La Segob indicó que más de 4 mil fueron halladas con la ALerta Nacional de Búsqueda temprana. | SEGOB

Guardar

La Secretaría de Gobernación reportó que 18 mil 508 personas con reporte de desaparición han sido localizadas en el país durante el actual sexenio, mediante el despliegue de la Estrategia Nacional de Búsqueda, en medio de revisiones institucionales y procesos de diálogo con colectivos de familiares frente a instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, presentó los avances de las 10 acciones de la estrategia junto con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

PUBLICIDAD

Medina atribuyó los resultados al trabajo coordinado entre dependencias federales, gobiernos de las 32 entidades, familias y colectivos, y detalló que del total 6 mil 939 personas fueron localizadas mediante la Plataforma Única de Identidad.

La Alerta Nacional localiza a más de 4 mil personas

Medina precisó que la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata localizó a 4 mil 408 personas, 935 casos más que en el informe anterior.

El Centro de Mando de la Alerta Nacional, instalado en Segob, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. En sus acciones participan la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

PUBLICIDAD

El subsecretario señaló que Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro ya cuentan con puestos de mando coordinados con el Centro de Mando Nacional.

Medina explicó que la Plataforma Única de Identidad permitió localizar a 6 mil 939 personas mediante cruces de información en bases de datos públicas y privadas. Estos registros identifican actividades o trámites realizados después de que una persona fue reportada como desaparecida.

En coordinación con los gobiernos estatales, las autoridades documentaron la localización de 5,688 personas con casos formalizados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La cifra representa un aumento de 2 mil 599 casos frente al informe anterior.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional de Búsqueda reportó además la localización con vida de 1 mil 473 personas mediante recorridos en territorio, entrevistas, revisión de información y diligencias realizadas con autoridades estatales y municipales.

Medina indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y bajo la coordinación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, continuarán los espacios de diálogo con familias, el seguimiento a casos de larga data y la coordinación institucional.

Revisan los registros y refuerzan las búsquedas en territorio

Especialistas nacionales e internacionales, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, revisan las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

PUBLICIDAD

El grupo multidisciplinario valida metodologías de análisis, establece criterios diferenciados para mejorar la calidad de los registros y formula recomendaciones técnicas, así como propuestas de ajustes normativos o administrativos para contar con información confiable y útil.

Medina explicó que, a partir de la reforma de 2025, todos los nuevos registros incorporados al Registro Nacional cuentan con una carpeta de investigación. Esto permite desarrollar de forma simultánea las acciones de búsqueda y las diligencias ministeriales.

Las autoridades trabajan con fiscalías y comisiones locales para revisar los registros anteriores que aún no tienen una carpeta de investigación asociada.

Retiran contenidos ligados a posibles reclutamientos

Al último corte, Segob reportó la baja de 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, así como el retiro de 682 publicaciones con mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento.

PUBLICIDAD

Estas acciones se complementan con la campaña Internet Seguro para Todas y Todos. La Guardia Nacional ha impartido 1,026 pláticas de ciberseguridad en escuelas, con un alcance de más de 83 mil personas, además de 306 talleres de formación en los que participaron más de 19 mil personas.

Para ampliar las capacidades en territorio, la Comisión Nacional de Búsqueda incorporó drones con cámaras térmicas, visión nocturna y tecnología LiDAR para elaborar mapas tridimensionales. También sumó equipos de geolocalización y comunicación satelital para operativos en zonas de difícil acceso.

La comisión fortaleció sus capacidades de búsqueda subacuática y de la unidad canina K9, además de realizar actividades de capacitación y prevención en instituciones educativas y abrir una convocatoria de participación ciudadana para elaborar el Plan Nacional de Búsqueda.

PUBLICIDAD

En materia de atención directa, el Gobierno de México reportó 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares y colectivos para brindar acompañamiento, dar seguimiento a casos, atender planteamientos y coordinar acciones con las autoridades competentes.

A esto se sumó que esta semana, Rosa Icela Rodríguez se reunió con integrantes del colectivo Rastreadoras del Fuerte, encabezadas por Mirna Nereida Medina Quiñónez, en compañía de las titulares de la CNB y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en las oficinas de Gobernación.

12 colectivos buscadores suspenden diálogo con FGR

La FGR convocó a una nueva mesa de trabajo interinstitucional junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos previamente con las familias y revisar los expedientes abiertos.

PUBLICIDAD

El encuentro reunió a representantes de colectivos de búsqueda procedentes de 12 entidades federativas. Las sesiones se desarrollaron en torno a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Desaparición Forzada, enfocadas en revisar los avances ministeriales y mantener canales de atención directa con las víctimas indirectas.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades federales expusieron el estado procesal y los análisis técnicos de las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, las dependencias involucradas perfilaron mecanismos de colaboración operativa orientados a fortalecer las diligencias de rastreo en campo, la localización y los procesos de identificación forense.

A pesar de los acuerdos preliminares alcanzados entre las tres instituciones para robustecer la atención a las víctimas, los integrantes de las organizaciones ciudadanas determinaron de manera unilateral suspender la interlocución con los funcionarios ministeriales durante el desarrollo de la reunión.

PUBLICIDAD

Tras la interrupción del diálogo, la Fiscalía General de la República emitió una postura institucional en la que refrendó su apertura a mantener las mesas de trabajo, bajo el principio de respeto irrestricto a los derechos de las familias a la verdad, la justicia, el trato digno y la libre manifestación pacífica.

El órgano de procuración de justicia precisó que, al margen de la pausa en las conversaciones con los peticionarios, las investigaciones ministeriales continúan activas conforme a las facultades legales de la fiscalía especial, con análisis individualizado de cada expediente y coordinación técnica con los organismos de búsqueda del país.

Desaparición de personas en México llega a la ONU

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó en abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Se trata de un mecanismo excepcional que permite llevar ante la Asamblea General información sobre un Estado cuando existen indicios de que la desaparición forzada ocurre de forma generalizada o sistemática.

El CED sostuvo que en México hay indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que la práctica persiste. Su conclusión considera información oficial, testimonios de víctimas, documentación de organizaciones civiles y antecedentes recabados desde 2012.

El Comité plantea que la intervención internacional busca abrir opciones de cooperación en búsqueda, investigación, identificación forense, acceso a la verdad y protección para las familias, no imponer una sanción automática al Estado.

El Gobierno de México rechaza esa interpretación. La administración federal afirma que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y sostiene que el Comité no tomó en cuenta los avances institucionales recientes.

Durante la discusión ante la ONU, autoridades mexicanas reportaron la localización de más de 16 mil personas en 2026, la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con acompañamiento de ONU-DH y esquemas de cooperación internacional en materia de identificación humana.

En paralelo, familiares de personas desaparecidas y organizaciones viajaron a Nueva York para pedir a los Estados miembro que acompañen a México con un mecanismo de asistencia internacional.

Las víctimas señalaron que la respuesta institucional no ha garantizado verdad, justicia ni reparación, y pidieron que cualquier decisión coloque sus demandas en el centro.

Después de la presentación del informe del CED ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, Segob y SRE aseguraron que ningún Estado promovió una resolución o procedimiento adicional contra México. Por ello, sostienen que no habrá nuevas acciones de la Asamblea.

El CED mantiene que corresponde a ese órgano valorar si ofrece cooperación internacional al país, por lo que persiste la diferencia entre la postura del Gobierno mexicano y la del Comité.