Una porción de gelatina mosaico de ponche navideño reposa en un plato festivo junto a una infusión con fruta y especias en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gelatina mosaico con sabor a ponche navideño combina una textura cremosa con el aroma de la canela, la guayaba, la manzana y el tejocote.

Sus cubitos de colores convierten un postre sencillo en una opción vistosa para las reuniones de diciembre.

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Esta versión mexicana toma como inspiración el ponche tradicional de las posadas, una bebida caliente preparada con frutas, canela, jamaica y piloncillo.

Se sirve fría y puede prepararse en un molde grande o en vasitos individuales.

Una gelatina mosaico con sabor a ponche navideño se presenta en una mesa decorada junto a una porción cortada y una jarra de ponche tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina mosaico con sabor a ponche navideño

Es un postre frío elaborado con cubitos de gelatina de colores y una mezcla cremosa con infusión concentrada de ponche. La técnica principal consiste en preparar cada gelatina por separado, cortarla en dados y cubrirla con la gelatina de leche antes de refrigerarla.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 35 minutos

Cocción del ponche: 25 minutos

Refrigeración de las gelatinas de colores: 3 horas

Refrigeración final: 4 horas

Tiempo total aproximado: 8 horas

Ingredientes

1 litro de agua 2 guayabas, partidas en cuartos 1 manzana, cortada en trozos 2 tejocotes, partidos por la mitad 1 rama de canela 2 cucharadas de flor de jamaica seca 120 g de piloncillo o azúcar moreno 1 sobre de gelatina de fresa, de aproximadamente 120 g 1 sobre de gelatina de limón, de aproximadamente 120 g 1 sobre de gelatina de piña, de aproximadamente 120 g 500 ml de leche entera 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 360 ml 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 370 g 250 ml de agua fría 28 g de grenetina sin sabor 1 cucharadita de extracto de vainilla Aceite vegetal, cantidad necesaria para untar los moldes

Cómo hacer gelatina mosaico con sabor a ponche navideño, paso a paso

Lava las guayabas, la manzana y los tejocotes. Corta la fruta en trozos medianos. Pon en una olla el agua, las frutas, la canela, la jamaica y el piloncillo. Cuece a fuego medio durante 25 minutos, hasta que la fruta esté tierna y el líquido tenga un aroma intenso. Cuela el ponche y reserva 500 ml de la infusión. Deja que se enfríe por completo. Prepara las gelatinas de fresa, limón y piña según las instrucciones de sus envases. Para conseguir cubitos más firmes, utiliza un poco menos de agua de la indicada. Vierte cada sabor en un recipiente diferente, ligeramente untado con aceite vegetal. Refrigera las gelatinas durante 3 horas, o hasta que estén completamente cuajadas. Corta las gelatinas en cubos de tamaño similar. Trabaja con la gelatina bien fría para evitar que los cubitos se rompan. Hidrata la grenetina en los 250 ml de agua fría. Déjala reposar durante 5 minutos. Calienta la grenetina hidratada en el microondas durante unos segundos o al baño María. Remueve hasta que quede líquida, pero evita que hierva. En una batidora, mezcla la leche, la leche evaporada, la leche condensada, la vainilla y los 500 ml de ponche frío. Añade la grenetina disuelta y bate durante unos segundos, hasta integrar la mezcla. Comprueba que la mezcla de leche esté templada o fría antes de añadirla a los cubitos. Si está caliente, puede derretirlos. Coloca los cubitos de gelatina de colores en un molde grande o distribúyelos en vasitos individuales. Vierte poco a poco la mezcla cremosa de ponche. Da unos golpecitos suaves al molde para eliminar las bolsas de aire. Refrigera durante 4 horas, o hasta que la gelatina esté firme. Para desmoldar, sumerge la base del molde en agua templada durante 5 segundos. Coloca un plato encima y dale la vuelta con cuidado.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento para preparar gelatina de mosaico con infusión de ponche navideño y mezcla de tres leches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 porciones en un molde grande.

También puede prepararse en 12 vasitos individuales de entre 180 y 200 ml.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 265 kcal

Carbohidratos: 48 g

Proteínas: 6 g

Grasas: 6 g

Azúcares: 42 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la gelatina en la nevera, bien cubierta con film transparente o dentro de un recipiente hermético.

Se mantiene en buenas condiciones durante 3 días. No se recomienda congelarla porque los cubitos pueden perder firmeza y la mezcla cremosa puede separarse al descongelarse.

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