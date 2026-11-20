La propuesta busca acercar a las familias a la historia del museo mediante una dinámica que combina recorrido guiado, acertijos y trabajo en equipo (Composición Secretaría de Cultura)

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El Museo de la Ciudad de México organiza este sábado 21 de noviembre un taller familiar titulado “Calimaya y el Torneo de las 4 Casas”, en el marco del 62 aniversario del recinto. La actividad, con entrada libre y cupo limitado, fue anunciada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La propuesta busca acercar a las familias a la historia del museo mediante una dinámica que combina recorrido guiado, acertijos y trabajo en equipo. Se trata de una actividad sin costo, dirigida a todas las edades, que requiere inscripción previa y tiene un aforo máximo de 40 personas.

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Museo de la Ciudad de México (Instagram)

En qué consiste el taller de las 4 Casas

El taller propone a los asistentes recorrer el museo mientras participan en una dinámica grupal. Según el comunicado oficial, la experiencia “combina historia y diversión mediante una visita guiada, asignación de casas, acertijos, desafíos y la creación de un banderín para representar a tu equipo”.

Los participantes son distribuidos en cuatro casas con nombres tomados de familias vinculadas a la historia del edificio: Castilla, Mendoza, Altamirano y Velasco. Cada asistente descubre a cuál de ellas pertenece como parte del recorrido.

La dinámica incluye resolver acertijos y superar desafíos vinculados con los contenidos del museo. Al final, cada equipo elabora un banderín propio que lo representa, según se detalla en la convocatoria.

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La actividad está pensada para todas las edades, lo que permite la participación conjunta de niños, niñas y adultos de una misma familia.

Un cartel institucional convoca a un taller familiar titulado Calimaya y el Torneo de las Cuatro Casas en el Museo de la Ciudad de México. (Secretaría de Cultura CDMX (Redes sociales))

El origen del nombre Calimaya y la sede del museo

El nombre de la actividad remite directamente al edificio donde funciona el museo. El recinto ocupa el antiguo palacio de los condes de Santiago de Calimaya, una construcción levantada entre 1776 y 1779 por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres en estilo barroco novohispano.

El inmueble está catalogado como monumento histórico y se ubica en la calle José María Pino Suárez número 30, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a solo tres cuadras de la plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo capitalino.

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El museo fue creado el 31 de octubre de 1961 y reinaugurado el 31 de octubre de 1964. Actualmente depende del Gobierno de la Ciudad de México y su dirección está a cargo de José María Espinasa Yllades.

El taller “Calimaya y el Torneo de las 4 Casas” se presenta como parte de la programación especial que acompaña el aniversario 62 del recinto, aunque no se precisó si existen otras actividades conmemorativas adicionales vinculadas específicamente a esta fecha.

El Museo de la Ciudad de México presenta su fachada virreinal de tezontle y cantera en una intersección del centro urbano de la capital. (Secretaría de Cultura CDMX (Redes sociales))

Fecha, horario y condiciones de acceso

El taller se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 14 horas, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México.

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El acceso es con entrada libre, aunque el cupo está limitado a un máximo de 40 personas, según precisa la convocatoria oficial.

Debido a esta limitación de espacio, la actividad requiere registro previo. Los interesados deben enviar un correo electrónico a la dirección registro.mciudadm@gmail.com para asegurar su lugar antes del evento.

La convocatoria remite además a la Cartelera CDMX, el portal oficial del Gobierno de la Ciudad de México, donde se puede consultar el resto de la programación cultural disponible en la capital.

Otras actividades programadas en el museo este fin de semana

Esa presentación musical forma parte de la programación cultural capitalina y representa una alternativa para quienes deseen disfrutar de música en vivo en el recinto histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taller de las 4 Casas no es la única actividad prevista en el recinto durante este fin de semana. Se informó que el domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas se presentará en el mismo espacio un concierto gratuito de la Orquesta Típica de la Ciudad de México.

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Esa presentación musical forma parte de la programación cultural capitalina y representa una alternativa para quienes deseen disfrutar de música en vivo en el recinto histórico.

De esta manera, el Museo de la Ciudad de México concentra dos propuestas gratuitas en un mismo fin de semana: el taller familiar del sábado y el concierto del domingo, ambas enmarcadas en la agenda cultural de la Secretaría de Cultura capitalina.

Cómo llegar al Museo de la Ciudad de México

El museo se encuentra en José María Pino Suárez 30, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, a tres cuadras del Zócalo capitalino.

La opción más directa para llegar es el Metro. El recinto está cerca de dos estaciones: Pino Suárez, donde confluyen las líneas 1 y 2, y Zócalo, sobre la línea 2. Ambas se ubican a pocos cientos de metros de la entrada del museo.

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Quienes se trasladen desde la estación Isabel la Católica, sobre la línea 1, deben caminar hacia el sur por la calle homónima durante unos 400 metros hasta la intersección con José María Pino Suárez, y luego girar a la derecha para recorrer unos 200 metros adicionales hasta el número 30.

Para quienes utilicen autobús, existen rutas que tienen como destino el Centro Histórico o el Zócalo. Al descender en esta plaza, basta con caminar hacia el este por la calle 16 de Septiembre durante unos 400 metros y girar a la izquierda en Pino Suárez para llegar al museo.

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También es posible llegar en Turibús, el servicio turístico de recorrido en autobús de dos pisos, que cuenta con una parada en la calle Monte de Piedad, del lado oeste de la Catedral Metropolitana, a poca distancia del recinto.

Para quienes ya se encuentren dentro del Centro Histórico, la opción más sencilla es caminar. Desde el Zócalo, el trayecto consiste en avanzar hacia el este por la calle 16 de Septiembre y girar en Pino Suárez, un recorrido breve que no supera los diez minutos a pie.

Finalmente, quienes prefieran transporte privado pueden solicitar un taxi o un servicio de aplicación como Uber, indicando como destino “Museo de la Ciudad de México” o directamente la dirección José María Pino Suárez 30, Centro Histórico.

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