Secretario de la Cámara de Diputados acusa a jubilados de “secuestrar el diálogo” tras casi 4 horas de bloqueo en accesos.

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Luego de que los jubilados y pensionados de la Cámara de Diputados bloquearan por casi cuatro horas los accesos y salidas del recinto legislativo, el secretario de la Mesa Directiva, Mauricio Farah, acusó a los manifestantes de “secuestrar el diálogo” y aseguró que las negociaciones se interrumpieron por la presión ejercida durante la protesta.

El funcionario sostuvo que la administración de San Lázaro mantiene su disposición para llegar a un acuerdo con los extrabajadores, quienes exigen que se restablezca el apoyo mensual de 16 mil 500 pesos que recibían adicionalmente a su pensión del ISSSTE y que fue suspendido recientemente.

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Sin embargo, Farah rechazó que las conversaciones puedan continuar bajo presión y defendió la decisión de retirar este beneficio, al argumentar que el crecimiento del gasto sindical y las limitaciones presupuestales de la Cámara hicieron necesario revisar los recursos destinados a este sector.

¿Por qué se rompió el diálogo entre jubilados y autoridades de San Lázaro?

En entrevista con medios de comunicación, Mauricio Farah explicó que la reunión con los representantes de los jubilados transcurría con normalidad, hasta que estos exigieron una solución inmediata y en sus propios términos. Según su versión, los negociadores dieron una señal a sus compañeros para cerrar los accesos al recinto.

El secretario general aseguró que incluso propuso programar un nuevo encuentro para la próxima semana, con el propósito de revisar otras alternativas que permitieran atender sus demandas. No obstante, afirmó que el bloqueo hizo imposible continuar con las conversaciones.

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“Seguimos abiertos al diálogo, pero este no puede ser secuestrado, como lo ha sido hoy”, declaró Farah, quien reiteró que las negociaciones no deben desarrollarse bajo presiones que impidan alcanzar acuerdos.

Jubilados vuelven a bloquear accesos de la Cámara de Diputados, acusan ruptura del diálogo e incumplimiento. (captura de pantalla)

Por su parte, los jubilados han señalado que no han recibido una respuesta satisfactoria a sus exigencias y reclaman el cumplimiento de los compromisos relacionados con sus prestaciones. La protesta de este 19 de noviembre ocurrió después de que las partes ya habían sostenido encuentros para intentar resolver el conflicto.

Farah defiende suspensión del apoyo de 16 mil 500 pesos a jubilados

Uno de los principales argumentos del funcionario para justificar la suspensión del beneficio fue que los extrabajadores no se quedaron sin ingresos, debido a que continúan recibiendo una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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De acuerdo con sus declaraciones, los jubilados de la Cámara de Diputados perciben entre 27 mil y 35 mil pesos mensuales por concepto de pensión, una cantidad que, aseguró, supera el promedio de 18 mil pesos que reciben los jubilados bajo el régimen de ese instituto.

El legislador precisó que los 16 mil 500 pesos que reclaman los manifestantes correspondían a un apoyo adicional a su pensión, cuyo crecimiento comenzó a representar una presión importante para las finanzas del órgano legislativo.

Entre los factores que expuso para explicar la decisión se encuentran:

El crecimiento del gasto sindical: incluye salarios, prestaciones y recursos destinados a los jubilados.

Los incrementos salariales: las prestaciones de los trabajadores sindicalizados estaban indexadas al salario mínimo, lo que provocó aumentos importantes.

Las restricciones presupuestales: el presupuesto de la Cámara no creció al mismo ritmo que las obligaciones relacionadas con el gasto sindical.

El secretario detalló que durante los últimos ocho años el presupuesto de la Cámara de Diputados aumentó 13.8 por ciento, mientras que el gasto sindical registró un incremento de 63 por ciento.

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Esto provocó que los recursos destinados a salarios, prestaciones y jubilaciones pasaran de representar 11.4 por ciento del presupuesto legislativo en 2012 a 19 por ciento actualmente.

Gasto sindical de la Cámara de Diputados representa 19% del presupuesto

Jubilados podrían no ver el retorno del apoyo económico que les fue retirado. (Foto: Cuartoscuro)

Mauricio Farah también cuestionó los montos de las prestaciones que reciben algunos trabajadores sindicalizados y jubilados, al señalar que existen diferencias importantes frente a los ingresos de otros puestos dentro de la estructura administrativa de San Lázaro.

Como ejemplo, mencionó que algunos integrantes del grupo negociador se retiraron con un sueldo de 50 mil pesos, equivalente a los 67 mil pesos que actualmente percibe en promedio un trabajador sindicalizado.

El diputado consideró que estas cantidades son iguales o incluso superiores a las que reciben jefes de departamento y subdirectores de la Cámara, pese a que estos últimos desempeñan actividades con mayores niveles de responsabilidad, riesgo y complejidad.

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Además, indicó que las prestaciones de los trabajadores sindicalizados representan una carga considerable para las finanzas legislativas, pues actualmente requieren alrededor de 700 millones de pesos del presupuesto anual.

Pese al conflicto y al cierre de los accesos, Farah insistió en que las autoridades no tienen intención de cancelar las conversaciones con los extrabajadores, aunque descartó que puedan avanzar mediante bloqueos o presiones.

“El que no puede ni debe llevarse a cabo bajo una indebida presión”, sostuvo al referirse al diálogo que, afirmó, permanece abierto.

Mientras tanto, los jubilados mantienen su exigencia de recuperar el apoyo económico que recibían adicionalmente a su pensión del ISSSTE, por lo que el desacuerdo sobre sus prestaciones continúa sin una solución definitiva.

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