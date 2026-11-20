La cocinera de De mi Rancho a Tu Cocina compartió una preparación que rinde 20 piezas, elaboradas con papa cocida, jamón y queso Oaxaca

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Las recetas caseras de Doña Ángela se han convertido en una referencia para quienes buscan preparar platillos tradicionales con ingredientes fáciles de conseguir y procedimientos sencillos. En esta ocasión, la cocinera del canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina compartió cómo elaborar unas tortitas de papa con jamón rellenas de queso Oaxaca, una alternativa para la comida familiar.

La preparación destaca por su combinación de ingredientes económicos y por su rendimiento: con cinco papas cocidas, medio kilo de jamón y queso Oaxaca, Doña Ángela consiguió 20 tortitas de buen tamaño.

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Además, para complementar el platillo, preparó una salsa bandera con jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro, una mezcla fresca que aporta un toque picante y contrasta con el sabor de las tortitas doradas.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar las tortitas de papa de Doña Ángela?

De acuerdo con la receta compartida en su canal, se necesitan los siguientes ingredientes:

Para las tortitas de papa:

5 papas cocidas.

Medio kilo de jamón.

2 huevos.

Queso Oaxaca, cantidad necesaria para rellenar.

1 taza pequeña de pan molido.

Media barrita de mantequilla.

Aceite, el necesario para freír.

Sal al gusto.

Para la salsa bandera:

3 jitomates.

2 chiles serranos.

Media cebolla.

Un poco de cilantro.

Sal al gusto.

La cocinera recomienda tener las papas previamente cocidas para agilizar el procedimiento. También utiliza dos huevos para conseguir una mezcla con la consistencia adecuada para formar las tortitas.

redacta un pie de foto Doña Ángela compartió en su canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina su receta de tortitas de papa con jamón rellenas de queso Oaxaca, acompañadas de una salsa bandera casera. La preparación rinde 20 piezas

Paso a paso: cómo hacer tortitas de papa con jamón y queso Oaxaca

El primer paso consiste en colocar las cinco papas cocidas en un recipiente amplio. Doña Ángela explica que deben estar suficientemente suaves para poder aplastarlas con facilidad. Para hacerlo, utiliza un vaso hasta conseguir una preparación machacada.

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Después, pica el medio kilo de jamón en cuadritos pequeños y lo incorpora a las papas. A la mezcla agrega media barrita de mantequilla, una taza pequeña de pan molido y un huevo.

Una vez incorporados los ingredientes, comienza a revolverlos para integrar la preparación. Durante el procedimiento, la cocinera observa que la masa necesita mayor consistencia, por lo que decide agregar el segundo huevo.

Cuando la mezcla está lista, comienza a formar las tortitas. Para evitar que la papa se pegue en las manos, se coloca un poco de aceite y toma porciones de tamaño mediano, sin hacerlas demasiado grandes ni pequeñas.

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El siguiente paso es colocar queso Oaxaca en el centro de cada porción. Después, cubre el relleno con la misma mezcla de papa y jamón, procurando que el queso quede completamente dentro de la tortita.

Con todas las piezas formadas, las coloca en una cazuela con aceite caliente para dorarlas. El procedimiento se repite hasta terminar la preparación.

Al finalizar, Doña Ángela muestra el resultado: consiguió 20 tortitas de buen tamaño, con una cubierta dorada y un relleno de queso.

Cómo preparar la salsa bandera para acompañar las tortitas

Para completar el platillo, Doña Ángela prepara una salsa bandera con ingredientes frescos.

Primero pica media cebolla en trozos pequeños. Después hace lo mismo con los tres jitomates y los dos chiles serranos. Finalmente, corta un poco de cilantro y reúne todos los ingredientes en un recipiente.

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Agrega sal al gusto y mezcla hasta que los componentes queden bien integrados. Esta salsa se sirve como acompañamiento de las tortitas de papa.

La combinación permite contrastar el sabor de la papa, el jamón y el queso Oaxaca con la frescura de las verduras y el picor del chile serrano.

redacta un pie de foto Doña Ángela compartió en su canal de YouTube De mi Rancho a Tu Cocina su receta de tortitas de papa con jamón rellenas de queso Oaxaca, acompañadas de una salsa bandera casera. La preparación rinde 20 piezas

Doña Ángela recomienda preparar las tortitas para compartir en familia

Al terminar la receta, la cocinera de De mi Rancho a Tu Cocina se sirve algunas tortitas y las acompaña con la salsa bandera que acaba de preparar.

Durante la degustación, comenta que suele cocinar este platillo con frecuencia porque les gusta a sus familiares, incluidos sus nietos. También invita a sus seguidores a intentar la preparación en casa para comprobar lo sabrosas que quedan.

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Con ingredientes habituales en las cocinas mexicanas y un procedimiento que no requiere técnicas complicadas, las tortitas de papa con jamón y queso Oaxaca son una opción para integrar al menú familiar.

La receta de Doña Ángela demuestra que, con papas cocidas, jamón, huevo y un poco de queso, es posible preparar 20 piezas y acompañarlas con una salsa bandera hecha en casa.