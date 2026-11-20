Leonardo aseguró que le gustaría continuar con su medio hermano la relación cercana que existía desde antes de las polémicas familiares difundidas en redes sociales. (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial)

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Leonardo Aguilar habló sobre su relación con Emiliano Aguilar, su medio hermano, durante la alfombra roja del evento “hombre del año” organizado por GQ. Ante las preguntas de la prensa sobre un posible acercamiento tras las polémicas recientes, el cantante defendió el vínculo que mantiene con él.

“A mí me gustaría más que nada continuar con el convivio que yo siempre tuve con mi hermano”, dijo Leonardo Aguilar. Agregó que esa relación existía “antes de que ustedes lo cubrieran y antes de que se supiera nada”.

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El hermano de Ángela Aguilar insistió en que la percepción mediática sobre su hermano no corresponde a la relación real entre ambos. “Mi hermano es mi compa. Ustedes, ustedes no lo saben, yo lo sé. Emiliano lo sabe”, afirmó ante los micrófonos.

Leonardo Aguilar marcó distancia frente a la cobertura noticiosa del conflicto familiar. “Yo no voy a caer en temas mediáticos, porque eso es un tema que es puro entretenimiento”, expresó. Consideró que la prensa reduce el tema a un espectáculo: “A ustedes lo ven como un, como un chisme, como un cotorreo. Yo no, yo lo veo como mi hermano”.

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Pese a los episodios de tensión registrados durante 2025, Leonardo Aguilar insiste en que la relación con Emiliano continúa intacta fuera de los reflectores. (Captura YT: Pepe Aguilar)

Para reforzar su punto, el cantante recordó momentos compartidos con Emiliano antes de que la relación se volviera tema público. “Yo conozco las cientos de horas que nos fuimos a la sierra a cercar juntos”, relató. Describió también convivencias cotidianas: “Yo sé cómo era el convivio echándonos nuestras gorditas en el comal, platicando, cotorreando”.

Así comenzó la tensión pública entre los hijos de Pepe Aguilar

La fricción entre los hermanos se concentró en dos momentos de 2025, ambos amplificados en redes sociales. El 15 de junio, Emiliano Aguilar felicitó a su padrastro, Adrián Arce, sin mencionar a su padre biológico, Pepe Aguilar.

Leonardo publicó después un mensaje en defensa de su padre, en el que habló de personas “malagradecidas” y con “mala memoria”. Aunque no nombró directamente a Emiliano, el mensaje se interpretó como una indirecta hacia él. Emiliano respondió con memes sobre su hermano y escribió que él no ataca si no lo provocan.

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El cantante evitó pronunciarse sobre las disputas mediáticas recientes y describió a su hermano como alguien cercano, al margen de la cobertura pública del tema. (Facebook Emiliano Aguilar / @leonardoaguilaroficial)

En septiembre de 2025, Leonardo bromeó durante un concierto al anunciar que cantaría rap y aclarar: “No soy ese Aguilar”. La frase se leyó como una alusión a Emiliano, quien desarrolla una carrera como rapero.

Emiliano reaccionó con molestia en redes y, durante una transmisión en vivo, lanzó reclamos y amenazas contra su hermano. El 29 de agosto de 2025, su cuenta de Instagram había publicado antes una imagen interpretada como burla hacia él: un perro con un fondo similar al lugar desde donde graba sus videos y una frase parecida a las que utiliza.

La publicación del perro ‘Gordo’, la mascota de la familia fue retirada tras las críticas. Dos días después, la cuenta difundió una disculpa en tono humorístico, reconoció que el contenido había sido de “mal gusto” y aceptó que el mensaje ofendió a integrantes de la familia.

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Emiliano respondió el 31 de agosto con una fotografía familiar de Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, Ángela, Aneliz y Leonardo, con los rostros editados con la cara del pug. Acompañó la imagen con un mensaje en el que los llamó “familia de perros”.

Emiliano sostuvo después que Leonardo habría estado detrás de la publicación original del perro, pues aseguró reconocer su sentido del humor.

Meses más tarde, Emiliano Aguilar retomó el asunto al comparar a Leonardo con el ‘Bebé Sinclair’, protagonista de la serie “Dinosaurios” y escribir: “Esta es mi cuenta, no la de un perro pug”. El pug quedó como uno de los símbolos de la disputa pública entre Emiliano y el resto de la familia Aguilar.

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