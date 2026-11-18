La jornada conmemora el 17 aniversario del programa de la Noche de Museos en la Ciudad de México y cierra el calendario anual del recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental despedirá la Noche de Museos de 2026 con una velada inspirada en el universo de Harry Potter. El miércoles 25 de noviembre, el recinto de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec ofrecerá talleres, juegos, hechizos y actividades dedicadas a las criaturas fantásticas.

La jornada se realizará de 18:00 a 20:30 horas. La taquilla cerrará a las 20:00, por lo que el público deberá llegar antes de ese horario para ingresar.

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La propuesta llevará referencias al mundo mágico a las salas del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. La invitación está abierta a visitantes de todas las edades, quienes podrán asistir con bufanda, capa o accesorios inspirados en la saga.

La actividad cerrará el calendario anual de la Noche de Museos en el recinto. La edición también formará parte de la celebración por el 17 aniversario del programa cultural que organiza jornadas nocturnas en distintos espacios de la capital.

La experiencia reunirá actividades participativas, una charla, talleres manuales y transmisiones virtuales. El programa combinará elementos del universo de Harry Potter con los contenidos científicos y ambientales que caracterizan al museo.

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La noche incluirá casas de Hogwarts, pociones y criaturas mágicas

Las actividades presenciales comenzarán a las 18:00 horas. Uno de los momentos previstos será la selección de las casas, una dinámica que permitirá a las personas asistentes conocer a qué grupo pertenecerían dentro de Hogwarts.

El programa también contempla orbes de profecía, una cacería de magos tenebrosos, la elaboración de pociones y la creación de un Patronus. A estas propuestas se sumará el “Test del hechicero”.

La búsqueda de criaturas mágicas formará parte de las dinámicas anunciadas. La actividad invitará al público a identificar personajes y seres vinculados con la fantasía dentro de una visita nocturna al museo.

La agenda incluirá una charla sobre animagos, personajes que pueden transformarse voluntariamente en animales. Esta actividad se realizará en colaboración con Laurie Ann Snape.

La programación busca que las familias recorran el recinto bajo una temática distinta a la habitual. El museo reunirá juegos, referencias literarias y cinematográficas, así como propuestas para participar de forma directa.

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La asistencia con atuendo alusivo no aparece como requisito de acceso. Aun así, el llamado del museo es acudir con elementos que acompañen la ambientación mágica de la noche.

Las actividades presenciales incluyen dinámicas para seleccionar casas de Hogwarts, elaborar pociones y realizar el examen de hechicero. (Warner Bros. Pictures)

Los talleres permitirán crear mapas, pergaminos y objetos temáticos

Las personas asistentes podrán elaborar un mapa mágico durante uno de los talleres anunciados. La actividad estará dirigida a quienes quieran llevarse una creación realizada durante la jornada.

Otra propuesta será escribir el nombre en un pergamino. El programa también incluye una actividad llamada “Buscando criaturas mágicas”, que se integrará a la experiencia temática del museo.

Los talleres se sumarán a las dinámicas de selección de casas y creación de pociones. De esta manera, la visita combinará recorridos por las instalaciones con acciones pensadas para el público infantil, juvenil y adulto.

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La cartelera difundida para la ocasión contempla contenidos virtuales desde las 18:00 horas. Estas actividades se transmitirán a través de las redes sociales de la institución.

Uno de los temas anunciados será “Las constelaciones”, una transmisión de TACA Centro Universitario dedicada a la historia de estos agrupamientos de estrellas. La propuesta ampliará la programación más allá de las actividades presenciales.

El segundo contenido virtual estará dedicado al bisonte americano. La sesión abordará qué distingue a esta especie, cuáles son sus características y cuál es su importancia ecológica.

La colaboradora Laurie Ann Snape encabeza una charla sobre los personajes animagos de la saga literaria y cinematográfica. (Captura de video)

La entrada tiene tarifas diferenciadas y visitas guiadas con reserva

El acceso al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental costará $39 para el público general. Las niñas y los niños menores de 12 años, así como maestros y estudiantes, pagarán $19.

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Las visitas guiadas tendrán un precio de $16. Esta modalidad requiere reservación previa, de acuerdo con la información incluida en el programa de la Noche de Museos.

El museo se localiza en el Circuito Correr es Salud, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El recinto está administrado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

La actividad tendrá una duración de dos horas y media. Quienes planeen participar en los talleres y las dinámicas deberán considerar que la venta de entradas concluirá media hora antes del cierre.

La Noche de Museos se realiza el último miércoles de cada mes. El proyecto nació en 2009 con la intención de abrir recintos culturales en horarios que faciliten la asistencia de personas con actividades escolares o laborales durante el día.

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A lo largo de sus ediciones, la iniciativa ha reunido recorridos especiales, conciertos, talleres, cine, charlas y actividades familiares. Cada sede diseña su propia propuesta de acuerdo con sus colecciones y espacios.

Cómo llegar al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre el Circuito Correr es Salud y la avenida de los Compositores, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro es una de las opciones para acercarse al recinto. Desde ahí se puede abordar el Ecobús de la ruta 34-A o la Ruta 24 y descender en la parada General José María Mendívil.

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Otra alternativa es llegar a la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro. Desde ese punto, la Ruta 24 con dirección a Panteón Dolores permite aproximarse al museo y pasa frente al recinto.

Para quienes utilicen el Metrobús, la estación Parque Lira de la Línea 2 es una opción de conexión en la zona de Tacubaya. Desde ahí se requiere continuar el trayecto mediante otro transporte público hacia la Segunda Sección de Chapultepec.

El regreso debe planearse con anticipación por el horario nocturno de la actividad. La programación terminará a las 20:30 horas, después de las actividades presenciales y de las transmisiones previstas para la jornada.

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La última Noche de Museos de 2026 en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental propondrá una visita con casas de Hogwarts, talleres, criaturas mágicas y contenidos de divulgación científica. La cita será el miércoles 25 de noviembre.