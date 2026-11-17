Entre los vehículos asegurados se encuentra una lujosa camioneta de la marca GMC. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 18 vehículos, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un inmueble durante un cateo realizado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, en el marco de una investigación por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El hallazgo, localizado en la colonia Riveras de Zula, se confirmó este 16 de noviembre, cuatro días después del enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el mismo municipio.

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El allanamiento derivó de un aviso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Según datos oficiales, el personal militar detectó, desde el exterior, cartuchos tirados en la calle. Hacia el interior del inmueble, autoridades detallaron que alcanzaban a verse vehículos sin placas, cargadores y equipo táctico. La información fue remitida a la FGR, que integró dictámenes de fotografía, criminalística, balística e ingeniería antes de solicitar la orden judicial correspondiente.

La Policía Federal Ministerial ejecutó el cateo con apoyo de la Guardia Nacional

Con la autorización judicial obtenida a partir de los indicios, la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial de la FGR ejecutaron el cateo con respaldo perimetral de la Guardia Nacional (GN). La diligencia quedó bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco.

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Indicios criminales asegurados tras el cateo en Ocotlán. Crédito: FGR

La FGR confirmó, este 16 de noviembre, que continuaría con la investigación para identificar a los posibles responsables de la posesión del arsenal y, en su caso, formular imputación.

Entre las unidades aseguradas, la FGR documentó una camioneta GMC Yukon XL color gris plata y una Nissan Kicks, cuya cajuela fue revisada por personal pericial.

La FGR únicamente indicó que lo asegurado está “probablemente relacionado con un grupo criminal”, sin precisar el nombre del cártel ni confirmar de forma expresa su vínculo con el enfrentamiento del 12 de noviembre. La cercanía temporal y geográfica entre ambos hechos, sumada a la presencia hegemónica del CJNG en la región de la Ciénega de Jalisco, apunta a esa relación.

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El enfrentamiento ocurrió en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado

El 12 de noviembre, a las 13:11 horas, personal militar que atendía el reporte de un vehículo robado fue agredido a balazos en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, al sur de Ocotlán, frente a una sucursal de la Dulcería de los Altos y cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

Una cámara de vigilancia cercana captó el momento en que dos camionetas tipo Chevrolet Tahoe circulaban por la zona con los agresores a bordo. Una logró escapar; la otra giró y fue impactada en un costado por una unidad militar, que la volteó sobre la calle.

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Tras el percance, se registraron detonaciones de arma de fuego. El saldo del ataque fue de dos agresores abatidos, un detenido de nacionalidad hondureña, un militar herido y una civil alcanzada por una bala perdida, ambos reportados estables y fuera de peligro.

Hondureño detenido tras el enfrentamiento. Crédito: Redes Sociales

Las fuerzas de seguridad implementaron un despliegue terrestre y aéreo para ubicar a los responsables que lograron evadirse. Un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico Titán, de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, sobrevoló la zona con apoyo de un operador armado con un rifle Barrett calibre .50.

El ataque derivó en la suspensión de actividades presenciales en escuelas de la región. El Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, suspendió clases en sus sedes de Atotonilco y La Barca a partir de las 14:17 horas, y el ayuntamiento de Ocotlán pidió a la población permanecer resguardada y evitar la zona del enfrentamiento.

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Entre el arsenal asegurado ese jueves, además de la camioneta siniestrada, la cual contaba con blindaje artesanal, también figuraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora de 5.56 milímetros, dos granadas de 40 milímetros y dos armas largas, según confirmó la Defensa en un comunicado difundido esa misma tarde.

El operativo habría estado dirigido contra un ahijado de “El Mencho”

De acuerdo con reportes periodísticos, el objetivo del despliegue militar habría sido Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias “El 08”, quien logró escapar del cerco a bordo de una camioneta blindada con placas de Florida. La unidad apareció abandonada después sobre la carretera hacia Atotonilco el Alto, con reporte de robo vigente.

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Dentro de esa camioneta, los militares hallaron una cubeta con ponchallantas, un parche con la leyenda “Adiestramiento CJNG” y emblemas del cártel. Las diligencias se prolongaron hasta la noche y condujeron al hallazgo de la bodega en Riveras de Zula, donde estaban los 18 vehículos, en su mayoría de alta gama, junto con prendas tácticas, botas, cinturones e insignias del CJNG.

La FGR no confirmó en su reporte la fecha exacta del aseguramiento de los vehículos, pero versiones periodísticas apuntan a que ocurrió entre el 13 y el 14 de noviembre.

El 08 encabeza un grupo de sicarios conocido como Las Panteras

Guerrero Covarrubias es señalado, de acuerdo con reportes periodísticos, como ahijado de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, y sobrino de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, jefe regional del CJNG en la frontera entre Jalisco y Michoacán, el cual recientemente sufrió un golpe financiero, luego de que autoridades federales aseguraran dos narcolaboratorios y un complejo con invernaderos de marihuana vinculados a él.

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Presuntamente “El 08″ encabeza su propio grupo de sicarios, conocido como Las Panteras, con presencia en la zona donde confluyen Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Alonso Guerrero Covarrubias, alias "El 08". Crédito: OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en junio de 2023, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su hermano Javier Guerrero Covarrubias, por tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico en beneficio del cártel.

Antes de esa sanción, “El 08″ ya había sido detenido en abril de 2019 en Zapopan, acusado de delincuencia organizada y secuestro, aunque un juez federal ordenó su liberación en 2021 por falta de elementos.

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