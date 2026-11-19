Durante décadas, el apellido Guilmáin estuvo ligado a los escenarios, las cámaras y las historias que marcaron a la televisión y el cine mexicano.
Este 18 de noviembre de 2026, la familia enfrenta una nueva pérdida: murió Mona Guilmáin, actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora.
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Hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin, Mona desarrolló una carrera cercana al mundo cultural, entre el teatro, la música, el arte y la producción editorial. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su fallecimiento, sin informar las causas.
La muerte de Mona deja una nueva pérdida en la familia Guilmáin
La ANDI dio a conocer el fallecimiento de Mona Guilmáin mediante un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares y amigos. La asociación la recordó como integrante de la familia artística encabezada por Ofelia Guilmáin.
- La organización identificó a Mona Guilmáin como actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora, actividades que definieron un recorrido menos expuesto que el de algunos de sus hermanos.
- Otras referencias sobre su trayectoria la vinculan con la producción musical y con labores en el campo editorial, dos áreas que complementaron su relación con el medio artístico.
- Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte ni información sobre los servicios funerarios. Tampoco existe ningun pronunciamiento público de integrantes de la familia.
- La noticia ocurre un lustro después de la muerte de Lucía Guilmáin, fallecida en febrero de 2021, a los 83 años.
Así, la partida de Mona Guilmáin representa una nueva ausencia para una familia que atravesó generaciones de la industria cultural mexicana. Su nombre quedó asociado a la actuación, pero también al trabajo que sostuvo los proyectos artísticos fuera de cámara.
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Su carrera reunió teatro, arte, música y producción editorial
Aunque no tuvo una exposición pública similar a la de Juan Ferrara o Lucía Guilmáin, Mona construyó una trayectoria propia dentro de los espacios culturales. Su actividad abarcó la promoción escénica, el arte y la gestión de proyectos.
- Como promotora teatral, participó en tareas relacionadas con la difusión y organización de propuestas escénicas, una labor que conecta a creadores, productores y público.
- Su trabajo como corredora de arte y restauradora la acercó a la comercialización, preservación y cuidado de obras, un campo que requiere conocimiento técnico y contacto con coleccionistas y artistas.
- Entre 1978 y 2011, estuvo vinculada al área musical de Editorial Televisa, donde desarrolló labores relacionadas con la producción y la gestión editorial.
- Esa combinación de oficios explica que su nombre aparezca ligado a la actuación, la música, el teatro y el arte, con una carrera desarrollada en diferentes frentes del sector cultural.
Mona Guilmáin encontró su lugar en ese universo familiar desde una ruta menos expuesta, pero siempre ligada a las expresiones artísticas. Entre el trabajo creativo con las organizaciones y la preservación de proyectos, construyó una trayectoria propia que acompañó el legado sin quedar reducida a un apellido.
Ofelia Guilmáin dejó una familia que atravesó generaciones del espectáculo mexicano
La historia de los Guilmáin parte de Ofelia Guilmáin, actriz nacida en Madrid que llegó a México en 1941, tras el exilio provocado por la Guerra Civil Española. Desde entonces, formó una carrera sostenida en el teatro, el cine y la televisión.
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- Ofelia Guilmáin participó en El ángel exterminador, película dirigida por Luis Buñuel, y en la telenovela La antorcha encendida.
- Juan Ferrara mantuvo una extensa trayectoria como actor en producciones de televisión, cine y teatro.
- Lucía Guilmáin actuó en títulos como La Dueña, ¡Amigos x Siempre!, Corazón salvaje y Un refugio para el amor.
- Esther Guilmáin también forma parte de esta familia. Sus hijos, Óscar Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo, se desarrollaron como guionista y productor.
El sensible fallecimiento de Mona Guilmáin deja otra silla vacía en una familia acostumbrada a los reflectores, los escenarios y las historias que se cuentan cuando las cámaras ya se han apagado.
La actriz se despide con un perfil que reunió el trabajo creativo con la organización y preservación de proyectos que suelen permanecer fuera de la mirada del público.
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