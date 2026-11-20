El festival se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre y reúne a 68 artistas internacionales distribuidos en cinco escenarios: Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent (Composición: Corona Capital)

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El Corona Capital 2026 inicia su primera jornada este viernes 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. La banda británica Gorillaz encabeza el cartel del día, con una presentación en el escenario Corona de las 23:00 a la 1:00 horas.

El festival se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre y reúne a 68 artistas internacionales distribuidos en cinco escenarios: Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent. Las puertas abren a las 14:00 horas y las primeras presentaciones comienzan alrededor de las 15:20.

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Durante la tarde y la noche del viernes se producirán varios cruces de horario entre artistas que tocan al mismo tiempo en escenarios distintos, por lo que los asistentes deberán elegir entre algunas presentaciones o moverse rápido entre zonas del recinto.

El video presenta material promocional vinculado al festival de música Corona Capital. (coronacapital.com.mx)

Horarios completos del viernes por escenario

La programación oficial del primer día, difundida a través de la aplicación del festival, quedó distribuida de la siguiente manera.

El mapa del festival Corona Capital 2026 detalla la distribución de los escenarios, accesos y zonas de servicios en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (Corona Capital/Ocesa)

Escenario Corona:

15:20 a 16:00: Hot Milk

16:40 a 17:20: Sofia Isella

18:10 a 19:00: CHVRCHES

20:25 a 21:30: Yung Lean

23:00 a 01:00: Gorillaz

Escenario Doritos:

16:00 a 16:40: Friko

17:20 a 18:10: Chezile

19:00 a 20:10: The Kooks

21:30 a 23:00: Mumford & Sons

Escenario Corona Cero:

16:00 a 16:40: Absolutely

17:20 a 18:10: Violet Grohl

19:00 a 20:10: CMAT

21:30 a 23:00: James Blake

Escenario Nivea:

15:20 a 16:00: Olive Jones

16:40 a 17:20: Thee Sinseers

18:10 a 19:00: Grace Ives

20:10 a 21:30: Durand Jones & The Indications

Escenario Viva Tent:

15:30 a 16:00: Darianna Everett

16:30 a 17:00: Anna Luna

17:30 a 18:10: Model/Actriz

18:40 a 19:30: RIP Magic

20:00 a 21:00: JMSN

21:40 a 22:40: Fcukers

23:00 a 00:10: Jamie xx

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

Los empalmes del Corona Capital que obligan a elegir

El festival cuenta con cinco escenarios funcionando de manera simultánea, lo que genera coincidencias entre artistas que el público deberá resolver eligiendo una opción o desplazándose entre zonas.

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El primer cruce relevante ocurre entre las 17:20 y las 18:10 horas, cuando Chezile se presenta en el escenario Doritos al mismo tiempo que Violet Grohl lo hace en Corona Cero.

De 18:10 a 19:00 horas coinciden CHVRCHES, en el escenario Corona, y Grace Ives, en Nivea. Después, entre las 19:00 y las 20:10 horas, se superponen The Kooks en Doritos y CMAT en Corona Cero.

Uno de los cruces más comentados es el de las 21:30 a 23:00 horas, cuando Mumford & Sons toca en el escenario Doritos mientras James Blake se presenta en Corona Cero, ambos con sets de hora y media.

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El cruce final del día involucra directamente al headliner: Jamie xx sube al Viva Tent a las 23:00 horas y toca hasta las 00:10, por lo que coincide con el arranque y buena parte del show de Gorillaz, que continuará 50 minutos después de que termine el set del productor británico.

El cartel del festival Corona Capital detalla la programación por horarios y escenarios correspondiente a la jornada del viernes 20. (Corona Capital/Ocesa)

Gorillaz cierra la noche con un repertorio de 25 canciones

Gorillaz, el proyecto creado por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett, encabeza la primera jornada del Corona Capital 2026 con un show de dos horas en el escenario Corona, de las 23:00 a la 1:00 de la madrugada del sábado.

ocesa

De acuerdo con el repertorio que la banda ha presentado en el tramo latinoamericano de su gira promocional, el setlist contempla 25 canciones que combinan material de su disco más reciente, The Mountain, con los himnos de más de dos décadas de trayectoria.

