Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

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Este viernes se dio a conocer que Estados Unidos imputó a 21 personas señaladas como integrantes y colaboradores del Cártel de La Nueva Familia Michoacana, organización criminal mexicaca que fue señalada como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

Justin R. Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, anunció que un gran jurado federal en Del Río presentó una acusación formal contra los 21 acusados por diversos delitos, como tráfico de drogas y armas de fuego, el contrabando de inmigrantes, el lavado de dinero y la prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

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Durante la Conferencia del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, Simmons señaló que se busca eliminar por completo a los cárteles mexicanos, así como desmantelar sus redes de narcotráfico, acumulación de armas de fuego introducidas ilegalmente y procesarlos como terroristas.

Cabe destacar que entre los imputados están los hermanos Hurtado Olascoaga, por pertenecer o tener vínculos con la Nueva Familia Michoacana.

Los imputados son:

Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, de México.

José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, de 42 años, de México.

Josué López Hernández, edad desconocida, de México.

Johnny Hurtado Hernández, edad desconocida, de México.

Edgar Aguilar Cruz, de 29 años, de México.

Rogelio Estrada Jaramillo, de 33 años, de México.

Florencio Aguilar Lorenzo, 34 años, de México.

Laurencio Reyes Ambriz, 41 años, de México.

Anastacio Reyes Flores, 33 años, de México.

José Andrés Vela Cervantes, 32 años, de México.

Alfredo Jaimes Jaimes, 29 años, de Dale, Texas.

Jesús Daniel Álvarez, de 29 años, de Kyle, Texas.

César Espinosa Reyes, de 41 años, de México.

Abran Espinosa Mondragón, 52 años, de México.

Antonio Landeros Ojo De Agua, 42 años, de México.

Alejandro Díaz García, de 35 años, ciudadano estadounidense.

Rogelio Ponce Esquivel, de 33 años, de México.

Apolonio Benítez, 23 años, ciudadano estadounidense.

Johnny Warnce Milton, de 53 años, ciudadano estadounidense.

Humberto González Arce, de 42 años, de México.

Omar Sixto Benítez, de 42 años, de México.

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puede ver en el podio de la sala de prensa de la sede del Departamento antes de una conferencia de prensa con el Fiscal General en Washington, el 24 de enero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque

Los 14 cargos de la acusación son:

Conspiración RICO

Conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para poseer heroína con intención de distribuirla.

Conspiración para importar heroína

Conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina

Conspiración para importar metanfetamina

Conspiración para transportar inmigrantes ilegales que resultó en muerte

Transporte ilegal de personas extranjeras que resultó en muerte

Conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos

Contrabando de mercancías desde Estados Unidos

Conspiración para traficar armas de fuego

Conspiración para blanquear dinero a nivel internacional

Conspiración para proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Autoridades estadounidenses señalaron que los delitos atribuidos a los acusados abarcan diferentes actividades ilícitas vinculadas con la estructura y las operaciones de La Nueva Familia Michoacana.

De acuerdo con información presentada por las autoridades, 19 de los 21 acusados podrían enfrentar una pena de hasta cadena perpetua si son declarados culpables de los cargos que se les imputan.

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Los otros dos procesados enfrentarían una condena de hasta 20 años de prisión.

¿Qué es La Nueva Familia Michoacana?

La Nueva Familia Michoacana (LNFM) es una de las principales organizaciones criminales con operaciones en el centro y sur de México. De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sus principales zonas de operación se encuentran en Guerrero y Michoacán, aunque también mantiene actividades en otras entidades. La agencia estadounidense la vincula con el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

Ate los ataques de La Nueva Familia Michoacana con drones y armas en Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, pobladores se han armado apra defenderse (@gaceta_guerrero/X)

La organización es encabezada, según las autoridades estadounidenses, por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”. Ambos son originarios de Guerrero y ya habían sido señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas operaciones de tráfico de drogas. En abril de 2025, Washington anunció recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Johnny y de tres millones por José Alfredo.

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El grupo fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025, junto con otros cárteles mexicanos. La designación permite a las autoridades estadounidenses aplicar herramientas legales y financieras contra la organización y perseguir a quienes le proporcionen apoyo material.

La nueva acusación presentada en Texas busca abarcar una red de actividades que, de acuerdo con el expediente, habría operado durante años a ambos lados de la frontera. El Departamento de Justicia sostiene que las operaciones investigadas incluyen el traslado de drogas hacia territorio estadounidense, el tráfico de armas, el contrabando de migrantes y el lavado internacional de dinero. También señala que la organización habría utilizado casas de seguridad en distintas ciudades de Estados Unidos para almacenar narcóticos antes de distribuirlos.

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