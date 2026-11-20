Los retratos de Tarik Othón y Mía Rubín ilustran el anuncio del final de su relación sentimental. (Instagram)

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Los rumores fueron ciertos y, tras meses de especulaciones en torno a su noviazgo, la cantante Mía Rubín Legarreta confirmó el fin de su relación sentimental con el rejoneador Tarik Othón.

El jueves, durante la premiación de GQ Latinoamérica, Mía Rubín habló abiertamente de la separación al medio El Junket. Aunque reconoció que el desenlace no fue como lo imaginaba, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín afirmó que ambos acordaron tomar caminos distintos.

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¿Por qué terminaron Mía Rubín y Tarik Othón?

Explicó que el rejoneador se mudará próximamente a España para perseguir sus proyectos, mientras ella permanecerá en México para concentrarse en su carrera.

“Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó.

La intérprete también rechazó que exista algún drama entre ellos y explicó que la ruptura fue una decisión compartida.

En mayo de 2026, la pareja había celebrado su tercer aniversario. (Mía Rubín: Instagram)

Al ser cuestionada sobre los motivos de la separación, Mía insistió en que no hay una tercera persona ni algún conflicto que haya provocado el rompimiento.

“No era como yo esperaba que terminaban las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, reconoció. También señaló que la decisión respondió a una etapa en la que ambos necesitaban crecer por separado.

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“Simplemente fue algo que tuvo que suceder para que ambos creciéramos”, agregó.

La cantante dejó claro que, pese al fin del noviazgo, conserva un cariño especial por Tarik Othón y no tiene intención de hablar mal de él.

Mía Rubín había negado su ruptura con Tarik Othón en octubre

La confirmación tomó por sorpresa a quienes recordaban que, semanas antes, Mía había rechazado los rumores de separación. El pasado 28 de octubre, durante su asistencia al Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda, la joven explicó que ambos habían decidido mantener su relación lejos de los reflectores.

En aquella ocasión, aseguró que ya no se sentían cómodos compartiendo tantos detalles de su vida sentimental en redes sociales y que buscaban mayor privacidad.

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“Últimamente nada más hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que, pues no sé… creo que mucha gente entra a nuestra relación”, comentó.

Incluso calificó las versiones de una ruptura como simples rumores.

En 2024, el rejoneador le regaló un caballo. Foto: @miarubinlega, Instagram

Mía Rubín habla de la demanda de Andrea Legarreta contra Alfredo Adame

Durante el encuentro con los medios, la cantante también fue interrogada sobre la demanda que su madre, Andrea Legarreta, interpuso contra el conductor Alfredo Adame.

Mía evitó profundizar en el proceso legal y explicó que no le corresponde ofrecer declaraciones sobre el tema.

“Yo no puedo hablar legalmente de eso, no sé qué me corresponda, pero siempre sepan que yo estoy con mi mami hasta el final”, respondió.

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Mía Rubín y Tarik Othón celebraron tres años de noviazgo en mayo

La relación comenzó hace más de tres años y durante buena parte de ese tiempo ambos compartieron fotografías de viajes, momentos románticos y experiencias juntos. En mayo de 2026 celebraron su tercer aniversario con mensajes públicos de cariño.

“YO ELIJO AMARTE”, escribió Mía junto a un álbum de recuerdos con el rejoneador. “Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido…”, añadió entonces.

Meses después de aquella celebración, la cantante confirmó el final de una relación que había mantenido bajo el interés público desde sus inicios.