La presidenta mexicana celebró encuentros con el presidente chino y el primer ministro canadiense en el marco de la cumbre de la APEC, en una agenda que busca diversificar alianzas sin comprometer las negociaciones comerciales con Washington (@Claudiashein)

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La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron este martes 17 de noviembre una reunión bilateral en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de la APEC 2026. El encuentro se realizó en el hotel sede de la delegación mexicana, cerca de las 18:00 horas locales (04:00 en la Ciudad de México), de acuerdo con el reporte de El Heraldo de México.

Tras una reunión con sus equipos de trabajo, ambos mandatarios sostuvieron un diálogo uno a uno y después ofrecieron un mensaje a medios. La cita ocurre en un contexto de revisión del T-MEC y un día después de que Sheinbaum llegara a China para participar en la cumbre del foro.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el plan de acción con Canadá?

La mandataria señaló que el intercambio comercial y las inversiones recíprocas han crecido desde el acuerdo anunciado en septiembre de 2025, y afirmó que ambos gobiernos buscan ampliar sus vínculo. REUTERS/Dylan Martinez

En su cuenta de X, Sheinbaum afirmó que van “muy avanzados” en el plan de acción establecido hace poco más de un año, habló de una “extraordinaria relación” con Canadá y señaló que acordaron ampliarla hacia el futuro.

Durante el mensaje a medios de México, la mandataria indicó que:

el plan se desarrolló hace casi un año y el comercio bilateral ha aumentado;

también crecieron las inversiones de empresarios mexicanos en Canadá y de canadienses en México;

ya se lograron 120 de las iniciativas contempladas, y todo está en un canal para seguir adelante.

En las fuentes consultadas hasta ahora no consta un comunicado conjunto con acuerdos adicionales ni el detalle de lo expresado por Carney.

Antecedentes: del G7 a Palacio Nacional

La mandataria describió la cita prevista para el miércoles como un saludo breve, aunque la Casa Blanca no ha confirmado el formato y los medios difieren sobre si será bilateral. REUTERS/Raquel Cunha REFILIO

Sheinbaum y Carney se reunieron por primera vez de manera bilateral en junio de 2025, durante la Cumbre del G7 en Canadá, donde la mandataria entregó un balón artesanal wixárika al primer ministro, según reportó La Razón. El 18 de septiembre de 2025, Carney visitó Palacio Nacional y ambos anunciaron el plan de acción para fortalecer los lazos y defender el tratado comercial, de acuerdo con France 24.

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El 5 de diciembre de 2025, Sheinbaum y Carney participaron junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington en la primera reunión trilateral tras el sorteo del Mundial 2026, informó Uno TV.

El recibimiento en Shenzhen

Sheinbaum aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an a las 11:32 horas locales del lunes 16 de noviembre. Treinta y seis minutos después descendió del avión y recorrió una alfombra roja, según Agencia Reforma.

De acuerdo con ese reporte:

integrantes de las Fuerzas Armadas chinas formaron una valla;

jóvenes con ramos de flores y bailarines participaron en la bienvenida;

en el aeropuerto la esperaba una comitiva mexicana que incluía al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al canciller Roberto Velasco.

Consultada por la prensa sobre el recibimiento, la mandataria lo calificó de “muy lindo” y dijo que representar a México en un lugar tan lejano y tan importante lo hace más especial. Había viajado desde la Ciudad de México en un vuelo comercial de China Southern Airlines.

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Ese mismo lunes se reunió con integrantes de la comunidad mexicana en el restaurante Tequila Coyote’s, donde, dijo, comieron pozole colimeño y tacos de carnitas. Sobre el mensaje que lleva a China, respondió: “cooperación para el desarrollo y amistad”.

La reunión con Xi Jinping

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Antes del encuentro con Carney, Sheinbaum sostuvo su primera reunión bilateral con Xi Jinping desde que asumió la Presidencia, informó EFE. Según Infobae, invitó al mandatario chino a visitar México en 2028, cuando el país sea sede de la APEC, y planteó que la relación entre ambas naciones “ha entrado en una nueva era”.

De acuerdo con el Diario del Pueblo, citado por EFE, la presidenta afirmó que ambos países mantienen “planteamientos de desarrollo alineados” y manifestó interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial y agricultura.

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El encuentro se dio después de que México elevara aranceles de hasta 50 % a determinados productos de países sin tratado de libre comercio, entre ellos China. Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el tema central y que la cita no afectaría las negociaciones con Estados Unidos.

Trump: lo que dijo Sheinbaum sobre un posible encuentro

Frente al hotel donde se hospeda en Shenzhen, Sheinbaum confirmó que tendrá un encuentro con Donald Trump el miércoles. Según Infobae, lo describió como una reunión “muy muy breve” y “un saludo”, y lo ubicó en la cena de líderes de la APEC.

Los medios difieren en el formato: N+ y El Heraldo de México lo presentan como una bilateral breve, mientras que Infobae lo sitúa durante la cena. Hasta el momento, en las fuentes consultadas no consta una confirmación de la Casa Blanca.

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Antes de viajar, la presidenta había dicho que no tenía pactada una reunión con Trump en China y que podrían coincidir en diciembre, durante el G20, según SDP Noticias.