Ari Telch solicita a Pati Chapoy la cancelación de su entrevista para el programa Ventaneando. (Ari Telch)

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Ari Telch publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a Pati Chapoy que agradecía la cancelación de su entrevista en Ventaneando, pero lo hizo citando un tuit de un usuario que atacaba a Gustavo Adolfo Infante.

El texto del actor decía: “Muy agradecido con Pati por atestiguar las calumnias y acompañar mi infancia”. La publicación retuiteada contenía: “Qué bueno que los mandó alv, bien hecho @aritelch, no les des ni una sola entrevista a estos mugrosos”, en referencia al conductor de De Primera Mano.

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El episodio se produjo el 18 de noviembre de 2026, días después de que Gustavo Adolfo Infante difundiera en su programa los testimonios de vecinos del condominio de Ari Telch en Cuernavaca, Morelos.

Gustavo Adolfo Infante transmitió videos y testimonios de vecinos que denunciaron al actor

Gustavo Adolfo Infante difunde videos y testimonios de vecinos sobre la conducta del actor en Cuernavaca. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

La confrontación entre Ari Telch y Gustavo Adolfo Infante se inició el 12 de noviembre, cuando De Primera Mano presentó grabaciones en las que se ve al actor golpeando un árbol y confrontando a una persona que lo filmaba dentro del complejo residencial en Cuernavaca.

Durante esa emisión, Gustavo Adolfo Infante también entrevistó al abogado Fernando Alonso Murillo Carrillo, uno de los residentes, quien describió los presuntos incidentes. “Lo que nos refieren los vecinos es que Ari Telch se pone agresivo con las personas, personas de la tercera edad, con niños, de repente lanza camastros y que puede lastimar a las personas y que arma unos verdaderos relajos, ha roto las cámaras de seguridad, insulta a los vecinos, en los videos se puede ver”, dijo Gustavo Adolfo Infante en la transmisión.

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Fernando Alonso Murillo Carrillo confirmó en ese programa que acudió a la Fiscalía General del Estado de Morelos para presentar una denuncia por presuntos daños a propiedad ajena y solicitar medidas de protección. Según su testimonio, al menos ocho adultos y tres menores de edad habrían resultado afectados.

Ari Telch respondió con un video en redes y descalificó al conductor

Fernando Alonso Murillo Carrillo presenta una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por presuntos daños a propiedad ajena. (@aritelch)

El 15 de noviembre, Ari Telch publicó en sus redes sociales un video en el que reconoció haber arrojado un camastro al garage de Fernando Alonso Murillo Carrillo y cuestionó directamente la cobertura de De Primera Mano. “¿De veras le das un micrófono a una persona así?”, le reclamó a Gustavo Adolfo Infante. También preguntó: “¿No les da vergüenza? ¿De veras ese es su programa estelar?”. En el mismo video, el actor se refirió al conductor con el apodo de “Gustrago Amorfo Inflante” y calificó a Fernando Alonso Murillo Carrillo de “pseudoabogado”.

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Sobre el camastro, Ari Telch ofreció su versión. “Aventé un camastro a su garage, sí. Él escondió los camastros. Teníamos siete camastros”, dijo el actor, quien sostuvo que Fernando Alonso Murillo Carrillo los retiró de las áreas comunes argumentando que podría robárselos. “Le dio el micrófono a un pseudoabogado que dice que su servidor ofende a los vecinos, que quiere con los niños”, agregó Ari Telch en referencia a Gustavo Adolfo Infante.

En esa misma declaración, Ari Telch explicó que el origen del conflicto fue la negativa a trabajar con Fernando Alonso Murillo Carrillo como productor teatral. Según el actor, su vecino le propuso incorporarse como productor de sus obras tras la salida de su hermana de un proyecto, y la respuesta negativa habría detonado el enfrentamiento. Fernando Alonso Murillo Carrillo no confirmó esa versión públicamente.

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Ari Telch anunció demandas y amplió sus ataques al conductor dos días después

Ari Telch admite que arrojó un camastro al garage de su vecino tras una disputa por mobiliario del condominio. (@deprimeramanoitv)

El 17 de noviembre, Ari Telch publicó en Facebook un video en el que aparece tocando marimba junto a un grupo de músicos. En la descripción escribió: “Acá sigo golpeando viejitas Imagen TV e Infame Gustrago”, en referencia directa a Gustavo Adolfo Infante y a Imagen Televisión. Gustavo Adolfo Infante respondió en video que no tiene inconveniente en enfrentar una posible demanda y reconoció la carrera artística del actor, aunque realizó comentarios sobre su estado emocional.

Ari Telch también anunció en ese período que presentará demandas contra Fernando Alonso Murillo Carrillo por daño moral y falsedad de declaraciones. La Fiscalía de Morelos mantiene abierta la carpeta de investigación por presuntos daños a propiedad ajena.

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Pati Chapoy grabó la entrevista el 17 de noviembre y canceló su transmisión al día siguiente

Pati Chapoy graba una charla sobre la trayectoria de Ari Telch y la desaparición de su medio hermano Jacobo Grinberg. (Especial)

En ese contexto de confrontación directa con Gustavo Adolfo Infante, Ari Telch recibió a Pati Chapoy en su domicilio en Cuernavaca el 17 de noviembre. La charla duró aproximadamente dos horas y abarcó la trayectoria artística del actor, el monólogo D’Mente, la desaparición de su medio hermano Jacobo Grinberg y el conflicto vecinal. La entrevista estaba pactada para transmitirse el 18 de noviembre como la pieza central de Ventaneando.

Sin embargo, el mismo 18 de noviembre por la mañana, Ari Telch llamó a Pati Chapoy para pedirle que no emitiera el material. La conductora anunció la cancelación en vivo durante esa emisión. “Hoy en la mañana Ari Telch cambió de opinión y me pide que no se transmita la entrevista. Y por supuesto que no lo voy a hacer. Lamento mucho, yo se las había ofrecido, pero si Ari no quiere, pues no hay forma”, declaró Pati Chapoy frente a las cámaras. Al cierre, agregó: “Muchísimas gracias, Ari, de nueva cuenta por habernos recibido y espero que de aquí en adelante logres la entrevista que tú quieres con la persona que tú desees”.

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Horas después de ese anuncio, Ari Telch publicó en X el tuit con el que agradecía a Pati Chapoy citando el mensaje de ataque contra Gustavo Adolfo Infante. La rivalidad pública entre Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, con antecedentes de diferencias profesionales y personales, formaba parte del contexto que rodeó desde el inicio la visita de la conductora a Cuernavaca. La Fiscalía de Morelos no ha emitido hasta la fecha ninguna resolución sobre las denuncias presentadas por los vecinos del condominio.