El Sonidero Gótico Vol. 4 se celebra el sábado 28 de noviembre con ocho horas continuas de música en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Sonidero Gótico Vol. 4 se realizará el sábado 28 de noviembre en la Ciudad de México con una programación de ocho horas que combinará cumbia, darkwave, post punk y otros ritmos electrónicos. La sede será Diablo Secret, en la colonia Roma, y los boletos tendrán un precio anticipado de $150.

La fiesta reunirá sonidos tropicales, guitarras y sintetizadores en una misma pista. La propuesta está dirigida a personas que buscan una noche de baile con géneros alejados de las fórmulas habituales de los clubes nocturnos.

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El encuentro comenzará a las 21:00 y concluirá a las 5:00 del domingo. La entrada estará permitida únicamente para mayores de 18 años, quienes deberán presentar una identificación oficial vigente al momento de ingresar.

El Sonidero Gótico Vol. 4 será el sábado 28 de noviembre

La cuarta edición del Sonidero Gótico tendrá lugar el sábado 28 de noviembre y se extenderá durante la madrugada. La jornada ofrecerá música sin pausas durante ocho horas, desde la apertura de puertas hasta el cierre del recinto.

El programa recorrerá estilos como cumbia, darkwave, post punk, EBM, new wave, gothic rock y Hi-NRG. La selección propone conectar ritmos latinos con corrientes musicales vinculadas a la estética gótica y la música alternativa.

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La cita mantendrá una característica que definió sus ediciones previas: la convivencia de públicos con gustos, atuendos y referencias culturales diferentes. La organización no anunció un código de vestimenta obligatorio para participar.

La pista recibirá tanto a asistentes que opten por prendas oscuras y botas como a quienes prefieran ropa más colorida o cómoda. La única condición señalada para el acceso es cumplir con la edad mínima requerida.

Diablo Secret será la sede de la cuarta edición

El evento se llevará a cabo en Diablo Secret, un espacio situado en Monterrey 80, en el corazón de la colonia Roma. El recinto volverá a recibir la fiesta después de haber albergado entregas anteriores.

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La ubicación cuenta con dos niveles, una característica que permitirá distribuir la experiencia musical durante la noche. La información disponible no detalla cómo se dividirán los estilos ni qué artistas estarán asignados a cada área.

La dirección permite llegar mediante transporte público, automóvil particular o servicios de transporte por aplicación. No se difundieron datos específicos sobre rutas, estacionamiento o accesos especiales para la fecha.

La fiesta se desarrollará durante una franja horaria nocturna. Por ese motivo, quienes asistan deberán considerar que la salida está prevista para la madrugada del domingo.

Los boletos anticipados cuestan $150

Las entradas para el Sonidero Gótico Vol. 4 se encuentran disponibles a través de Passline. El acceso general tiene un valor de $150, sin cargos por servicio.

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El precio aumentará para quienes compren el boleto el día de la fiesta. En ese caso, el costo será de $190 por persona, siempre que haya disponibilidad en el acceso.

La compra anticipada permite ingresar por el valor más bajo anunciado. El boleto contempla los sets musicales que integrarán la programación de la noche.

No se informaron categorías adicionales, beneficios VIP ni paquetes especiales. Tampoco se comunicó un número de aforo o una fecha límite para la venta digital de los accesos.

Las entradas para el Sonidero Gótico Vol. 4 se encuentran disponibles a través de Passline. (Sonidero Gótico)

La entrada estará limitada a personas mayores de 18 años

El Sonidero Gótico Vol. 4 será exclusivo para mayores de edad. El recinto solicitará INE u otra identificación oficial vigente como requisito para comprobar la edad de cada asistente.

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La medida aplica a todas las personas que quieran ingresar. No se anunciaron excepciones ni modalidades de acceso para menores acompañados por adultos.

La recomendación para el público es llevar un documento válido y adquirir el acceso con anticipación. De ese modo, se podrá evitar el precio establecido para las compras realizadas en la fecha del encuentro.

La organización también sugirió seguir los canales oficiales del evento para conocer posibles actualizaciones sobre la lista de artistas, los horarios y la disponibilidad de boletos.

Cinco artistas ya integran la primera tanda del cartel

La programación contará con los sets de Esa Mi Pau, Lágrima Tropical, Magallanes, María Delirium y el dúo Normssei & Nihilus. Ellos forman parte de los primeros nombres anunciados para la cuarta entrega.

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La cartelera no está completa. La organización adelantó que difundirá más nombres en los próximos días, por lo que la lista de participantes podría ampliarse antes del 28 de noviembre.

Los artistas serán parte de una selección enfocada en mantener el baile activo durante toda la jornada. La propuesta musical incluye desde ritmos tropicales hasta vertientes electrónicas y alternativas.

La combinación de estilos será uno de los ejes de la noche. El concepto busca que la cumbia conviva con los sonidos oscuros del post punk, el darkwave y el gothic rock.

El concepto une la tradición sonidera y la estética gótica

El Sonidero Gótico nació como una iniciativa que mezcla elementos de la cultura nocturna gótica con el baile y la tradición sonidera de México. Su propuesta se consolidó en la colonia Roma tras tres ediciones anteriores.

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La idea surgió a mediados de 2024 a partir de creativos e intérpretes de Memphis, Tennessee. La propuesta aterrizó en la Ciudad de México en octubre del año pasado y mantuvo desde entonces su cruce de géneros y estéticas.

La cuarta fecha conservará esa identidad. La noche estará centrada en un repertorio amplio, con espacio para quienes se identifican con las escenas tropicales, electrónicas, dark y alternativas.

El objetivo será sostener una pista abierta a públicos diversos hasta la madrugada. La cita combinará música, baile y vestimentas sin una etiqueta obligatoria, bajo un formato que volverá a ocupar Diablo Secret.

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