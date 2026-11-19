Caminan por un pasillo rodeado de jóvenes con la frase "el futbol es de todos, sí al ascenso". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros UdeG, evitó dar detalles tras la primera audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde cinco clubes de la Liga de Expansión MX impugnan el reglamento que tiene suspendido el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Tras concluir la audiencia en México, el presidente de Leones Negros fue cuestionado por los medios de comunicación, sin embargo rehusó a dar declaraciones por tratarse de una situación “confidencial”. Alberto Castellanos dijo: “Lamentablemente no podemos hablar. Una disculpa, de verdad. No podemos decir nada. Es confidencial todo”,

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Al salir de la sesión, Alberto Castellanos insistió en que las partes deben respetar la reserva del procedimiento. La audiencia se realizó este miércoles 18 de noviembre en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y se extendió durante casi 10 horas.

“Tenemos que respetar que es confidencial. No podemos realmente hablar. Tranquilos, todo bien, cumpliendo con lo que nos toca y ya, Una disculpa, de verdad, todos, quisiéramos decir, pero lamentablemente no podemos”, reiteró el presidente de Leones Negros.

Los argumentos de los clubes y las autoridades del futbol mexicano serán escuchados en dos jornadas. La resolución del panel arbitral no se conocerá de forma inmediata, pero definirá si se mantiene el modelo donde no se respeta el mérito deportivo entre la Liga MX y la Liga de Expansión Mx.

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Cinco clubes cuestionan el reglamento de la temporada 2026-27

Futbolistas del Atlético Morelia y Leones Negros muestran una pancarta y se tapan la boca como protesta. (AP Foto/Armando Solis)

Leones Negros UdeG, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas y Cancún FC promovieron la apelación contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX. Los equipos cuestionan las disposiciones que impiden tanto el ascenso a la Primera División como el descenso a la Liga de Plata.

El punto central del litigio es el Artículo 35 del Reglamento de Competencia, que conserva cerrado el sistema para la temporada 2026-27. Los clubes de la Expansión MX buscaron que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determine si esa regla puede sostenerse bajo los principios deportivos y reglamentarios que rigen al balompié mexicano.

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La suspensión del ascenso y descenso comenzó en el año 2020. En aquel momento, los directivos de la Femexfut y la Liga Mx señalaron que el nuevo modelo permitiría a los clubes de la Liga de Expansión Mx ingresar a un fondo de apoyo económico, con el objetivo de sanear sus finanzas, profesionalizar su gestión y mejorar la infraestructura.

Se estableció que, durante la temporada de suspensión del ascenso y descenso, ningún club podría subir o bajar de categoría, garantizando así la permanencia de los equipos en sus respectivas torneos mientras se implementaban las reformas estructurales.

La Universidad de Guadalajara y otros planteles de la Liga de Expansión apelaron ante el TAS (X / Leones Negros de la UdeG)

Sin embargo, con el paso del tiempo, lucía más lejano el retorno de este sistema deportivo y, efectivamente, los dirigentes confirmaron que no habrá ascenso y descenso, decisión que rechazan los clubes y aficionados tanto de la Expansión Mx como de la propia Liga Mx.

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Al concluir ese plazo, la discusión no terminó. La reglamentación de la campaña 2026-27 volvió a excluir el ascenso y descenso, motivo por el que los cinco clubes llevaron el caso nuevamente a la justicia deportiva internacional. El expediente se encuentra identificado como TAS 2026/A/12590 y las audiencias fueron programadas para los días 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de México.

La confidencialidad de la audiencia limita los mensajes públicos acerca del ascenso y descenso

Leones Negros y Cancún FC se manifiestan contra las reglas de la Femexfut. (X@LeonesNegrosCF)

Castellanos fue cuestionado sobre el desarrollo de la primera sesión con el TAS y reiteró que no podía profundizar sobre ese asunto. “Tenemos que respetar que es confidencial. No podemos realmente hablar. Tranquilos, todo bien, cumpliendo con lo que nos toca y ya”, dijo.

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El directivo de la UdeG también reconoció que los clubes quisieran informar sobre sus argumentos, aunque la naturaleza del procedimiento se los prohíbe. “Quisiéramos decir, pero lamentablemente no podemos”, agregó Alberto Castellanos.

La postura fue compartida por representantes de la parte demandada. Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pidió comprensión por el carácter confidencial del procedimiento y que darán declaraciones cuando sea posible hacerlo.

“Gracias, gracias por venir a todos. Entiendo que, comprenden es un procedimiento confidencial. En cuanto podamos comentarles algo más, con mucho gusto lo haremos. Sé que estuvo larga la espera, pero gracias por venir”, comentó abordo de su automóvil.

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En cuanto a Fran Iturbide, presidente de la Liga MX, adelantó que la segunda jornada sería extensa y describió que será “complicada” como el día de hoy. Las expresiones públicas de ambos bandos fueron breves después del primer día de trabajos por la disputa del ascenso y descenso en el futbol de México.

El TAS decidirá si regresa el ascenso y descenso en el futbol mexicano

La UdeG no se detendrá hasta que vuelva el mérito deportivo en el Futbol Mexicano (X / Leones Negros de la UdeG)

La audiencia no representa un fallo a favor de los clubes de la Liga de Expansión Mx ni garantiza que el ascenso y descenso regresen inmediatamente. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) deberá revisar los argumentos, documentos y normas presentados antes de emitir su veredicto.

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Para los clubes demandantes, el conflicto se relaciona con la posibilidad de competir por un lugar en el Máximo Circuito mediante resultados deportivos. La Liga MX y la Femexfut defenderán las normativas aprobadas para organizar la temporada 2026-27.

En septiembre, Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros UdeG, había señalado que el TAS era la instancia que podía ordenar el restablecimiento del ascenso y descenso a la Primera División. La segunda audiencia continuará con la presentación de las posturas legales de ambas partes.

El ascenso y descenso se suspendió desde el pasado 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, el panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), encabezado por el árbitro paraguayo, Roberto Moreno Rodríguez, deberá emitir una resolución sobre la apelación de los cinco clubes de la Liga de Expansión MX, quienes buscan el restablecimiento al sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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