Una persona vierte gotas de aceite de rosa mosqueta con un cuentagotas sobre una crema hidratante en una lata azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda las manchas y las arrugas en la piel suelen ser uno de los problemas que más complejos pueden llegar a generar, sobre todo en el caso de las mujeres.

La perdida de firmeza así como el oscurecimiento suele tener un origen multifactorial, aunque una de sus principales causas es el envejecimiento o una exposición a la radiación UV sin la protección adecuada.

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Y aunque el problema suele requerir la atención a diversos factores; el uso de la famosa crema azul mezclado con aceite de rosa mosqueta (uno de los aceites cono mayores beneficios para el cuidado de la piel) pueden ser excelentes aliados en la búsqueda de una piel más firme y con un tono uniforme.

Si bien no sustituye el uso de bloqueador solar sí es una alternativa para quienes no pueden pagar costosos tratamientos, los cuales muchas veces pueden

Y es que esta crema solía ser el truco de belleza de las mujeres de antes y nadie puede negar que muchas de ellas tenía hermosas pieles sin todos los productos que ahora están disponibles en el mercado y que pueden llegar a costar altas sumas de dinero.

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Es por eso que aquí te decimos cómo realizar esta mezcla de forma correcta para brindar a tu piel una ayuda extra.

Un envase metálico azul contiene crema cosmética junto a un frasco de aceite de rosa mosqueta, frutos frescos y pétalos sobre una superficie rosada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la piel de usar crema azul mezclado con aceite de rosa mosqueta

Mezclar famosa crema azul con aceite de rosa mosqueta puede servir sobre todo como una mezcla hidratante y emoliente, especialmente para piel seca.

Entre los principales beneficios que se le atribuyen se encuentran los siguientes:

Aumenta la hidratación: la crema azul ayuda a retener la humedad; el aceite de rosa mosqueta aporta lípidos que reducen la sensación de resequedad.

Suaviza textura áspera: puede mejorar la apariencia y tacto de codos, rodillas, talones, manos, piernas y zonas resecas.

Disminuye la tirantez y descamación: es útil después del baño, cuando la piel pierde humedad.

Apoya la barrera de la piel: una barrera hidratada protege mejor frente a frío, viento, jabones y roce.

Da más elasticidad y brillo temporal: la piel puede verse más flexible, tersa y luminosa.

Puede mejorar la apariencia de marcas recientes: con uso constante, la hidratación y los componentes antioxidantes del aceite podrían ayudar a que marcas superficiales se vean menos resecas o contrastadas. No borra cicatrices profundas ni manchas establecidas.

Un envase de vidrio azul con crema nutritiva permanece sobre una superficie de madera junto a una toalla doblada y una flor de lavanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar crema azul con aceite de rosa mosqueta para obtener sus beneficios

No es necesario hacer una mezcla grande. Lo mejor es combinarla en la palma de la mano justo antes de aplicarla:

Lava y seca la zona. Toma una porción pequeña de crema azul: aproximadamente del tamaño de un chícharo para el rostro, o más cantidad para el cuerpo. Añade 1 o 2 gotas de aceite de rosa mosqueta. En zonas extensas del cuerpo puedes usar de 3 a 5 gotas. Mezcla con los dedos hasta integrar. Aplica con masaje suave sobre la piel ligeramente húmeda.

Úsala de preferencia por la noche. En rostro, comienza 2 o 3 noches por semana; si no hay irritación ni brotes, puedes aumentar la frecuencia.

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Una infografía detalla las proporciones y la frecuencia nocturna recomendadas para mezclar crema azul con aceite de rosa mosqueta en el cuidado facial y corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según tu tipo de piel

Piel seca: puedes usar una proporción un poco más rica, con 2 gotas de aceite por cada porción de crema.

Piel normal: una gota suele ser suficiente para el rostro.

Piel grasa o con acné: úsala con cautela, en cantidad mínima y evita ponerla sobre granitos activos. La crema puede resultar muy pesada para algunas personas.

Cuerpo, manos, codos, rodillas y talones: puedes aplicarla diariamente; es donde suele aprovecharse mejor su efecto emoliente.

No conviene guardar la mezcla ya preparada en un frasco, porque puedes contaminarla al manipularla y es más difícil controlar la cantidad de aceite.

Haz una prueba en una zona pequeña del antebrazo o detrás de la oreja durante 24 a 48 horas. Suspende el uso si hay ardor, comezón, enrojecimiento o granitos. La irritación por productos cosméticos puede favorecer la aparición de manchas en algunas pieles.

Si tu objetivo son manchas, esta mezcla funciona principalmente como hidratante; no sustituye un tratamiento despigmentante.

De día usa protector solar de amplio espectro FPS 30 o superior. La protección solar ayuda a prevenir que las manchas se oscurezcan y forma parte del tratamiento de la hiperpigmentación.

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