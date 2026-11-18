El dirigente del PRI destacó que las oportunidades educativas en El Salvador mejoran las condiciones de vida de los jóvenes. Crédito: X/@alitomorenoc

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Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, reconoció en El Salvador el modelo de gobierno del presidente Nayib Bukele y afirmó que México tendrá en él un aliado del pueblo salvadoreño, durante su participación en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia.

En un video difundido este 17 de noviembre, Moreno dirigió un mensaje a jóvenes salvadoreños y sostuvo que las oportunidades educativas y de desarrollo permiten que las nuevas generaciones tengan mejores condiciones de vida que sus padres.

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“El momento y la hora de demostrar de qué están hechos los salvadoreños”, expresó el dirigente del PRI. Añadió que el modelo de Bukele “da identidad”, “mística” y devuelve dignidad a la población de El Salvador.

Moreno participó en la II Conferencia sobre Estado y Democracia

Moreno expuso en el foro Modelos de Gobernanza en El Salvador la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción en México. REUTERS/Jose Cabezas

El dirigente priista informó que acudió al foro “Modelos de Gobernanza”, realizado como parte de la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. Ahí abordó el caso mexicano y los asuntos que, a su juicio, enfrenta el país en democracia, seguridad, confianza institucional y resultados de gobierno.

Moreno planteó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, garantizar la seguridad ciudadana, combatir la corrupción y contar con instituciones independientes que atiendan las necesidades de la población.

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El pasado 15 de noviembre, el presidente del PRI sostuvo una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en la residencia oficial de ese país. Según publicó, ambos intercambiaron puntos de vista sobre los asuntos de la región y las opciones de cooperación entre México y El Salvador.

El presidente del PRI revisó temas de cooperación bilateral en una reunión con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. Crédito: X/@alitomorenoc

En ese encuentro, Moreno destacó las políticas impulsadas durante el gobierno de Bukele en educación, combate a la pobreza y seguridad ciudadana. También calificó los resultados de la estrategia salvadoreña contra la delincuencia como un ejemplo para otros países.

El 16 de noviembre, el político mexicano señaló que la conferencia permitiría conocer la experiencia salvadoreña y los resultados de su estrategia de seguridad. Afirmó que El Salvador es un referente internacional en el debate sobre seguridad ciudadana.

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Durante la visita, Moreno también reconoció la exposición del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, sobre las acciones de seguridad y justicia implementadas en ese país. El dirigente sostuvo que conocer esa experiencia resulta útil para analizar la delincuencia en México y la región.

El dirigente del PRI se reunió con funcionarios de República Dominicana y especialistas

Moreno dialogó con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, sobre el fortalecimiento de la cooperación regional. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno se reunió además con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, con quien habló sobre los vínculos entre ambos países, así como de la cooperación regional y las oportunidades para las familias mexicanas y dominicanas.

También sostuvo un encuentro con monseñor Giancarlo Dellagiovanna, nuncio apostólico en El Salvador. De acuerdo con su publicación, conversaron sobre paz, solidaridad, valores y los asuntos que enfrenta América Latina.

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Este 17 de noviembre, Moreno afirmó que combatir al narcotráfico requiere desarticular las redes de corrupción y complicidad política que permiten a los cárteles operar con impunidad. “No basta con tener a un solo capo tras las rejas”, escribió.

El priista también platicó con Mimi Nzunzi, gerente senior y directora de Investigación e Innovación de la African School of Economics. Ambos intercambiaron posturas sobre seguridad, crecimiento económico y gobernanza en México y naciones africanas.

Bukele se sorprende por marchas masivas en Haití que piden continuar operaciones militares salvadoreñas

El mandatario publicó en criollo un mensaje acompañado de imágenes de las protestas y aseguró que escucha a quienes le piden mantener el despliegue militar en Haití. REUTERS/Fildor Pq Egeder

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó sorpresa por las marchas de apoyo que miles de haitianos realizaron este martes 17 de noviembre en varias ciudades de Haití para pedir que continúen las operaciones de las tropas salvadoreñas contra las bandas armadas, según informó EFE.

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La violencia dejó al menos 4 mil 595 personas muertas y 2 mil 050 heridas en Haití durante los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con la Oficina de la ONU para Derechos Humanos. Las bandas han adaptado sus tácticas ante el despliegue de fuerzas de seguridad internacionales.

Bukele escribió en criollo haitiano un mensaje que acompañó con un video de las movilizaciones: “Nunca esperé algo así. Los oigo fuerte y claro. Los quiero a todos. Vamos a triunfar. Dios nos dará la victoria”.

Los manifestantes recorrieron las calles con banderas haitianas, ramas de árboles y pancartas con fotografías del mandatario salvadoreño. En Puerto Príncipe cantaron “Pran yo Bukele, pran yo”, que significa “Llévatelos, Bukele, llévatelos”, en referencia a los integrantes de las bandas armadas.

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El gobierno salvadoreño envió el mes pasado más de 2 mil soldados a Haití para buscar a cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas que desaparecieron tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que rescatar a los connacionales sigue siendo el objetivo.

La operación también incluyó la recuperación de zonas de la capital que estaban bajo control de las bandas. Ahora, los manifestantes piden que las tropas salvadoreñas actúen en las carreteras nacionales controladas por esos grupos.