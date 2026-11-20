El central se queda en el conjunto cementero luego de su participación en el pasado Mundial 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)

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Antes incluso de que caiga el telón de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la directiva de Cruz Azul ha dado un golpe de autoridad en la planificación deportiva de su proyecto a largo plazo. Este jueves 19 de noviembre, la institución cementera hizo oficial la extensión contractual del defensor central colombiano Willer Ditta, quien estampó su firma para permanecer ligado a La Máquina por dos años adicionales, asegurando así su continuidad en el club hasta el verano de 2029 generando una ola de memes por parte de la afición.

El acto protocolario de la firma se llevó a cabo en las instalaciones de la escuadra celeste con la presencia de las máximas autoridades de la institución: el presidente del club, Víctor Velázquez, y el director deportivo, Iván Alonso.

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Con este movimiento estratégico, la cúpula directiva no solo reconoce el peso específico que el zaguero cafetalero ha adquirido dentro del vestidor y sobre el terreno de juego, sino que también blinda a uno de los pilares fundamentales de su esquema defensivo frente a posibles ofertas del futbol extranjero de cara a los próximos mercados de transferencias.

El futbolista colombiano Willer Ditta formaliza la extensión de su contrato con el club Cruz Azul en las instalaciones corporativas de la institución. (TW Cruz Azul)

El colombiano continuará con la camiseta celeste

Tras sellar su nuevo vínculo laboral con la entidad capitalina, Willer Ditta compartió un emotivo mensaje dirigido a toda la afición cruzazulina, en el que dejó de manifiesto su profundo sentido de pertenencia, su compromiso inquebrantable y el hambre de gloria que mantiene intacta desde su llegada a territorio mexicano.

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“Me siento muy representado con Cruz Azul y también estoy muy dichoso de poder representarlos a ellos dentro del campo. Sigo con muchísima ilusión, que sigan apoyándome como lo han hecho desde el primer día que llegué. Que no tengan duda que en cada partido, que en cada situación que esté representando esta camiseta lo voy a hacer con muchísimo orgullo, con mucho esfuerzo, con la garra que me caracteriza, para seguir llenando esta institución de grandes cosas, de trofeos”, expresó el futbolista sudamericano luego de formalizar la extensión de su acuerdo.

Los seguidores de la Máquina no dejaron pasar el momento. (Redes sociales)

De igual forma, el zaguero reiteró su deseo de mantener una conexión estrecha y recíproca con los seguidores celestes, asegurando que su nivel de exigencia individual no disminuirá tras haber asegurado su permanencia a largo plazo.

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“Que se sigan sintiendo representados conmigo, que voy a seguir haciendo las cosas de la mejor manera para que ellos se sientan cómodos”, añadió Ditta, reafirmando su papel como uno de los referentes anímicos y futbolísticos del plantel.

Los seguidores de la Máquina no dejaron pasar el momento. (Redes sociales)

Una trayectoria consolidada con solidez y regularidad en La Máquina

La decisión de la directiva encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso encuentra pleno respaldo en los números y la regularidad que Willer Ditta ha exhibido desde que aterrizó en el balompié mexicano. El defensor colombiano se incorporó a las filas de Cruz Azul para disputar el Torneo Apertura 2023 y, desde entonces, se convirtió en un elemento prácticamente inamovible en la última línea del conjunto cementero.

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A lo largo de ocho torneos defendiendo la casaca celeste, Ditta ha logrado acumular más de 8 mil 300 minutos de actividad oficial en el terreno de juego, consolidándose como uno de los defensores centrales más confiables, potentes y regulares de toda la Liga MX.

Este registro adquiere todavía mayor relevancia al considerar que durante el Torneo Clausura 2024 su participación se vio severamente limitada debido a una lesión que únicamente le permitió disputar 90 minutos en aquella campaña; lejos de mermar su rendimiento, el colombiano supo sobreponerse a la adversidad física para recuperar de inmediato su mejor versión competitiva.

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Los seguidores de la Máquina no dejaron pasar el momento. (Redes sociales)

El presente de Cruz Azul: líder general y en busca del bicampeonato

La renovación de Willer Ditta llega en un momento inmejorable para la institución de La Noria, que atraviesa una etapa de enorme estabilidad deportiva y protagonismo absoluto en el futbol mexicano.

Actualmente, Cruz Azul ostenta la corona como el vigente campeón de la Liga MX, título que conquistó tras imponerse en la Gran Final del torneo anterior ante los Pumas de la UNAM, un logro que además permitió ratificar y dar continuidad en el banquillo al proyecto encabezado por el director técnico Joel Huiqui.

Los seguidores de la Máquina no dejaron pasar el momento. (Redes sociales)

Con el impulso anímico de defender el campeonato y mantener una base sólida de futbolistas, La Máquina encara el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 ubicada en lo más alto de la tabla general. El conjunto celeste lidera la clasificación con un total de 32 puntos cosechados, manteniendo una ventaja de dos unidades sobre su más cercano perseguidor, las Águilas del América.

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Sin embargo, el cierre de la etapa regular exigirá máxima concentración por parte de Willer Ditta y el resto del plantel dirigido por Joel Huiqui. Para asegurar de manera definitiva el liderato general de cara a la Liguilla, Cruz Azul deberá afrontar un compromiso de alta exigencia en condición de visitante frente a las Chivas del Guadalajara, duelo en el que estará en juego el privilegio de cerrar todas las series de la fase final en casa y confirmar su candidatura al bicampeonato del futbol mexicano.

Los seguidores de la Máquina no dejaron pasar el momento. (Redes sociales)