Galia Borja, subgobernadora del Banxico, no sabe cuándo volver a haber una modificación a la tasa de interés. Crédito: Oswaldo Ramírez / Bloomberg

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Este martes, Galia Borja, subgobernadora del Banco de México (Banxico), reconoció que era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la evolución de la tasa de interés, ya sea de su subida o de bajada.

La afirmación de Borja se dio días después del sorpresivo recorte que hizo el Banco Central este mes a la tasa de interés y destacó que la duración de cualquier pausa sigue siendo incierta, dadas las circunstancias.

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Subgobernadora del Banco de México reconoce que la duración de la pausa en la tasa de interés es incierta

Cabe recordar que el Banco de México aplicó a principios de noviembre un inesperado ajuste a su tasa de interés de referencia, reduciéndola en 25 puntos base a 6.25 por ciento, al tiempo que apuntó a una pausa prolongada en el futuro.

Sin embargo, Borja Gómez, quien fue una de las cinco integrantes de la Junta de Gobierno que votó a favor de mantener las tasas sin cambios, consideró que no se debe intentar predecir cuánto tiempo podría durar esa pausa.

“Las orientaciones prospectivas no siempre son inamovibles”, dijo la subgobernadora del Banxico en una entrevista al margen de una conferencia sobre inversión en México celebrada en Londres.

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También señaló que “probablemente la intención sea mantenerla así durante algún tiempo”, al tiempo que advirtió que continuaban existiendo “riesgos al alza” en lo que respecta a la inflación en México.

FOTO DE ARCHIVO. La subgobernadora del Banco de México Galia Borja Gómez asiste al Foro EL CEO, que reúne a funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, ejecutivos de importantes corporaciones y expertos financieros para debatir sobre la economía del país, en Ciudad de México, México, el 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Jonathan Heath crítica el recorte a la tasa de interés por parte del Banxico: Manda un mensaje equivocado sobre el control de la inflación

La semana pasada, el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath afirmó que el reciente recorte de tipos de interés del Banco Central daría pasó a la confusión y envió un mensaje equivocado, ya que las perspectivas de inflación siguen sesgadas hacia arriba y la reserva federal de Estados Unidos parece dispuesta a seguir subiendo su tipo clave.

Heath, cuyo mandato de ocho años en el consejo del Banco Central termina en diciembre próximo, votó el pasado 5 de noviembre para mantener el tipo de referencia sin cambios. En ese sentido, la Junta de Gobierno de Banxico compuesta por cinco miembros votó finalmente tres - dos para recortar los tipos en 25 puntos básicos hasta el 6.25 por ciento.

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“(El recorte de tipos) confunde y envía el mensaje equivocado de que hemos visto un progreso claro en la inflación, cuando la tendencia real es al alza”, expresó Heath a Reuters en una respuesta escrita el miércoles 11 de noviembre, comentando a título personal.

Banxico tiene la encomienda mantener estable la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días después de la decisión de Banxico, que sorprendió a los mercados, los datos oficiales confirmaron que la inflación anual general se aceleró al 3.75 por ciento en octubre, frente al 3.45 por ciento de septiembre. La cifra se aleja así de la meta del Banco Central, fijada en 3 por ciento (+/- un punto porcentual).

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Recorte a tasa limita el margen de maniobra: Subgobernador del Banco de México

Además, Heath sostuvo que la decisión va en contra de varios datos y previsiones económicas, incluyendo el aumento de los precios en México, la reciente depreciación del peso, la mejora de las previsiones de crecimiento económico y las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés).

“El equilibrio de riesgos para la inflación está fuertemente sesgado hacia arriba, y este recorte mal ubicado solo perjudica aún más las posibilidades de que la inflación converja hacia su objetivo del 3 por ciento para finales del próximo año”, agregó.

Banxico prevé mantener los tipos de interés en el nuevo nivel

A principios de noviembre, Banxico señaló una pausa en el ciclo de ajuste de tipos y afirmó que mantener la tasa en el nuevo nivel durante un período prolongado apoyará la convergencia de la inflación hacia su objetivo y seguirá siendo suficiente para afrontar los desafíos macroeconómicos externos.

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Consultado sobre esa orientación a futuro, Heath señaló que limita el margen de maniobra del Banco Central, en particular para subir los tipos, una medida que podría ser necesaria si la inflación continúa al alza y la Reserva Federal mantiene su postura de endurecimiento monetario.

Decisión de la Fed no fue en sintonía con el Banco de México

Cabe recordar que la Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios en un rango del 3.75 por ciento al 4 por ciento en octubre, luego de subirlos 25 puntos base en septiembre. Sin dejar de mencionar que los mercados anticipan otra subida en diciembre.

El subgobernador del Banco de México Jonathan Heath no estuvo de acuerdo con los dichos de la presidenta. Crédito: X / @JonathanHeath54

“Si la Fed sube en sus dos próximas reuniones, la diferencia caería a 175 puntos base… Poner la diferencia por debajo de 200 puntos es peligroso e irresponsable”, comentó Heath.

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Piden entender por qué la inflación no logró ubicarse en 3 por ciento

El peso mexicano ha estado bajo presión en momentos en que Banxico se desvincula de la política monetaria de la Fed, lo que alimenta los temores de que una brecha de rentabilidad cada vez más estrecha reduzca el atractivo de las operaciones de carry trade, mediante las cuales los inversionistas piden prestados dólares de menor rendimiento para invertir en pesos de mayor rendimiento.

De cara al final de su mandato en Banxico, Heath afirmó que el “mayor problema pendiente que tenemos es entender en profundidad por qué nunca hemos conseguido que la inflación confluya al 3 por ciento y se mantenga allí”.

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Los dos integrantes de la Junta de Gobierno que votaron en contra de bajar la tasa de interés en el Banxico, ofrecieron su postura, siendo Galia Borja, quien reconoció que la pausa en la reducción o subida de la tasa de interés es incierta.