El agua de lluvia corre hacia una alcantarilla junto al camellón con vegetación de un estacionamiento al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diputada Elvia Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso que los estacionamientos al aire libre de la Ciudad de México destinen al menos 20% de superficie a jardines, árboles y suelo permeable para reducir las islas de calor, mejorar la absorción de lluvia y disminuir los efectos del asfalto en zonas urbanas.

La iniciativa plantea reformas al artículo 105 de la Ley Ambiental y a los artículos 8, 52 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano. El objetivo es incorporar porcentajes mínimos de infraestructura verde en estacionamientos que cuenten con áreas descubiertas.

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La propuesta fue presentada este durante una Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México. Durante su presentación, la legisladora señaló que plazas comerciales, hospitales, oficinas y otros establecimientos concentran extensiones de pavimento que elevan la temperatura y bloquean la filtración del agua pluvial.

Estrada Barba sostuvo que la regulación vigente determina el número de cajones de estacionamiento que debe tener una construcción, pero no exige espacios verdes ni medidas ambientales en esos proyectos.

“Hoy la regulación exige cuántos cajones debe tener un edificio, pero no exige un solo árbol ni la generación de infraestructura verde en el proceso”, expuso la diputada desde la tribuna.

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La legisladora añade que, en los nuevos desarrollos de la capital, cuatro de cada 10 metros cuadrados se destinan a estacionamientos. Esa proporción, adviertió, reduce el terreno disponible para áreas que ayuden a bajar la temperatura y captar agua de lluvia.

Diputada del PVEM, Elvia Estrada Barba, propone que los estacionamientos tengan el 20% de áreas verdes. (Congreso de la Ciudad de México)

El pavimento eleva la temperatura y limita la recarga del acuífero

El asfalto absorbe el calor durante el día y lo libera durante varias horas. La diputada indicó que este fenómeno aumenta la temperatura entre tres y cuatro grados en algunas zonas de la capital, con mayor presencia en el oriente de la ciudad.

La falta de vegetación en estacionamientos también deja los vehículos y a las personas expuestos de forma directa al sol. En ese sentido, Estrada Barba afirmó que una superficie bajo sombra puede tener una temperatura hasta 25 grados más baja que otra que permanece bajo los rayos solares.

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“Estacionar un auto al menos debe exigir un árbol”, expresó la legisladora del PVEM. Añadió que el calor extremo afecta primero a los sectores más vulnerables de la población, por lo que planteó incorporar criterios ambientales en obras nuevas y de gran escala.

La iniciativa también busca atender los efectos de la impermeabilización del suelo. Cuando el agua de lluvia cae sobre superficies de concreto o asfalto, no logra infiltrarse hacia el subsuelo y se dirige a la red de drenaje.

Ese proceso limita la recarga del acuífero y favorece los encharcamientos durante lluvias intensas. La propuesta plantea que los jardines, los árboles y las áreas permeables permitan retener y filtrar parte del agua en los predios donde actualmente predominan los cajones de estacionamiento.

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La diputada planteó que la infraestructura verde en esos espacios puede contribuir a la disponibilidad de agua, la reducción de temperaturas y la conservación ambiental en zonas con alta concentración de concreto.

(Foto: especial)

La reforma fija un mínimo de 20% de áreas verdes

El proyecto establece cuatro medidas centrales. La primera consiste en hacer obligatoria la infraestructura verde en estacionamientos al aire libre o con superficies descubiertas.

La segunda fija que al menos 20% de la superficie de esos estacionamientos se destine a áreas verdes. Esos espacios podrán incluir árboles, jardines y zonas con suelo permeable.

La tercera medida prevé que reglamentos y normas ambientales definan criterios técnicos para aplicar el nuevo porcentaje. La propuesta busca evitar que las áreas verdes se reduzcan a elementos aislados sin capacidad para dar sombra, retener agua o mejorar las condiciones del entorno.

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El cuarto punto fortalece la supervisión de las autoridades durante los procesos de construcción. La iniciativa establece que las obras de gran escala deberán cumplir con los nuevos criterios y que las alcaldías verificarán su aplicación antes del registro de las construcciones.

Las reformas también contemplan que el Reglamento de Construcciones incluya disposiciones específicas sobre infraestructura verde en estacionamientos. La intención es que las exigencias formen parte de la planeación urbana desde el diseño de cada proyecto.

Estrada Barba aclaró que la iniciativa no busca eliminar los estacionamientos. La propuesta pretende modificar su diseño para que dejen de ser únicamente superficies de pavimento y aporten sombra, vegetación y espacios para la infiltración del agua.

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Como referencia, la legisladora menciona que ciudades como Sacramento y Toronto cuentan con disposiciones para integrar vegetación, áreas de sombra y superficies permeables en estacionamientos.

Tras la presentación, la Mesa Directiva del Congreso capitalino turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, y de Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde será analizada y dictaminada.