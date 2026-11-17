Violencia en Culiacán: dejan una cabeza humana dentro de una cubeta frente a un centro comercial. RRSS

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Una cabeza humana fue localizada dentro de una cubeta abandonada en uno de los accesos al estacionamiento de la plaza comercial La Campiña, en Culiacán, Sinaloa. El hallazgo se registró la tarde del lunes 16 de noviembre y provocó el cierre de una vialidad y la movilización de fuerzas de seguridad.

Hasta el momento no existe una identificación oficial de la víctima. Las autoridades tampoco han confirmado con certeza si los restos corresponden a un hombre o a una mujer, aunque distintas fuentes señalan que se trataría de un hombre.

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Cómo ocurrió el hallazgo

El reporte llegó al número de emergencias 911 alrededor de las 16:30 horas del lunes. Peatones que transitaban por el bulevar Doctor Mora, en su cruce con la calle De las Amapolas, observaron una cubeta de aspecto viejo colocada en la banqueta y dieron aviso a las autoridades.

El recipiente se encontraba en uno de los accesos al estacionamiento de la plaza comercial, en el espacio donde anteriormente funcionaba La Comercial Mexicana y que actualmente ocupa un Soriana Hiper. Por ese mismo punto ingresan clientes al supermercado ubicado dentro del establecimiento.

Civiles que circulaban por la zona fueron quienes primero notaron el recipiente y alertaron a los uniformados que se encontraban cerca del lugar. Al llegar, los agentes confirmaron el contenido de la cubeta y procedieron a resguardar el área.

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El hallazgo generó consternación entre clientes, comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona al momento de conocerse lo ocurrido.

Características del recipiente y los restos

La cubeta era de color azul y presentaba grandes manchas de pintura blanca. En su interior había hielos que se derretían por el calor de la zona, además de agua.

Algunas fuentes señalaron también la presencia de grava dentro del recipiente. De acuerdo con información que trascendió entre fuentes de seguridad, el hielo habría sido colocado con la intención de retrasar el proceso de descomposición y conservar los restos humanos.

Violencia en Culiacán: dejan una cabeza humana dentro de una cubeta frente a un centro comercial. RRSS

La cabeza presentaba un estado de descomposición. Hasta el momento se desconoce el tiempo que la cubeta permaneció en el sitio antes de ser descubierta, así como el tiempo aproximado de fallecimiento de la víctima.

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Despliegue de autoridades en la zona

Minutos después del aviso inicial, arribaron al sitio elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán, quienes verificaron la información proporcionada por los civiles y confirmaron la presencia de los restos humanos.

Posteriormente llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de los departamentos de la Dirección General de Investigación Pericial, el Servicio Médico Forense y la Policía de Investigación (PDI). Este personal dio fe del hallazgo y se encargó de las diligencias correspondientes.

Como medida de seguridad, los uniformados cerraron el acceso al bulevar Doctor Mora, en el tramo comprendido entre la avenida De los Eucaliptos y la calzada de los Sabinos. El cierre abarcó también el área cercana al acceso principal de la plaza comercial.

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Durante el operativo, los especialistas periciales documentaron las condiciones en las que fue localizada la cubeta y comenzaron con la recolección de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo. Concluidas las labores en el sitio, los restos humanos y el recipiente fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán las pruebas de ley correspondientes.

Investigación en curso y pasos pendientes

La identificación de la víctima dependerá de estudios forenses, que podrían incluir pruebas genéticas. A través de estos análisis, la Fiscalía buscará establecer el sexo, la identidad, la causa de muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho. Tampoco se ha precisado si el abandono de los restos estaría vinculado con algún otro evento violento registrado recientemente en la capital sinaloense.

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Violencia en Culiacán: dejan una cabeza humana dentro de una cubeta frente a un centro comercial. RRSS

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer cómo llegaron los restos hasta ese punto del sector La Campiña. La carpeta de investigación permanece abierta.

Tercer caso similar en veinte días

El hallazgo en la plaza La Campiña no es un hecho aislado dentro de la entidad. El 29 de octubre pasado, en la banqueta de una residencia de dos pisos ubicada en una calle de la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán, personas desconocidas que viajaban en un vehículo abandonaron una hielera que también contenía una cabeza humana cercenada, en ese caso de una persona del sexo masculino.

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Autoridades estatales y fuerzas federales que acudieron a verificar el contenido de aquella hielera certificaron igualmente que se trataba de una cabeza humana, por lo que resguardaron la escena a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado.

Con el caso registrado este lunes en la plaza comercial La Campiña, se trata del tercer hallazgo de este tipo que se registra en las ciudades de Culiacán y Mazatlán en un lapso de veinte días.