La legisladora panista exhibió los curules vacíos durante la sesión de este 19 de noviembre de 2026. (X/@kenialopezr)

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La panista Kenia López Rabadán exhibió la ausencia de quienes mantienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, cuestionando el poder de voto que han tenido durante la LXVI Legislatura.

Cabe destacar que la sesión ordinaria de este 19 de noviembre fue convocada a las 11:00 de la mañana, donde distintas iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes, al inicio de la jornada semipresencial fueron registrados 413 legisladores.

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López Rabadán exhibe falta de legisladores

A través de un mensaje en redes sociales, el cual fue acompañado de un video, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la Cámara de Diputados estaba “vacía”, cuestionando el poder adquirido desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, cuando las bancadas aliadas -Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM)- “ganaron” la mayoría de los curules:

“Vacía la Cámara de Diputados, ¿en donde están los 254 diputados de Morena? ¿Para qué se agandallaron las curules, si no vienen a trabajar?”.

En su mensaje, la legisladora de oposición cuestionó que la ausencia se dé en medio de amenazas de aplicar la mayoría calificada para llevar a cabo la elección de la persona titular del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE):

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“Ah pero eso sí, ya están amenazando en ocupar su mayoría para poner a otra morenista en el INE. México no necesita otra morenista como Taddei en el INE”.

Kenia López Rabadán cuestiona a diputados de Morena: “¿Para qué se agandallaron las curules, si no vienen a trabajar?”

Durante sesión de este jueves, diputados presentaron 28 iniciativa

Las y los diputados presentaron ante el Pleno de San Lázaro 28 iniciativas para reformar la Constitución Política y diversos ordenamientos legales, durante la sesión de este jueves. Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC impulsan cambios en materia de vivienda, empresas lideradas por mujeres, muro de honor, riesgos ambientales, sustancias psicoactivas, servicios financieros, procedimiento abreviado, elección de titulares de la FGR y de la ASF, bomberas y bomberos, medicamentos, salud universal y seguros de gastos médicos.

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Las propuestas también abordan salud mental, prisión preventiva y medida cautelar, emprendimiento juvenil, personas cuidadoras, cobro digital de peaje e identidad de género. Se suman iniciativas sobre emergencias médicas, casas de empeño, discapacidad, ortotanasia, servicios de hospedaje y entornos laborales saludables.

Las comisiones de Vivienda, Salud, Justicia, Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público, entre otras, analizarán el conjunto de propuestas. Cada iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente según la materia que regula.

Movimiento Ciudadano exige acciones ante la ausencia de morenistas

Movimiento Ciudadano también ha endurecido su postura frente a la baja asistencia de legisladores en San Lázaro. La diputada Laura Ballesteros Mancilla denunció que el pleno quedó prácticamente vacío horas después de iniciado el nuevo periodo ordinario de sesiones, el pasado 2 de septiembre de 2026.

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La emecista pidió eliminar las sesiones semipresenciales y exigió mayor transparencia en el trabajo legislativo. Señaló que las faltas justificadas de manera automática carecen de control estricto, lo que permite ausencias sin consecuencias para quienes las cometen.

La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano se lanzó contra las y los diputados que se ausentaron de la primera sesión de la Cámara de Diputados, pese a tener actividades pendientes en San Lázaro. (X/@LBallesterosM)

Ballesteros Mancilla apuntó directamente contra Morena. Indicó que en los dos años de la LXVI Legislatura se aprobaron 341 iniciativas, de las cuales solo el 3.86% correspondió a la bancada mayoritaria, y de esas apenas cuatro fueron aprobadas. Citó el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien, según la diputada, presentó una sola iniciativa en todo el periodo ordinario.

Propuesta de reportes y sanciones económicas

La bancada naranja planteó que los diputados entregaran reportes sobre su jornada laboral, con el tiempo dedicado a sus responsabilidades legislativas. “Representar a la gente es una responsabilidad, no un privilegio. Y si no trabajan ni lo comprueban, que no se les pague”, sostuvo Ballesteros Mancilla en redes sociales.

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La propuesta se dio en un contexto donde los diputados ganaban 79 mil pesos mensuales, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación. El reglamento interno del Congreso de la Unión ya contempla sanciones para faltistas: tras diez días de ausencia sin causa justificada, la Secretaría debe publicar el nombre del legislador en el Diario Oficial mientras persistiera la falta.