Ariadna Montiel descartó nepotismo en la designación de Carlos Alonso Castillo como representante de Morena ante el INE. (Morena)

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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que el nombramiento de Carlos Alonso Castillo como representante partidista ante el INE constituya nepotismo y acusó al columnista Salvador García Soto de especular sobre la vida privada de su familia. La dirigente sostuvo que la designación fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional y exigió rectificar los señalamientos publicados.

Esta controversia comenzó cuando el periodista cuestionó la cercanía política y personal entre Montiel y Castillo. El comunicador planteó si el nombramiento contradecía las reglas internas del partido contra el nepotismo.

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Montiel respondió esa misma tarde mediante una carta abierta dirigida a Juan Francisco Ealy Lanz, David Aponte Hurtazo y García Soto. Afirmó que su vida pública y sus decisiones como presidenta de Morena pueden ser sometidas a escrutinio, pero subrayó que el columnista debe mantenerse al margen de sus vida familiar. La dirigente partidista señaló que el artículo recurrió a “supuestas relaciones personales” y a “versiones falsas”.

Ariadna Montiel niega que haya favoritismo en el nombramiento

Salvador García Soto cuestionó si la designación de Carlos Alonso Castillo contraviene los estatutos éticos de Morena. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

En su carta, Montiel sostuvo que Castillo tiene una trayectoria propia dentro del movimiento y que su designación ante el INE no obedeció a una decisión individual de ella. “Se trata de un militante con trayectoria propia que toda su vida ha luchado por la transformación del país”, escribió.

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La presidenta de Morena afirmó que una acusación de nepotismo requiere demostrar favoritismo, intervención indebida o beneficio personal. “No acepto que se pretenda construir una acusación de nepotismo sin demostrar que haya existido favoritismo, intervención indebida o beneficio personal en una decisión que corresponde a nuestro partido”, señaló.

En la columna de García Soto se establece que Montiel reconoció públicamente una amistad de varios años con Castillo, desde las movilizaciones vinculadas con la huelga del CEU en la UNAM. A partir de testimonios de fuentes anónimas, el periodista expuso una presunta relación sentimental entre ambos.

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Montiel afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó el nombramiento de Castillo con base en su propia trayectoria. REUTERS/Luis Cortes

El texto también enumera la trayectoria política de Castillo y su cercanía profesional con Montiel. De acuerdo con la columna, fue asesor de la entonces diputada local entre 2012 y 2015 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; después la acompañó como asesor en la Cámara de Diputados, tras su llegada a San Lázaro en 2015.

García Soto añadió que Castillo fue diputado local en el Congreso de la CDMX en 2018, candidato de Morena y PT a la alcaldía Coyoacán en 2021 —elección que perdió—, secretario de Movimientos Sociales del CEN de Morena en 2022 y delegado del partido en Chihuahua en octubre de 2023. En 2024 asumió una diputación federal plurinominal.

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La publicación también retomó señalamientos de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien habría afirmado que Montiel, entonces secretaria de Desarrollo Social, estableció vínculos con grupos del narcotráfico en la Sierra Tarahumara.

García Soto defiende su columna y Montiel responde por segunda vez

García Soto defendió su labor informativa y aseguró que su texto no revela temas de la familia de Montiel. (Foto: Morena)

En una respuesta difundida la noche del 18 de noviembre, García Soto afirmó que su texto no tenía como objeto la vida familiar de Montiel. El columnista aseguró que el cuestionamiento se limitaba a determinar si el nombramiento de Castillo ante el INE se ajustaba a los principios antinepotistas de Morena.

También dijo que personas que trabajaron cerca de Montiel durante su etapa como asambleísta del PRD le hablaron de una relación personal entre ella y Castillo.

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García Soto sostuvo que Montiel podía negar esa versión si así lo consideraba, pero afirmó que su carta no contenía una negativa explícita. “Ese es mi único cuestionamiento y tiene que ver con el discurso y las normas antinepotistas que ha enarbolado su partido ante los mexicanos”, escribió.

Carlos Alonso Castillo cuenta con antecedentes políticos como asesor parlamentario, diputado de la CDMX y legislador federal plurinominal. Crédito: YouTube/Cámara de Diputados

El periodista señaló que cuenta con 35 años de trayectoria profesional y 27 años como columnista. Afirmó que conoce la diferencia entre asuntos públicos y privados, y que no cuestionó los méritos políticos de Castillo ni el derecho de Montiel a mantener en reserva aspectos de su vida familiar.

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Este 19 de noviembre, Montiel respondió nuevamente y rechazó que García Soto pueda exigirle confirmar o negar información sobre temas familiares.

La dirigente afirmó que, si el interés era investigar un posible caso de nepotismo, el columnista podía examinar el procedimiento de designación, las facultades del cargo y las reglas partidistas aplicables. Cuestionó por qué introdujo asuntos familiares en el debate político con base en versiones de fuentes cuya identidad no reveló y sin presentar pruebas verificables.