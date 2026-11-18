La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la sentencia contra la exagente del Ministerio Público Cynthia "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juez de Morelia dictó dos años de prisión contra Cynthia “N”, exagente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, por retener a un hombre nueve horas más del plazo legal que marca la ley.

El caso fue revelado este 17 de noviembre por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, que confirmó la obtención de la sentencia contra la exfuncionaria mediante procedimiento abreviado, tras la vinculación a proceso por el delito contra la administración de justicia.

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El caso se originó el pasado 14 de mayo, cuando un hombre fue detenido por no acreditar la procedencia legal de material no maderable que transportaba en su vehículo. Según las indagatorias, la exagente del Ministerio Público excedió por nueve horas el término constitucional para resolver la situación jurídica del detenido, lo que derivó en la investigación en su contra.

Asuntos Internos detectó la retención indebida

Un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y abrió la investigación correspondiente. Las diligencias permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión contra Cynthia “N”.

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Tras su detención, la exfuncionaria fue vinculada a proceso por un juez de control. El Código Penal del Estado de Michoacán, en su artículo 260, tipifica como delito contra la administración de justicia “detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución”.

La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGE Michoacán investigó la retención irregular de un detenido por parte de la exagente del Ministerio Público Cynthia "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo constitucional al que remite esa fracción corresponde al artículo 16 de la Constitución, que establece 48 horas como el término máximo para que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica de un detenido, ya sea poniéndolo en libertad o consignándolo ante un juez. Ese plazo puede ampliarse a 96 horas únicamente en casos de delincuencia organizada. Según el comunicado de la FGE, Cynthia “N” excedió ese límite por nueve horas.

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La Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, donde estaba adscrita Cynthia “N”, tiene entre sus funciones la persecución de ilícitos relacionados con el tráfico de recursos naturales, entre ellos el transporte ilegal de material no maderable. En el marco de esas atribuciones se originó la detención del hombre que no logró acreditar la procedencia legal de la carga que trasladaba.

La pena quedó por debajo del mínimo legal

El agente del Ministerio Público especializado solicitó la apertura del procedimiento abreviado una vez satisfechos los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Este mecanismo de terminación anticipada del proceso permite al imputado reconocer su participación en el hecho delictivo a cambio de una reducción acotada en la sanción, sin necesidad de llegar a juicio oral.

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El artículo 260 del Código Penal estatal establece una pena de tres a diez años de prisión y de 50 a 200 días multa para quien cometa este delito. La sentencia de dos años que recibió la exfuncionaria quedó por debajo de ese mínimo legal, resultado directo del beneficio procesal que otorgó el procedimiento abreviado al reconocer su responsabilidad en la audiencia correspondiente.

El Código Penal también prevé, en su artículo 240, consecuencias jurídicas adicionales a la prisión para los servidores públicos sentenciados por estos delitos. Entre ellas figuran la destitución del empleo, cargo o comisión, la inhabilitación de dos a ocho años para ocupar cargos públicos y el decomiso de los instrumentos u objetos relacionados con el delito. La FGE no especificó en su comunicado si estas sanciones adicionales fueron aplicadas a Cynthia “N” como parte de la resolución.

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Cynthia "N" recibió una sentencia de dos años de prisión mediante procedimiento abreviado, por debajo del mínimo de tres años que marca el Código Penal de Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales exige, para la procedencia del procedimiento abreviado, que el Ministerio Público solicite la apertura una vez vinculado a proceso el imputado y que este acepte haber participado en el delito que se le atribuye, con conocimiento de las consecuencias de dicha aceptación y de forma libre, voluntaria e informada.

El Código Penal michoacano establece que son responsables de los delitos contra la administración de justicia no solo los servidores públicos que los cometan directamente, sino también quienes, sin tener esa categoría, participen o concurran en el hecho. Esta disposición amplía el alcance de la responsabilidad penal más allá del funcionario que ejecuta materialmente la conducta.

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La FGE Michoacán señaló en un comunicado publicado este 17 de noviembre en sus canales oficiales, que la institución refrenda su compromiso de conducirse bajo el debido proceso para garantizar certidumbre y profesionalismo en los procesos de procuración de justicia.

Al no exceder los cinco años de prisión, la sentencia de Cynthia “N” podría calificar para la suspensión condicional de la ejecución de la pena que prevé el artículo 81 del Código Penal estatal.

El beneficio exige que la persona sentenciada otorgue garantías de comparecencia, resida en un domicilio fijo, desempeñe una ocupación lícita y acredite haber cubierto la reparación del daño. El comunicado de la FGE no precisó si el juez otorgó este beneficio a la exfuncionaria.

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