Don Omar confirma tres conciertos en estadios de México como parte de su gira "The Last King World Tour Latam 2027". (Especial)

Guardar

El cantante puertorriqueño Don Omar confirma las fechas de su gira por México, con tres conciertos en estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México programados para noviembre de 2027.

El anuncio formaliza la venta anticipada de entradas y los precios oficiales para el público nacional.

PUBLICIDAD

El costo de los accesos alcanza un techo de 9,000 pesos en las modalidades exclusivas, mientras que la entrada general más económica del circuito nacional parte en 1,000 pesos dentro de la plaza tapatía.

Todos los precios anunciados integran los cargos por servicio correspondientes. La preventa exclusiva para seguidores inicia este jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas.

La adquisición anticipada depende de una clave alfanumérica que la producción envía por correo electrónico a los usuarios que concluyeron el formulario digital.

El acceso anticipado requiere registro digital previo en la boletera oficial

El trámite de registro opera desde la página de internet oficial del músico. Los interesados deben ingresar sus datos de contacto y seleccionar la urbe a la que acudirán para recibir la notificación de compra en FunTicket, empresa responsable de la emisión de boletos.

PUBLICIDAD

La obtención del código no garantiza la reserva de localidades ni asegura la compra final. La asignación depende de la disponibilidad del aforo y del orden de llegada a la fila virtual durante el horario fijado por la boletera.

El formulario digital de registro concluye su vigencia minutos antes del arranque de la preventa fijada para este jueves 19 de noviembre.

La producción del intérprete cataloga estas horas como la última oportunidad para ingresar datos y asegurar el envío del código alfanumérico a las bandejas de entrada correspondientes.

La preventa digital para las tres fechas en el país opera mediante código alfanumérico en la plataforma FunTicket. (Especial)

La Ciudad de México registra los costos más elevados de la gira

La escala en Ciudad de México tiene como sede el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 14 de noviembre de 2027. La fecha concluye las presentaciones del artista en la República Mexicana antes de su partida rumbo a Centroamérica.

PUBLICIDAD

El boleto a pie de escenario en zona ”Bandoleros” vale 4,130 pesos, el importe más alto para cancha en el país. El espacio general “Salió el Sol” queda en 2,120 pesos, mientras que los palcos boxes alcanzan los 6,260 pesos por asiento.

Las secciones de platea lateral fluctúan entre 2,870 y 5,320 pesos, según el nivel seleccionado. La zona “Freedom” tiene un valor de 3,000 pesos, la preferente lateral cuesta 2,370 pesos, las plateas cabecera van de 1,490 a 1,740 pesos y la cabecera general cuesta 1,120 pesos.

El área habilitada para personas con discapacidad dentro del estadio capitalino tiene un precio establecido de 2,500 pesos. Todas las localidades cuentan con visibilidad directa al montaje escénico anunciado por el equipo del reguetonero.

PUBLICIDAD

La escala en Ciudad de México tiene como sede el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 14 de noviembre de 2027. (Especial)

Monterrey y Guadalajara definen tarifas para estadios de beisbol

La serie de conciertos inicia en Monterrey el martes 9 de noviembre de 2027 en el Estadio Walmart Park, inmueble sede del equipo Sultanes. El escenario ocupará la estructura principal de la casa de beisbol regiomontana.

La zona “Bandoleros” en la capital de Nuevo León tiene un precio de 3,770 pesos. Las áreas “Salió el Sol” y “Jardín” quedan en 1,880 pesos, el primer nivel oscila entre 2,380 y 2,760 pesos, y el tercer nivel central fija el acceso mínimo en 1,120 pesos.

En Guadalajara, la cita está prevista para el miércoles 10 de noviembre de 2027 en el Estadio Panamericano de Zapopan. La plaza jalisciense ofrece el precio de entrada más bajo de toda la gira mexicana, fijado en 1,000 pesos para la sección Central Alta.

PUBLICIDAD

El área “Bandoleros” para el estadio zapopano cuesta 3,520 pesos. Las localidades de primera y tercera base tienen un importe de 2,630 pesos, la zona “Central Home” se ubica en 2,380 pesos y el espacio de pie “Salió el Sol” cuesta 1,880 pesos.

La serie de conciertos inicia en Monterrey el martes 9 de noviembre de 2027 en el Estadio Walmart Park. CEDIDO POR COOK MUSIC FEST

Los paquetes especiales excluyen la convivencia directa con el cantante

La gira dispone de dos modalidades VIP estandarizadas con el mismo precio en las tres ciudades. La opción Kingdom VIP 1 cuesta 9,000 pesos e incluye entrada anticipada, acceso al salón exclusivo y un lote con playera del tour, disco compacto, bolsa de tela y póster.

El paquete Kingdom VIP 2 tiene una tarifa de 5,900 pesos con ingreso preferente a la zona “Salió el Sol”, playera y póster.

Ambas alternativas precisan de forma expresa que ninguna modalidad contempla convivencia directa o fotografía con el artista.

La gira dispone de dos modalidades VIP estandarizadas con el mismo precio en las tres ciudades. JONATHAN MELENDEZ

El recorrido latinoamericano marca el regreso del intérprete a escenarios masivos

La producción “The Last King World Tour Latam 2027″ abarca 18 ciudades repartidas en 13 países de América Latina.

El recorrido comienza en octubre en territorio sudamericano, atraviesa Colombia y México, y finaliza a finales de noviembre en Panamá.

El artista actuó en Jalisco en marzo de 2025 ante 18 mil personas en las instalaciones de Calle 2 con la gira “Back to Reggaeton”. Aquella fecha representó su reencuentro en solitario con la audiencia tapatía tras 11 años de ausencia en dicha plaza.

PUBLICIDAD

La producción “The Last King World Tour Latam 2027″ abarca 18 ciudades repartidas en 13 países de América Latina. (Don Omar)

En la capital del país, el cantante encabezó la jornada inicial del festival Coca-Cola Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a más de 70 mil asistentes en 2025.

La venta al público general comenzará una vez agotado el cupo asignado a la preventa digital en FunTicket, en un circuito de tres estadios donde la promotora MusicVibe proyecta reunir a más de 100 mil asistentes durante noviembre de 2027.