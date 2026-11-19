El actor Pablo Lyle concluye su sentencia penal tras acumular 1,547 días privado de la libertad en Florida. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

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El actor Pablo Lyle concluye su sentencia penal en una prisión de Florida este 29 de diciembre de 2026, fecha oficial en la que pasará de forma inmediata a custodia de las autoridades migratorias para ser expulsado hacia México.

Al cruzar el umbral del reclusorio, Lyle acumulará 1,547 días privado de la libertad. El conteo abarca el tiempo en reclusión penitenciaria formal y los meses transcurridos bajo arresto domiciliario con grillete electrónico en el condado de Miami-Dade.

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La fecha de salida quedó fijada para finales de este año gracias a la reducción máxima permitida por disciplina carcelaria. La estimación inicial proyectaba su estadía tras las rejas hasta septiembre de 2027.

La regla del 85 por ciento adelantó la fecha de liberación

El sistema penitenciario de Florida opera bajo el Estatuto 944.275, norma que eliminó la figura de la libertad condicional clásica o parole. La legislación exige que toda persona sentenciada por delitos graves cumpla un mínimo obligatorio del 85% de su castigo en prisión.

La jueza Marisa Tinkler Mendez dictó en febrero de 2023 una pena de cinco años de cárcel estatal, equivalentes a 60 meses. Con la aplicación de la ley estatal, el tiempo forzoso de encarcelamiento quedó reducido a 51 meses.

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El Departamento de Correccionales de Florida otorga reducciones mensuales denominadas incentive gain-time a los internos que mantienen conducta intachable y realizan actividades laborales o educativas dentro del penal.

Lyle acumuló el tope legal de diez días de descuento por cada mes de sentencia cumplida. Ese beneficio administrativo, sumado a los meses de abono previo a la condena definitiva, ajustó el registro penitenciario para el 29 de diciembre.

La acumulación de hasta diez días mensuales de descuento administrativo por buena conducta y actividades penitenciarias adelantó la liberación del actor, originalmente proyectada para septiembre de 2027. (Foto: Telemundo RS)

El ICE asume la custodia directa en las puertas del penal

El cumplimiento del castigo carcelario no representa la libertad ambulatoria para el actor en territorio estadounidense. Al tratarse de un ciudadano extranjero condenado por un delito calificado como felonía violenta, su estatus migratorio quedó cancelado por orden judicial.

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Sobre el expediente del histrión pesa una orden federal de detención conocida como Immigration Detainer mediante el Formulario I-247A. Este instrumento legal obliga a la prisión estatal a retener al recluso y notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Agentes federales del ICE recibirán a Lyle directamente en las instalaciones correccionales de Florida. El protocolo prohíbe que el interno abandone la prisión por su propio pie hacia la vía pública.

El actor será trasladado a un centro de procesamiento migratorio dentro de Florida para formalizar la orden administrativa de expulsión. Si la defensa legal convalida la salida voluntaria sin interponer recursos de apelación, el proceso de deportación hacia territorio mexicano concluye en pocos días.

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La legislación de Estados Unidos dictamina que los extranjeros expulsados tras cumplir sentencias por homicidio involuntario quedan sujetos a una sanción de inadmisibilidad permanente. Esa restricción le prohíbe tramitar visas o ingresar a territorio estadounidense durante el resto de su vida.

La legislación migratoria de Estados Unidos determina la expulsión expedita hacia México para ciudadanos extranjeros sentenciados por felonías violentas, trámite que incluye una inhabilitación definitiva para reingresar al país. (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool, archivo)

La supervisión de ocho años de libertad condicional

La sentencia penal dictada en los tribunales de Miami contempló también ocho años de libertad condicional bajo supervisión de oficiales estadounidenses y la obligación de cumplir cien horas de servicio a la comunidad.

Una vez consumada la deportación, el sistema judicial de Florida carece de jurisdicción territorial para enviar inspectores a vigilar el cumplimiento de las condiciones en suelo mexicano.

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La condena impuesta en los tribunales de Miami-Dade incluye ocho años de libertad supervisada y cien horas de trabajo comunitario. EFE/Giorgio Viera

El tribunal del condado de Miami-Dade conservará el expediente penal activo en sus archivos. Si Pablo Lyle llegara a cruzar la frontera hacia territorio estadounidense, cometería el delito federal de reingreso indocumentado tras deportación y enfrentaría una orden de aprehensión inmediata por quebranto de condena.

El caso legal comenzó el 31 de marzo de 2019 tras un incidente vial en una avenida de Miami. Lyle bajó del vehículo en el que viajaba hacia el aeropuerto y golpeó en el rostro al ciudadano cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Hernández cayó sobre el asfalto y falleció cuatro días después en el hospital Jackson Memorial a causa de traumatismo craneoencefálico.

el protocolo carcelario prohíbe liberar al recluso a la vía pública y obliga a entregarlo en custodia directa a los agentes migratorios estadounidenses. Foto:EFE

El veredicto del jurado emitido en octubre de 2022 determinó la culpabilidad del actor, dando paso al cómputo de la pena que expira al cierre de 2026.

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El próximo 29 de diciembre marcará el cierre definitivo del proceso penal en Florida tras 1,547 días de privación de la libertad.

Al cruzar las puertas del reclusorio, Pablo Lyle quedará en manos de agentes migratorios federales para abordar el vuelo de deportación a México.