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La lista incluye The Mountain, The Happy Dictator, Tranz, Last Living Souls, Tomorrow Comes Today, 19-2000, Rhinestone Eyes, White Light, El Mañana, On Melancholy Hill, Orange County, O Green World, Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?), Casablanca, Delirium, Andromeda, She’s My Collar, Stylo, Superfast Jellyfish, Kids With Guns, The Sad God, M1 A1, DARE, Feel Good Inc. y Clint Eastwood, con la que cierra el show.

La presentación en el Corona Capital forma parte de The Mountain Tour, la gira con la que el grupo promociona su disco más reciente. Gorillaz suma esta fecha a otras dos presentaciones programadas en México durante las próximas semanas.

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El 9 de diciembre, la banda se presentará en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. Dos días después, el 11 de diciembre, dará un concierto en solitario en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, su regreso a ese recinto después de ocho años, con la participación de la cantante mexicana Luisa Almaguer como invitada.

Con estas tres fechas, Gorillaz regresa a México después de una ausencia de cuatro años, desde sus presentaciones de mayo de 2022 en el festival Pulso GNP de Querétaro y en Monterrey.

Clima para la primera jornada del festival

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, pronosticó para este viernes condiciones sin lluvia significativa en la Ciudad de México, aunque con cielo de medio nublado a nublado durante la tarde.

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Un boletín de Protección Civil de la Ciudad de México detalla temperaturas entre 11 y 24 grados, alerta por frío matutino y la actividad del Popocatépetl. (SGIRPC CDMX)

El organismo proyectó temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados centígrados y mínimas de entre 8 y 10 grados, estas últimas asociadas principalmente a la madrugada y no a las horas de los conciertos. También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora provenientes del norte y noreste.

Otros reportes meteorológicos consultados por medios locales coincidieron en que no se esperan lluvias relevantes durante la jornada, aunque con cifras ligeramente distintas: uno ubicó la máxima en 22 grados con una probabilidad de lluvia del 30% y una temperatura nocturna de 18 grados, mientras que otro señaló una máxima de 23 grados, una mínima de 11 y una humedad cercana al 39%, con apenas 12% de probabilidad de precipitación.

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Un reporte adicional de la Conagua, difundido antes del inicio del festival, advirtió sobre el ingreso de humedad proveniente del Pacífico y del golfo de México, que podría generar cielo medio nublado o lloviznas ligeras de corta duración en los alrededores del Autódromo durante la tarde o la noche, aunque la Ciudad de México no figuraba entre las entidades con lluvias significativas para ese día.

El mismo reporte señaló que hacia la madrugada del sábado se registrarán temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas del Estado de México, lo que podría traducirse en un descenso notorio de la sensación térmica en la Curva 4 del Autódromo durante el desalojo del recinto, después de la medianoche.

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Ante este panorama, se recomendó a los asistentes vestir en capas para adaptarse al cambio entre una tarde templada y una noche fría, además de llevar chamarra, sudadera o rompevientos y calzado cerrado.

Lo que viene el sábado y el domingo

El festival continúa el sábado 21 de noviembre con Twenty One Pilots como acto principal del escenario Corona, de las 23:00 a la 1:00 horas. Ese día también se presentarán Pierce The Veil y The Offspring, entre otros.

El domingo 22 de noviembre, el cierre del festival corresponde a The Strokes, que tocará en el mismo horario estelar, de las 23:00 a la 1:00 de la madrugada del lunes. Antes de ese show, The xx se presentará de 21:30 a 22:45 horas.

En cuanto al clima, los pronósticos consultados coincidieron en que la probabilidad de lluvia aumenta conforme avanza el fin de semana: se prevén lluvias aisladas para el sábado y chubascos de entre 5 y 25 milímetros para el domingo, a diferencia del viernes, que se mantiene como la jornada con el pronóstico más despejado de las tres.