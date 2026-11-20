Videojuegos en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los videojuegos atraviesan una etapa de expansión que ha modificado las formas de entretenimiento, consumo cultural y convivencia digital. Más allá de las consolas y los títulos que llegan al mercado, este sector ha desarrollado nuevos modelos de negocio y espacios de interacción que reúnen a millones de personas. En México, su crecimiento también se refleja en la manera en que los usuarios se relacionan con otros jugadores y participan en comunidades virtuales.

De acuerdo con el Global Games Market Report 2026, elaborado por Newzoo, el mercado mundial de esta industria podría generar ingresos por 213 mil 900 millones de dólares durante este año, con una comunidad estimada de 3 mil 700 millones de jugadores. La proyección representa un incremento anual de 6.1%, mientras que los dispositivos móviles concentrarían 57% de las ganancias, las consolas el 22%, y las computadoras 21%.

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Para José Ángel Garfias Frías, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el desarrollo de esta actividad debe analizarse desde sus dimensiones económicas, tecnológicas y sociales. Por ello, junto con Roberto Carlos Rivera Mata, el especialista ha investigado las condiciones que permitieron consolidar este mercado en México, incluso frente a las crisis económicas y los prejuicios que han acompañado históricamente a esta forma de entretenimiento.

Impacto de los videojuegos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Videojuegos amplían sus modelos de negocio más allá de las ventas

La comercialización de consolas y títulos individuales dejó de ser la única fuente de ingresos para las compañías, ya que la expansión de internet impulsó alternativas como las suscripciones, los contenidos descargables, las monedas virtuales y las compras realizadas dentro de los propios videojuegos.

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Estos mecanismos permiten que los productos mantengan su actividad comercial durante años, mientras las empresas incorporan nuevas experiencias para conservar el interés de sus comunidades.

Un ejemplo es Take-Two Interactive, una de las principales compañías del sector, que en su reporte financiero del trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026, informó que 81% de sus ingresos provino del consumo recurrente, categoría que incluye adquisiciones dentro de los títulos, publicidad, monedas virtuales y contenidos adicionales.

GTA VI muestra cómo los videojuegos construyen universos culturales

Uno de los acontecimientos que refleja el alcance de esta industria es el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI), lanzado el pasado 19 de noviembre de 2026. Su antecesor, Grand Theft Auto V, publicado en 2013, superó los 230 millones de unidades distribuidas comercialmente en todo el mundo, según Take-Two Interactive.

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La expectativa por la nueva entrega también se observa en las preventas, que alcanzaron niveles sin precedentes para la compañía, aunque no se ha divulgado una cifra oficial de reservaciones.

Además de su dimensión comercial, la franquicia permite analizar cómo estos productos construyen relatos y representaciones sociales. La nueva aventura se desarrolla en Vice City, una metrópoli ficticia inspirada en Miami, donde los usuarios pueden explorar escenarios y realizar actividades sin limitarse a las misiones principales.

“Es una ciudad en la que tú puedes hacer lo que quieras”, explicó Garfias Frías al referirse a las posibilidades de estos mundos abiertos.

La historia tiene como protagonistas a Lucia Caminos y Jason Duval. La incorporación del personaje femenino representa un cambio para la etapa moderna de la saga, pues por primera vez una mujer comparte el papel principal de la trama.

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GTA 6. November 17, 2026, REUTERS/Nadja Wohlleben

En México, los videojuegos también funcionan como espacios de convivencia

La experiencia de jugar ha evolucionado hasta convertirse en una actividad colectiva, las modalidades en línea permiten que usuarios de distintos lugares compartan escenarios virtuales, interactúen mediante sus personajes y establezcan vínculos.

El académico de la UNAM menciona como ejemplo Fortnite, plataforma en la que las personas no solamente participan en partidas, sino que también conviven y desarrollan experiencias sociales.

En México, esta tendencia aparece en la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, elaborada por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 24% de las personas consultadas declaró jugar videojuegos. De ese grupo, 57% lo hacía en línea y, entre estos usuarios, 88% jugaba o interactuaba con otras personas.

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La dimensión social también ha sido examinada por la investigación científica, a través de una revisión sistemática publicada en 2025 en Social Sciences & Humanities Open identificó relaciones positivas entre la participación en videojuegos multijugador masivos y la construcción de vínculos sociales. No obstante, advirtió que dedicar demasiado tiempo a estas actividades puede perjudicar las relaciones fuera de los entornos digitales.

El crecimiento de esta industria plantea una transformación que va más allá de las cifras de ventas. Sus historias, personajes y comunidades también influyen en el consumo cultural y en las formas de relacionarse. Para Garfias Frías, comprender este fenómeno implica observar cómo la tecnología y la narrativa están modificando el entretenimiento y la convivencia en los espacios digitales.

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