme allá, siempre en la polémica, en tendencia todo el día. Solo un amargado no soporta la alegría.

Chisme aquí y chisme allá, siempre en la polémica, en tendencia todo el día. Solo un amargado no soporta la alegría.

Aunque solo me mires como cajero, aquí estoy.

Aunque quieras más a Poncho por ser bueno, aquí estoy.

Aunque tú a escondidas me robes dinero, aquí estoy.

Aunque siempre me grabes cuando no quiero, aquí estoy.

Aunque hables de mi vida privada, aquí estoy.

Aunque a veces te enojes de la nada, aquí estoy.

Aunque digan que tengo tu mirada, aquí estoy.

Aunque me hayas dejado bien traumada, aquí estoy.

Esta rolita va con todo cariño para doña Alegría, que le está reventando en la mansión y en la pastelería.

Es lo que hay. Aquí estoy.

Ya no me sale. Aquí estoy.

Ya no me sale. Aquí estoy.

Ahora va, va. Aquí estoy. Aquí estoy.

No puedo cambiarla, porfa, no me insistan.