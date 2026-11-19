El productor sostiene que cumplió la condena por daño moral, pero rechaza incluir una frase que, desde su postura, equivaldría a admitir un delito penal. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

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A poco más de dos semanas del video con el que Luis de Llano buscó cerrar uno de los pendientes del juicio que perdió contra Sasha Sokol, la disculpa pública volvió a abrir otro frente.

La cantante cuestionó el mensaje porque, según sostiene, el video omitió elementos que ya habían quedado establecidos por el juzgado.

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Las autoridades remitieron a Luis de Llano a un centro de sanciones administrativas en septiembre por desacatar medidas de la sentencia civil. (Redes sociales)

La respuesta del productor no llegaría con una nueva disculpa. De Llano argumentaría que utilizar la redacción reclamada podría implicar una autoincriminación y mantiene su rechazo al texto, pese a que insiste en que acató la sentencia civil por daño moral.

Luis de Llano sostendría que cuestiona el texto, no la sentencia

El 13 de noviembre, Luis De Llano difundió un mensaje en el que defendió el perdón público que ya había emitido y planteó que el contenido exigido por Sokol excedía los alcances de la reparación civil.

En ese comunicado, el productor afirmó que la resolución le ordenaba un perdón público , pero no una declaración que pudiera utilizarse como admisión de un delito .

Después de cuestionar el alcance del texto, sostuvo que no podía videograbar “una confesión de delito inducida por texto inconstitucional aunque sea cosa juzgada” .

De Llano señaló que no existe una sentencia penal en su contra. Según el derecho de réplica que hizo llegar, el procedimiento judicial se refiere a una condena civil por daño moral y no a una causa penal.

El productor también rechazó haber incurrido en desacato . Su argumento es que no impugna el fallo que estableció su responsabilidad civil, sino la redacción que se le pide utilizar para cumplir con el perdón público.

De acuerdo con su postura, la limitación para hablar de la cantante alcanza la difusión de información sobre el vínculo entre ambos, salvo el mensaje de reparación ordenado por la autoridad.

Luis de Llano rechazó la redacción exigida para la disculpa pública con el argumento de que implicaría una autoincriminación penal. (Foto: Infobae México)

La información más reciente revelada por Ventanenado y MVS Noticias apunta a que su defensa habría llevado ese argumento ante un juzgado.

El punto que sigue sin respuesta es si el juzgado aceptará revisar esa objeción o exigirá que se ajuste al texto. Por ahora, el planteamiento de la autoincriminación permanece como la línea de defensa del productor, sin una resolución conocida que modifique las condiciones del perdón.

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Sasha Sokol reclama que la disculpa dejó fuera puntos centrales

Sasha rechazó el video pocas horas después de que apareció en internet. La cantante afirmó en sus redes sociales que la grabación no correspondía al texto aprobado dentro del expediente y que el productor volvió a mencionarla fuera de los términos permitidos.

La artista sostuvo que el perdón debía reconocer que tenía 14 años al inicio del vínculo. También reclamó que se expresara que, por su edad, no podía consentir una relación con un adulto que ocupaba una posición de poder .

Otro de los reclamos se relaciona con sus padres. Sokol sostiene que el texto debía aclarar que no fueron cómplices, mientras De Llano respondió que no los incluyó porque, desde su lectura, no forman parte de la controversia jurídica.

Después de enumerar las omisiones, la artista escribió: “Nada de eso aparece en el video que publicó” .

La representación legal de la cantante añadió que la grabación debía presentarse primero ante el juzgado. Según ese posicionamiento, Sasha podía revisarla antes de que la jueza autorizara su difusión.

Sasha Sokol denunció que el video del productor omitió deslindar a sus padres de cualquier complicidad, además de señalar que ella tenía 14 años y que no existía capacidad de consentimiento. (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

La incorporación de abogados penalistas añadió otra capa a la disputa. Mientras Sokol prepara esa nueva etapa de su estrategia legal, De Llano interpretó el movimiento como una señal de que el conflicto busca salir de la vía civil.

El conflicto arrastra arrestos administrativos y suma voces de respaldo

La discusión sobre el video ocurrió después de meses de desacuerdos por el cumplimiento de la sentencia. En septiembre, De Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando por dos órdenes de arresto administrativo.

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La defensa de Sokol vinculó esas medidas con dos obligaciones pendientes: presentar la disculpa pública ante el juzgado y publicar una síntesis de la sentencia que determinó la responsabilidad civil del productor.

Tras el arresto, De Llano promovió un amparo . Semanas después difundió el video con el que buscó acreditar el cumplimiento del perdón público, aunque la cantante cuestionó tanto la redacción como el procedimiento.

El compositor Memo Méndez Guiu expresó respaldo a Sokol al ser consultado sobre el caso. Sin adelantar una posición sobre el litigio, afirmó que “ tiene todo el derecho de sentirse como se siente. Tiene todo mi apoyo siempre ”.

La actriz Karla Souza también se pronunció el 18 de noviembre. Al hablar de la necesidad de acompañar a quienes denuncian violencia, dijo que la responsabilidad colectiva pasa por “no dejar que el sistema vuelva a revictimizar a Sasha”.

Karla Souza attends the world premiere of "AIR" at Regency Village Theatre in Los Angeles, California, U.S., March 27, 2023. REUTERS/Lauren Justice

La controversia mantiene dos posturas enfrentadas: De Llano afirma que el texto reclamado vulnera su derecho a no autoincriminarse; Sokol sostiene que el perdón público debe respetar los términos que, según ella, ya fueron definidos por la autoridad judicial.