Raúl Araiza posa en un primer plano junto a una fotografía de José Eduardo Derbez y Paola Dalay en exteriores.

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La separación de José Eduardo Derbez con Paola Dalay sigue generando eco en las redes sociales y las personas cercanas a la expareja, tal es el caso del conductor Raúl Araiza, quien recientemente compartió el consejo que le dio al hijo de Eugenio Derbez tras la ruptura de su relación.

Además, el presentador de “Miembros al aire” defendió a la influencer de los señalamientos que ha recibido por parte del público, luego de que confirmara su nuevo vínculo con el futbolista César Romo. Araiza asegura que es un tema social y pide no juzgarla, ni etiquetarla.

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José Eduardo y Paola Dalay han salido con otras personas tras confirmarse su ruptura, ya que el actor sale con la DJ Mariana BO, aunque ninguno ha hecho pública una relación formal y la productora señaló que su vínculo es sólo de amistad de momento.

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

La defensa de Raúl Araiza para Paola Dalay antes los señalamientos

Raúl Araiza, conductor de “Miembros al aire”, pide no juzgar ni etiquetar a Paola Dalay tras las críticas que ha recibido de otras mujeres por su separación de José Eduardo Derbez. “Es una cuestión social”, señaló el presentador al abordar el tema en un encuentro con medios retomado por el programa De primera mano.

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Araiza calificó como “encarnizada” la forma en que las mujeres atacan a otras mujeres en redes sociales y comparó esta dinámica con la tolerancia social hacia los insultos entre hombres. “A ti te pueden mentar la madre y te pueden decir, no pasa nada. Cuando es de la mujer a la mujer es muy fuerte”, afirmó el conductor.

Araiza aconsejó a Derbez priorizar la relación con su hija

El actor y la influencer confirmaron su separación el 1 de noviembre, tras casi seis años de relación y con una hija en común, Tessa. Ambos negaron la existencia de infidelidad y aseguraron que mantendrán una relación cordial por el bienestar de la menor.

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José Eduardo Derbez sostiene a su hija Tessa sobre sus hombros y Paola Dalay posa con un traje oscuro en una composición fotográfica doble.

Araiza, compañero de escena de José Eduardo Derbez en el programa “Miembros al aire”, reveló el consejo que le dio al actor tras conocer la noticia de la ruptura. “Tienen un vínculo para toda la vida, que mejor que llevar una gran relación, sino se puede llevar una gran relación, una buena relación por la niña”, dijo el conductor sobre la conversación que sostuvo con su amigo.

El llamado de Raúl Araiza contra el juicio hacia Paola Dalay

El conductor pidió frenar los ataques dirigidos a la modelo y precisó que las críticas provienen principalmente de otras mujeres. “Hay que entender que son mujeres, no hay que juzgar, no hay que etiquetar”, sostuvo Araiza al referirse a la ola de comentarios negativos que recibió Paola Dalay en redes sociales tras el anuncio de la separación.

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El escrutinio público hacia la modelo se intensificó después de que trascendiera que ella inició una nueva relación con el futbolista César Romo, jugador de Raniza FC. Dalay confirmó la noticia públicamente, lo que generó comentarios encontrados entre usuarios de redes sociales.

Paola Dalay posa sentada en un establecimiento y César Romo viste la indumentaria deportiva del club Raniza FC.

José Eduardo Derbez enfrenta rumores de romance con la DJ Mariana BO

Paralelamente, José Eduardo Derbez enfrenta especulaciones sobre un presunto romance con la DJ y productora Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles. Las imágenes de ambos circularon en redes sociales a solo dos semanas de confirmarse la separación de Dalay.

Mariana BO aclaró a medios que, por el momento, su relación con el actor es de amistad. Paola Dalay, por su parte, reaccionó ante las fotografías y señaló que desconocía la cercanía entre ambos, pese a que la DJ había sido descrita previamente como “amiga” de la pareja.

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