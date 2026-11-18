Ambas conductoras protagonizaron una controversia laboral en televisión nacional hace 15 años y ahora abrieron la posibilidad de enfrentarse en un combate de exhibición si existe una oferta económica formal. (Especial )

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La conductora Laura G condicionó su ingreso al cuadrilátero frente a Marta Guzmán a una bolsa económica de 40 millones de pesos para la cartelera de Ring Royale 2.

La locutora detalló que la cifra debía dividirse en partes iguales para que ambas aceptaran colocarse los guantes en la función de Monterrey.

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“Si Poncho tiene 40 millones de pesos, 20 para Martha, 20 para mí, con mucho gusto sí”, declaró la conductora durante una transmisión en cabina.

Laura G fijó esa suma para iniciar entrenamientos diarios, bajo el argumento de que los compromisos financieros justificaban aceptar una contienda de exhibición frente al público.

“Las cuentas hay que pagarlas”, argumentó la presentadora al debatir con sus compañeros de emisión sobre las condiciones requeridas para pactar el enfrentamiento.

La conductora sostuvo que la confrontación personal con Guzmán concluyó hace 15 años, cuando ambas compartían créditos en un noticiero matutino de Televisa.

“Siento que parte de la vida es ir madurando, ir cambiando. Si yo me la encontrara ahorita en el pasillo, es más, hasta la saludaría, me tomaría una foto”, afirmó Laura G.

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La comunicadora bromeó con la posibilidad de escenificar una reconciliación frente a los reflectores antes de cualquier intercambio deportivo: “Le diría: ‘Martha, vamos a actuar un buen zape’”.

A través de las redes sociales de la estación radiofónica, Laura G trasladó la propuesta directamente al organizador del espectáculo: “Ya está sobre la mesa Poncho de Nigris. Aquí hay una pelea estelar, tú tienes la última palabra”.

La conductora sostuvo que la confrontación personal con Guzmán concluyó hace 15 años. (@lauragii, Instagram)

Marta Guzmán reveló el origen del reto sobre el cuadrilátero

Las declaraciones de Laura G respondieron a una entrevista concedida por Marta Guzmán en donde la comunicadora abordó las versiones sobre su posible arribo al ring.

Guzmán explicó ante la prensa que la idea original no provino de promotoras comerciales, sino de una propuesta altruista particular planteada por una amistad.

La presentadora indicó que la iniciativa buscaba recaudar fondos para niños con cáncer, aunque la logística no prosperó y el proyecto quedó descartado en su etapa inicial.

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Al ser consultada sobre una eventual invitación por parte de De Nigris, Guzmán descartó cerrarle la puerta a una oferta económica formal.

“¿Tú dirías que no?”, respondió Guzmán entre risas ante la posibilidad de aceptar una negociación que incorporara varios ceros en el cheque de pago.

La conductora aclaró que un reto de esa naturaleza requeriría acondicionamiento físico previo, pues en la actualidad carece de la preparación necesaria para boxear.

Guzmán negó que en el pasado existieran agresiones físicas graves contra G, desmintiendo versiones sobre “desgreñones” o bofetadas en los foros de grabación.

“Fue como un zape, pero no fue jalón de greñas ni golpes, ni rasguños, ni cachetadas”, precisó Guzmán al recordar el altercado ocurrido durante su trayectoria conjunta.

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La conductora señaló que la propuesta inicial buscaba apoyar a niños con cáncer y aseguró que solo consideraría subir al cuadrilátero si existe una oferta económica formal. (Redes Sociales )

El altercado de 2011 provocó la salida de ambas de televisión nacional

La discrepancia entre ambas comunicadoras se originó a finales de 2011, cuando integraban el equipo del noticiero matutino Primero Noticias, encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola.

Guzmán conducía los reportes meteorológicos y Laura G estaba a cargo de las notas de espectáculos junto con el conductor Mauricio Clark.

Durante una emisión en directo con motivo del cumpleaños de Guzmán, el elenco acudió a felicitarla y Laura G le propinó un golpe en la cabeza que generó visible molestia a cuadro.

Semanas después del acontecimiento, la directiva del consorcio televisivo resolvió dar de baja a las dos presentadoras de la transmisión para evitar deteriorar la imagen del espacio informativo.

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Laura G reconoció en transmisiones posteriores que nunca entabló una relación cercana con su colega, debido a tensiones generadas por la reestructuración de plazas en el equipo de producción.

Guzmán expuso en entrevistas pasadas que la falta de afinidad derivó en diferencias sobre la dinámica de trabajo antes de quedar fuera de la televisora.

El incidente ocurrido durante la emisión informativa provocó la salida definitiva de ambas presentadoras de Televisa, un suceso que tras 15 años ambas califican como superado. (Redes Sociales )

Ring Royale 2 mantiene abierta la contienda estelar en la Arena Monterrey

La propuesta económica de Laura G trasladó la atención hacia la segunda edición de Ring Royale, el formato de boxeo entre celebridades organizado por De Nigris en Nuevo León.

El espectáculo tiene como fecha programada el 14 de marzo de 2027 en las instalaciones de la Arena Monterrey, con boletos a la venta mediante el sistema Superboletos.

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La velada contempla una ambientación temática inspirada en gladiadores romanos, con una cartelera preliminar que ya sumó trece personalidades confirmadas.

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Entre los nombres ratificados figuran Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Marie Claire Harp, Crista Montes de Oca y el exfutbolista Aquivaldo Mosquera.

La lista incluyó además a Óscar Burgos, Ernesto Chavana, Konan Big, Masad Altamimi, Oliver Moreno, Pedro Osuna y Maza Clan.

El antecedente inmediato del evento registró combates entre figuras mediáticas como Alfredo Adame frente a Carlos Trejo y Marcela Mistral contra Karely Ruiz.

La empresa promotora informó que la contienda estelar permanece vacante, por lo que De Nigris deberá definir en las próximas semanas los nombres definitivos del combate principal.

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