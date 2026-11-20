Ambas mexicanas se encontraron durante la concentración en Puerto Rico, donde la representante nacional para la edición 75 del certamen explicó que buscaba evitar críticas contra la actual reina. (Fotos: Instagram)

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A días de que Fátima Bosch entregue la corona de Miss Universo, María Vargas decidió hablar de lo que ocurre fuera de las pasarelas: los ataques, las comparaciones y las exigencias que reciben las concursantes en redes sociales.

La representante de México para esta edición pidió respeto para las delegadas y para la reina saliente antes de los días decisivos en Puerto Rico.

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María Vargas presentará el traje nacional Cosmos Wixárika este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. (Instagram/ @mariavargas.n)

La jalisciense llegará a la recta final de Miss Universe 2026 con la posibilidad de suceder a Bosch. Antes, llamó a los seguidores a frenar mensajes que buscan confrontar a las participantes y reconoció el lugar que la vigente Miss Universo ocupa en su camino dentro de los certámenes.

María Vargas pide que México apoye sin atacar a otras concursantes

La representante mexicana habló después de que las críticas sobre su imagen, desempeño y las actividades del concurso crecieran. Sostuvo que las opiniones pueden ocultar el trabajo que las delegadas realizan antes de aparecer frente a una cámara.

Al pedir que el público observe el esfuerzo que existe detrás de la concentración, los ensayos, las pruebas de vestuario y las apariciones públicas, María Vargas expresó: “Yo no quiero generar peleas. Yo quiero que ustedes de verdad honren y admiren el trabajo de cada una de sus reinas”.

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La jalisciense explicó que las concursantes enfrentan días de estrés, poco descanso, cambios de agenda y preparación constante. También deben producir contenido para sus seguidores, responder al público y mantener la actitud durante las actividades oficiales.

La representante nacional pide a los seguidores detener los ataques y las comparaciones contra las participantes de Miss Universe, destacando que México no necesita opacar para brillar. (Instagram/ @missuniverse.mexico)

María lamentó que parte de los cuestionamientos provengan de los propios países de las representantes. Apuntó a evitar que la competencia se convierta en un espacio de ataques, burlas o comparaciones dirigidas a otras mujeres: “México no necesita opacar para brillar”.

La mexicana demandó que el apoyo a su candidatura no se use para desacreditar a delegadas de otras naciones ni para alimentar rivalidades durante la edición 75 de Miss Universe.

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Finalmente, Vargas recordó que la corona sólo llegará a una, aunque todas regresarán a casa con el peso de meses de preparación, expectativas y sacrificios personales. Por eso pidió que los comentarios no se conviertan en otro obstáculo para quienes ya enfrentan la presión de representar a un país entero.

La vigente Miss Universo recibe respaldo de su sucesora mexicana antes de entregar la corona

El llamado de Vargas incluyó una defensa directa de Fátima Bosch, quien se alista para concluir su reinado como Miss Universo 2025.

La jalisciense negó que exista una rivalidad con la tabasqueña y contó que, de hecho, ya pudieron encontrarse durante la concentración en Puerto Rico: “Sí pude hablar con Fátima, hasta nos tomamos fotos y le pedí de favor que no las subiera para que no la atacaran, para que no me atacaran”.

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La relación entre ambas comenzó antes del viaje a tierras puertorriqueñas. Bosch le entregó a María la corona de Miss Universe México 2026 el 29 de agosto, cuando obtuvo el pase para representar al país en el concurso internacional.

La reina saliente Fátima Bosch programa los actos de despedida de su mandato para el lunes 23 de noviembre. (RS)

María sostuvo que admira la forma en la que Bosch defendió su reinado: “Fátima nos abrió la puerta al universo a lo grande a todas las mujeres”, dijo al hablar de la experiencia de su compatriota y de lo que busca llevar a su propia participación.

El llamado de Vargas coincide además con la postura que Fátima Bosch fijó días antes, cuando negó haber difundido una lista de favoritas para sucederla.

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La reina mexicana sostuvo que no le corresponde inclinar balanzas entre las concursantes y pidió que todas reciban el mismo respeto en la recta final del certamen.

La final reunirá la despedida de Bosch y el sueño de María Vargas

La agenda de los próximos días llevará a ambas mexicanas a momentos distintos dentro del mismo certamen. Fátima Bosch prepara la entrega de la corona, mientras María Vargas enfrentará las pruebas que definirán si logra avanzar hacia la final.

María Vargas presentará el traje nacional Cosmos Wixárika este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , en San Juan.

La competencia preliminar se realizará el domingo 22 de noviembre . Las delegadas desfilarán en traje de baño y vestido de noche ante el comité de selección.

Fátima Bosch tendrá una despedida programada el lunes 23 de noviembre , un día antes de la ceremonia en la que entregará el título internacional.

La final de Miss Universe 2026 será el martes 24 de noviembre. Vargas buscará convertirse en la quinta mexicana en ganar la corona, después de Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y la propia Bosch.

Vargas competirá en la gala final del certamen el martes 24 de noviembre con el objetivo de obtener la quinta corona para México. (Redes Sociales )

De esta manera, la última noche en Puerto Rico pondrá frente a frente el cierre y la posibilidad: Fátima Bosch saldrá a la pasarela para despedirse de su reinado, mientras María Vargas buscará que la corona siga hablando en nombre de México.

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