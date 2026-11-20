Silvana Estrada compone la música y las letras de un musical inspirado en Frida Kahlo para el American Repertory Theater de la Universidad de Harvard. (REUTERS/Caroline Brehman)

Guardar

Silvana Estrada compondrá la música y las letras de un musical sin título aún, inspirado en la vida de Frida Kahlo, cuyo estreno mundial producirá el American Repertory Theater (A.R.T.) de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. La directora estadounidense Diane Paulus encabeza el equipo creativo, al que también se suma la dramaturga mexicana Georgina Escobar como autora del libreto.

El proyecto cuenta con el respaldo de la familia y los herederos vivos de Frida Kahlo. Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Artista Nueva en 2022 por su álbum debut Marchita, obtuvo la semana pasada el Latin Grammy a Mejor Canción de Autor por “Dime”, incluida en su álbum de 2025 Vendrán Suaves Lluvias. El sencillo principal de ese disco, “Como un Pájaro”, acumula más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Georgina Escobar escribirá un libreto bilingüe e impresionista sobre la pintora

La dramaturga mexicana Georgina Escobar desarrolla un libreto bilingüe e impresionista enfocado en la vida de la pintora. (REUTERS/Caroline Brehman)

El libreto de Georgina Escobar tendrá un enfoque bilingüe e impresionista sobre la artista. Entre los antecedentes de Georgina Escobar figura el libro y las letras de Little Duende, desarrollada en la Conferencia Nacional de Teatro Musical del Eugene O’Neill Theater Center y presentada en lectura en Open Jar Studios en 2022. También escribió el libreto de Desaparecidas, montada en Jack Arts y en versión concierto en Joe’s Pub. Su trabajo ha sido producido y desarrollado fuera de Broadway en INTAR, The New Group, ART NY y Lincoln Center, así como en Dixon Place, Clubbed Thumb y The Brick.

Diane Paulus, directora artística Terrie and Bradley Bloom del A.R.T., declaró: “Estoy profundamente inspirada por la resiliencia, la pasión y la creatividad de Frida Kahlo, y estoy muy emocionada de trabajar con Georgina y Silvana para explorar la vida de esta extraordinaria artista en un nuevo musical. Al desarrollar este proyecto en Estados Unidos y México, agradezco especialmente a la Kahlo Estate su colaboración al darnos acceso a fuentes primarias que han inspirado nuestro proceso creativo.”

PUBLICIDAD

La heredera universal de Frida Kahlo avaló el proyecto desde el Museo Casa Kahlo

Un maniquí presenta el atuendo tradicional de Frida Kahlo con un huipil bordado, falda negra y rebozo rojo, parte de la exposición del Victoria and Albert Museum. ( Museo Casa Azul / gentileza Malba)

Mara Romeo Kahlo, heredera universal del legado de Frida Kahlo, dio su aval a la producción con una declaración pública: “Frida ha sido mitificada desde que entró por primera vez en la conciencia pública, y mis hijas y yo hemos hecho de nuestra misión presentarle al mundo a la Frida que solo conocían sus íntimos. Por eso creamos el Museo Casa Kahlo en la casa de mi infancia, y es por eso que estoy tan emocionada con la visión de Diane, Georgina y Silvana para musicalizar su historia.”

El Museo Casa Kahlo se creó en la también llamada Casa Azul, en Coyoacán, Ciudad de México, donde Frida Kahlo nació en 1907 y murió en 1954. La Kahlo Estate también otorgó al equipo creativo acceso a diarios y cartas personales de la pintora como insumos para el desarrollo de la obra.

PUBLICIDAD

El A.R.T. producirá el estreno con el apoyo de tres organizaciones vinculadas al legado Kahlo

Mara Romeo Kahlo, heredera universal de Frida Kahlo, avala la producción teatral y facilita el acceso a cartas y diarios de la artista. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además del respaldo de la familia Kahlo, el musical cuenta con el apoyo de Corazón Kahlo, una plataforma digital que se presenta como “una ventana íntima al mundo de Frida”, y de la Fundación Kahlo para el Arte y la Cultura Mexicana, cuya misión incluye promover el arte mexicano, repatriar obras de Frida Kahlo y establecer una sociedad de ayuda mutua. La producción también involucra a los productores Francisco Cordero y Ricardo Coeto de BTF Media, Valentina Berger de GO Broadway y Rick Miramontez.

El A.R.T. es un teatro regional con sede en Cambridge que ganó el Premio Tony y que ha impulsado traslados a Broadway como Pippin (2014), Finding Neverland (2015), Waitress (2016) y Real Women Have Curves (2023). Diane Paulus dirige el teatro desde ese cargo artístico y tiene en su historial de Broadway los premios Tony por Jagged Little Pill, Pippin, Hair y The Gershwins’ Porgy and Bess. En mayo de 2027, Diane Paulus dirigirá Life on Mars, una producción inmersiva del A.R.T. con música de David Bowie.

PUBLICIDAD

La canción “Si Me Matan” llevó a Silvana Estrada al reconocimiento internacional

Frida Kahlo nació en 1907 y murió en 1954 en la Casa Azul de Coyoacán, espacio donde opera el Museo Casa Kahlo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Silvana Estrada, oriunda de Veracruz, México, se dio a conocer internacionalmente a través de “Si Me Matan”, una canción que aborda la violencia de género. Su segundo álbum, Vendrán Suaves Lluvias, cuyo título toma el nombre del poema de Sara Teasdale, fue situado en el tercer lugar del ranking de Rolling Stone de mejores álbumes latinos de 2025. Silvana Estrada compone en géneros que combinan el son jarocho con el jazz y la canción latinoamericana de autor.