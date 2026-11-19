Cinco personas fueron rescatadas por las autoridades ministeriales en Sonora. - crédito Visuales IA Infobae

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Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), unidad de operación adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), rescataron con vida a cinco personas que permanecían retenidas en un inmueble del municipio Loma de Bácum y detuvieron a un presunto integrante de un grupo delictivo, señalado como responsable de mantenerlas cautivas.

Las primeras líneas de investigación de la FGJES establecieron que el rapto estaría vinculado con conflictos entre grupos rivales por actividades de compraventa de drogas. Las cinco personas localizadas también fueron puestas bajo investigación para determinar su posible relación con estas actividades y esclarecer las circunstancias en que resultaron retenidas.

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El operativo se ejecutó el martes 17 de noviembre a las 14:10 horas

Según datos oficiales revelados este 18 de noviembre, elementos ministeriales ubicaron el inmueble en Loma de Bácum tras labores de investigación de campo que permitieron la identificación. El operativo se realizó el martes 17 de noviembre, alrededor de las 14:10 horas.

En el lugar, los elementos localizaron con vida a las siguientes personas:

Santos Eduardo “N”, de 47 años

Carlos Alberto “N”, de 22

Eduardo Guadalupe “N”, de 20

Iveth Nohemí “N”, de 30

Jesús Daniel “N”, de 31 años.

Durante la acción detuvieron a Samuel “N”, de 26 años, identificado en las investigaciones como presunto integrante de un grupo generador de violencia rival al relacionado con las personas retenidas.

El operativo permitió además asegurar material bélico en el domicilio donde se encontraban las víctimas, lo que reforzó la hipótesis de un enfrentamiento entre células dedicadas a la venta de estupefacientes en el municipio.

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Autoridades aseguraron un fusil y cuatro cartuchos calibre 7.62x39

En el inmueble, los elementos de la FGJES aseguraron un fusil de asalto tipo AK-47, un cargador desabastecido y cuatro cartuchos calibre 7.62x39 milímetros. Los indicios fueron incorporados a las investigaciones en curso, según un comunicado difundido por la dependencia estatal.

El hallazgo del armamento reforzó la línea de investigación que apunta a un conflicto armado entre grupos criminales por el control de actividades de narcomenudeo en Bácum. La fiscalía no descartó que el arma haya sido utilizada previamente en hechos relacionados con la disputa entre las células señaladas.

El caso permanece bajo investigación para determinar el origen y uso de los indicios asegurados.

Familiares habían cerrado una vialidad antes del rescate

En el contexto previo al hallazgo, familiares y amigos de una de las personas retenidas realizaron una protesta el pasado 17 de noviembre mediante el cierre de vialidades. Esta movilización ocurrió mientras se desconocía el paradero de las víctimas y antes de que la FGJES confirmara su localización con vida.

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El cierre correspondió a familiares de Santos Eduardo, de 47 años, quien había sido privado de la libertad el 10 de noviembre en un rancho ubicado sobre el margen del Canal Bajo, en Ciudad Obregón. De acuerdo con Diario del Yaqui, en el mismo hecho fue privado de la libertad Jorge Luis “N”, quien fue liberado el 15 de noviembre, dos días antes de que la FGJES localizara a los cinco retenidos en Bácum.

Santos Eduardo "N", hombre rescatado por la Fiscalía de Sonora. Crédito: Facebook - Guerreras Buscadoras Cajeme AC

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC había difundido una ficha de búsqueda de Santos Eduardo tras su desaparición, con la leyenda “URGE COMPARTIR” y un llamado a la ciudadanía para aportar información de forma anónima y confidencial.

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La prima del desaparecido, identificada como Paola, declaró a Diario del Yaqui: “Queremos respuestas y hechos, no palabras, no queremos uno más desaparecido como todo el tiempo que los encuentran a los años y ya los encuentran cuando ya no hay nada que hacer”.

La familia sostuvo primero una concentración en la entrada al poblado de Providencia, sobre la calle Base, cerca del puente del Canal Bajo. La protesta se extendió durante media hora, hasta que personal de la Fiscalía y del Departamento de Tránsito se comprometió con los manifestantes a intensificar las acciones de búsqueda, de acuerdo con el medio local.

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La protesta se integró como parte de los antecedentes del expediente que la fiscalía documentó durante las labores de investigación de campo que permitieron ubicar finalmente el inmueble donde se mantenía retenidas a las cinco personas.

La FGJES informó que la investigación continúa abierta para identificar a otros posibles participantes en los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del conflicto entre los grupos rivales que operan en el municipio sonorense. Las autoridades no detallaron cuáles son los grupos involucrados en el conflicto, ni precisaron si se trata de células con presencia reconocida en otras zonas del estado o de agrupaciones locales sin vínculo documentado con estructuras delictivas de mayor alcance.

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