Un muerto en presunto asalto que no se logró concretar este viernes 20 de noviembre de 2026 Foto: Facebook San Agustín

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La mañana de este viernes 20 de noviembre un intento de asalto en la zona de bancos dentro de Plaza Aragón dejó muerto cuando custodios de valores ingresaban dinero a una sucursal bancaria ubicada en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Testigos en redes sociales señalaron que la agresión se dio entre los ladrones y los custodios de la empresa de valores Lock ante el intento de asalto y que el cuerpo sin vida había quedado tendido frente a la sucursal de BBVA, además que presuntamente otra persona habría quedado herida.

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Los presuntos ladrones intentaron robar la suma de dinero que transportaba el cuerpo de seguridad, por lo que los custodios repelieron la agresión en los pasillos de la plaza ubicada en la colonia Rinconada de Aragón.

El tiroteo provocó una fuerte movilización de policías, así como de elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, quienes mantienen resguardada la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía mexiquense.

Los agentes de seguridad de la conocida y concurrida plaza comercial sí permiten la entrada, sin embargo refieren a los asistentes que el área de bancos está acordonada y no hay acceso mientras se llevan a cabo las investigaciones y levantamiento del cuerpo por parte de los peritos.

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El 11 de noviembre clausuraron la plaza monentáneamente

Clausurroan Plaza Aragón, ubicada en Ecatepec, Esatdo de México, presuntamenmte por irregularidades en áreas de drenaje

El pasado miércoles 11 de noviembre se realizó un operativo en Plaza Aragón, en Ecatepec, donde autoridades ordenaron el desalojo de clientes y trabajadores y colocaron sellos de suspensión.

De acuerdo con la información entre los motivos señalados se encuentran:

Presuntas irregularidades en la documentación: posiblemente faltarían permisos o documentos necesarios para operar.

Deterioro de las instalaciones: se habrían detectado condiciones que requieren atención en el inmueble. Vecinos acusan colapso de drenaje y peor cuando llueve ya que la plaza se inunda y las calles aledañas también.

Roban banco en Veracruz

Un asalto bancario genera momentos de tensión y pone a prueba los protocolos de seguridad en la institución. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 18 de noviembre un grupo de hombres llegó a la sucursal del banco BBVA, ubicada en la Plaza Mangos, en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, en el puerto de Veracruz para cometer un asalto.

De acuerdo con testigos, cuando estuvieron dentro, despojaron de sus pertenencias a las personas que se encontraban en la sucursal bancaria: alrededor de veinte personas.

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Los testigos señalaron que eran dos hombres; uno de ellos tenía un arma de fuego.

Se llevaron no solo dinero en efectivo que algunos de los clientes acababan de retirar, sino también teléfonos celulares y relojes, y hasta documentos personales de las personas que ahí se encontraban.

Apenas el pasado 15 de noviembre, un cuentahabiente denunció que hombres armados le robaron más de 8 mil pesos al salir del banco Banamex, ubicado en la plaza del Coyol, pasada la una de la tarde.

Un asalto bancario genera momentos de tensión y pone a prueba los protocolos de seguridad en la institución. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuentahabiente había tomado un taxi cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara el dinero. Él lo entregó y los hombres lo amenazaron de muerte en caso de que pensara seguirlos.

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Asaltaron en Morelia a cuentahabientes con más de 200 mil pesos

El pasado miércoles 18 de noviembre dos hombres armados asaltaron una sucursal de BBVA en Morelia, Michoacán, y despojaron a un cuentahabiente de más de 200 mil pesos, mientras clientes y trabajadores eran amenazados dentro del banco.

El robo ocurrióen el establecimiento ubicado sobre avenida Morelos Norte, en la colonia Doctor Miguel Silva. Testigos señalaron que los responsables eran dos jóvenes y que uno llevaba puesto un casco.

Robo en un banco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las personas presentes, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y ordenó a quienes estaban en la sucursal tirarse al suelo. También los amenazó para impedir que intentaran levantarse.

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Mientras los demás permanecían sometidos, los presuntos delincuentes se dirigieron a un cliente y le quitaron el efectivo. El atraco habría durado apenas unos minutos, antes de que ambos abandonaran el lugar.

La información inicial indica que la cantidad robada supera los 200 mil pesos. Otra versión difundida apunta a 270 mil pesos, aunque las autoridades todavía no han confirmado el monto exacto del dinero sustraído.