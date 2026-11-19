Su madre llegó a México en 1941 tras el exilio por la Guerra Civil Española y construyó una trayectoria en cine, televisión y teatro, origen de una emblñemática dinastía del espectáculo. (Especial)

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Durante décadas, el apellido Guilmáin estuvo ligado a los escenarios, las cámaras y las historias que marcaron a la televisión y el cine mexicano.

Este 18 de noviembre de 2026, la familia enfrenta una nueva pérdida: murió Mona Guilmáin, actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora.

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La dinastía artística de los Guilmaín reúne a figuras del espectáculo como Lucía, Juan Ferrara y a los productores Óscar y Pedro Ortiz de Pinedo. (Foto: Facebook)

Hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin, Mona desarrolló una carrera cercana al mundo cultural, entre el teatro, la música, el arte y la producción editorial. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su fallecimiento, sin informar las causas.

La muerte de Mona deja una nueva pérdida en la familia Guilmáin

La ANDI dio a conocer el fallecimiento de Mona Guilmáin mediante un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares y amigos. La asociación la recordó como integrante de la familia artística encabezada por Ofelia Guilmáin.

La organización identificó a Mona Guilmáin como actriz , promotora teatral , corredora de arte y restauradora , actividades que definieron un recorrido menos expuesto que el de algunos de sus hermanos.

Otras referencias sobre su trayectoria la vinculan con la producción musical y con labores en el campo editorial , dos áreas que complementaron su relación con el medio artístico.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte ni información sobre los servicios funerarios. Tampoco existe ningun pronunciamiento público de integrantes de la familia.

La noticia ocurre un lustro después de la muerte de Lucía Guilmáin, fallecida en febrero de 2021, a los 83 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre el fallecimiento de la actriz y gestora cultural Mona Guilmáin. (Instagram/ @andimexico)

Así, la partida de Mona Guilmáin representa una nueva ausencia para una familia que atravesó generaciones de la industria cultural mexicana. Su nombre quedó asociado a la actuación, pero también al trabajo que sostuvo los proyectos artísticos fuera de cámara.

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Su carrera reunió teatro, arte, música y producción editorial

Aunque no tuvo una exposición pública similar a la de Juan Ferrara o Lucía Guilmáin, Mona construyó una trayectoria propia dentro de los espacios culturales. Su actividad abarcó la promoción escénica, el arte y la gestión de proyectos.

Como promotora teatral , participó en tareas relacionadas con la difusión y organización de propuestas escénicas, una labor que conecta a creadores, productores y público.

Su trabajo como corredora de arte y restauradora la acercó a la comercialización, preservación y cuidado de obras, un campo que requiere conocimiento técnico y contacto con coleccionistas y artistas.

Entre 1978 y 2011 , estuvo vinculada al área musical de Editorial Televisa , donde desarrolló labores relacionadas con la producción y la gestión editorial.

Esa combinación de oficios explica que su nombre aparezca ligado a la actuación, la música, el teatro y el arte, con una carrera desarrollada en diferentes frentes del sector cultural.

La promotora cultural desarrolló una trayectoria técnica enfocada en la restauración, preservación y venta de obras de arte, además de su labor en proyectos escénicos. (Foto: Facebook)

Mona Guilmáin encontró su lugar en ese universo familiar desde una ruta menos expuesta, pero siempre ligada a las expresiones artísticas. Entre el trabajo creativo con las organizaciones y la preservación de proyectos, construyó una trayectoria propia que acompañó el legado sin quedar reducida a un apellido.

Ofelia Guilmáin dejó una familia que atravesó generaciones del espectáculo mexicano

La historia de los Guilmáin parte de Ofelia Guilmáin, actriz nacida en Madrid que llegó a México en 1941, tras el exilio provocado por la Guerra Civil Española. Desde entonces, formó una carrera sostenida en el teatro, el cine y la televisión.

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Ofelia Guilmáin participó en El ángel exterminador , película dirigida por Luis Buñuel , y en la telenovela La antorcha encendida .

Juan Ferrara mantuvo una extensa trayectoria como actor en producciones de televisión, cine y teatro.

Lucía Guilmáin actuó en títulos como La Dueña , ¡Amigos x Siempre! , Corazón salvaje y Un refugio para el amor .

Esther Guilmáin también forma parte de esta familia. Sus hijos, Óscar Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo, se desarrollaron como guionista y productor.

La primera actriz Ofelia Guilmáin inició la dinastía artística en México tras llegar en 1941 debido al exilio de la Guerra Civil Española. (Foto: Facebook)

El sensible fallecimiento de Mona Guilmáin deja otra silla vacía en una familia acostumbrada a los reflectores, los escenarios y las historias que se cuentan cuando las cámaras ya se han apagado.

La actriz se despide con un perfil que reunió el trabajo creativo con la organización y preservación de proyectos que suelen permanecer fuera de la mirada del público.