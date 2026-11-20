Efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizan la custodia y el traslado de personas detenidas el pasado jueves en Sinaloa.

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Por medio de una publicación realizada en redes sociales, la Secretaría de Marina (Marina) dio a conocer la mañana de este viernes que, tras la detención de seis personas en el estado de Sinaloa el pasado jueves, entre ellas Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”, presuntos líder y jefe operativo del grupo delictivo Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), el mismo jueves personal de esa dependencia y de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo su traslado vía aérea a la Base Aeronaval en el AICM y, posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Con esta acción, se señaló, en la Marina se refrenda el compromiso de trabajar coordinadamente por la seguridad de las familias mexicanas.

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En la publicación de redes sociales, se compartió un video en el que se ve el momento en el que los detenidos son subidos a un avión de la institución. También se compatieron fotografías de los aprehendidos.

Detienen al Chendo, El Pegador y otros cuatro miembros de las FEA

El pasado jueves se dio a conocer la detención de seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), grupo delictivo vinculado al Cártel de Guasave, luego de un fuerte operativo de fuerzas federales en Sinaloa.

De acuerdo con una publicación realizada en redes sociales por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, uno de los detenidos fue identificado como Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, presunto líder de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo criminal vinculado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido en el municipio de Mocorito, Sinaloa, durante un operativo coordinado por fuerzas federales.

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Los detenidos fueron trasladados a la CDMX. (X @SEMAR_mx)

Otro de los detenidos fue Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como responsable de las operaciones y la logística de la célula.

La detención se dio en la comunidad Mazate de los López, en Mocorito, Sinaloa.

Los otros detenidos fueron identificados como José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

Durante el despliegue fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos, 15 radios de comunicación, medio kilo de cristal y ocho kilos de cocaína.

Las autoridades relacionan a las FEA con la operación de laboratorios clandestinos en Chiapas, y con diversos hechos violentos registrados en esa entidad y en Sinaloa.

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Los detenidos forman parte de las Fuerzas Especiales Avendaño, aliados del Cártel de Guasave. (X @SEMAR_mx)

García Harfuch atribuyó al grupo el homicidio de 19 personas en La Concordia, Chiapas, además del ataque contra una familia en Culiacán en el que murieron dos menores de edad y el el asesinato de Adal Peña, conocido como “El Tata”. A estos crímenes se le suma al grupo el homicidio de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Cabe destacar que Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, y de José Antonio “N” ya habían sido detenidos por autoridades federales el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa, recordó Harfuch, quien señaló que en aquella ocasión, también se detuvo a otras dos personas, también integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, durante un operativo realizado en la salida sur de la ciudad, en las inmediaciones del fraccionamiento Loma Dorada.

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La intervención permitió asegurar cuatro armas largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, además de 232 cartuchos y siete cargadores para rifles de grueso calibre.

Las FEA, relacionadas con el Cártel de Guasave

Cabe señalar que autoridades han relacionado a las Fuerzas Especiales Avendaño con el Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, con quiénes Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, han tenido enfrentamientos.

Las FEA está relacionada con con la producción y el tráfico de drogas, lavado de dinero y diversos hechos de violencia en Sinaloa y Chiapas. De acuerdo con trabajos de inteligencia, en mayo de 2025 sus líderes rompieron sus vínculos con la facción “Los Menores” para establecer una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, y apoyar a “Los Mayos”. Como parte de la disputa entre grupos delictivos, extendieron sus operaciones a Mocorito, Guamúchil, Navolato y Angostura, Sinaloa.

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