Marco Antonio Solís consolidó un emporio comercial que abarca desarrollos hoteleros, bebidas alcohólicas y abarrotes de alta gama. (Hotel Mansión Solís)

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El cantautor Marco Antonio Solís consolidó una red de inversiones comerciales que abarcó hotelería de gran turismo, producción de destilados y alimentos envasados.

Estas empresas operaron de forma independiente a sus giras por estadios y levantaron una estructura financiera valorada en decenas de millones.

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Los registros patrimoniales ubicaron la fortuna del compositor entre diez millones de dólares y cuarenta millones de dólares. La cifra integró el valor de catálogo de más de 300 obras musicales registradas y los activos inmobiliarios que el michoacano desarrolló durante la última década.

La administración de los activos comerciales involucró directamente a su familia. Su esposa Cristy Solís asumió la supervisión de las propiedades turísticas y coordinó la expansión de las licencias comerciales tanto en territorio mexicano como en el mercado hispano de Estados Unidos.

El catálogo de 300 composiciones generó el capital para financiar los proyectos

La liquidez que permitió levantar el emporio comercial provino de las regalías de su obra autoral. El compositor acumuló más de 300 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), organismo que le otorgó el reconocimiento Gran Maestro por la trascendencia de su catálogo.

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Los ingresos por derechos patrimoniales se multiplicaron gracias a las versiones grabadas por otros artistas hispanos. Intérpretes como Rocío Dúrcal, Marisela, Laura Flores y Olga Tañón colocaron sus temas en los primeros lugares de popularidad continental durante tres décadas consecutivas.

Ese flujo constante de divisas por ejecuciones públicas, venta física y reproducciones digitales fondeó los desarrollos inmobiliarios y comerciales sin recurrir a endeudamientos de riesgo. La música operó como la matriz financiera que respaldó la diversificación hacia el sector de lujo.

El cobro constante de regalías por más de 300 piezas registradas ante la SACM e interpretadas por figuras continentales aportó el flujo financiero para fondear las inversiones privadas. REUTERS/Mario Anzuoni

La antigua residencia familiar convertida en hotel de gran turismo

El complejo Hotel & Spa Mansión Solís by Hotsson abrió sus puertas en Avenida Acueducto 344, dentro de la colonia Chapultepec Norte en Morelia. La propiedad albergó durante años la vivienda particular del músico antes de su remodelación integral como centro de hospedaje prémium.

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El inmueble integró 24 suites divididas en cinco niveles. Los interiores albergaron un montaje permanente con objetos de archivo personal, como reconocimientos de la industria discográfica, prendas de conciertos, fotografías inéditas y guitarras empleadas en grabaciones de estudio.

Los costos de alojamiento se fijaron a partir de 4,500 pesos por noche en ocupación básica y alcanzaron 28,000 pesos en la Suite Imperial. Esta estancia ofrece tres recámaras, terraza privada orientada a los jardines, cocina equipada y áreas de estancia independientes.

La alberca monumental con diseño de guitarra acústica funciona como el eje arquitectónico del Hotel & Spa Mansión Solís. (IG: mansionsolis)

El patio central concentró la atracción más distintiva del desarrollo. El artista mandó construir una alberca climatizada con la silueta de una guitarra acústica de escala monumental, rodeada por áreas verdes, tinas de hidromasaje y servicio de camastros para los huéspedes.

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Los centros de consumo dentro del hotel retomaron títulos de sus composiciones más conocidas. El restaurante principal llevó por nombre “Tu Dulce y Mi Sal”, con una carta orientada a la gastronomía tradicional michoacana y recetas de cocina contemporánea bajo supervisión de chefs ejecutivos.

La oferta de hospitalidad sumó el Aqua Bar Más Que Tu Amigo, el Sky Bar El Milagrito con vista panorámica hacia el acueducto colonial, las salas de tratamiento del centro Amor en Silencio y el área deportiva denominada Motívate.

El complejo fue edificado sobre la antigua residencia particular del intérprete en Michoacán. (IG: mansionsolis)

Destilados en Los Altos de Jalisco y distribución internacional

El ingreso a la industria de bebidas alcohólicas ocurrió con el lanzamiento de la marca Tesoro Azul. El proyecto nació en los campos de Jesús María, una zona tequilera ubicada en la región de Los Altos de Jalisco, donde se procesó el agave azul.

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La firma comercializó botellas en versiones Blanco, Reposado y Cristalino. El producto ingresó primero a tiendas departamentales y cadenas de autoservicio en México, para después sumarse a los canales de venta que acompañaron las presentaciones en vivo del cantante en ciudades estadounidenses.

El diseño de la marca buscó posicionar el destilado dentro de la categoría prémium. El artista encabezó catas y exhibiciones del producto en recintos culturales para vincular la bebida con las tradiciones agrícolas del occidente del país.

La marca de tequila Tesoro Azul ingresó al mercado prémium con agaves destilados en el municipio de Jesús María, Jalisco, apoyada en la proyección comercial del cantautor en Estados Unidos. (IG: tesoroazul_tequila)

Café de altura y salsas con denominación de origen

En el ramo de abarrotes gourmet, Solís registró la línea Quiéreme Café, el grano provino de zonas montañosas del sureste de la República Mexicana y se introdujo en presentaciones orgánicas tanto en la cafetería del hotel michoacano como en plataformas de comercio electrónico.

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La empresa distribuyó el producto mediante venta directa y diseñó modelos de franquicia para centros urbanos. La selección de cosechas priorizó perfiles tostados de especialidad dirigidos a compradores de productos de origen nacional.

El portafolio de abarrotes finos integró granos orgánicos de la firma Quiéreme Café y botellas de colección de Buki Salsa, elaboradas con chile Yahualica de origen certificado. (Instagram)

El portafolio sumó también la marca Buki Salsa, elaborada con chile cosechado en el municipio de Yahualica. Esta variedad obtuvo la declaratoria formal de Denominación de Origen en la franja limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.

El envasado utilizó frascos con diseño de guitarra que salieron a la venta en paquetes de seis piezas por 360 pesos en portales digitales.

Los primeros lotes de 360 mililitros agotaron inventarios durante las primeras horas de salida al público en México y Estados Unidos.

El catálogo de empresas sumó recientemente nuevos canales de exportación para la industria de alimentos y destilados en el suroeste estadounidense, mercado donde el artista mantiene presencia comercial durante sus presentaciones masivas.

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