Vaquero Navarrete queda como agente libre: busca promotora para definir su futuro (Facebook | Club de Box El Vaquero Navarrete)

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Emanuel Vaquero Navarrete quedó como agente libre tras concluir su contrato con Top Rank, su representante, Alejandro Brito, anunció que el equipo del excampeón mexicano abrirá negociaciones con diversas promotoras, sin descartar una continuidad con la empresa de Bob Arum.

El anuncio llega tres semanas después de que O’Shaquie Foster derrotó a Navarrete y le arrebató los campeonatos superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), resultado que puso fin a una prolongada etapa de dominio del mexicano de 31 años en las divisiones pequeñas.

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Navarrete se convierte en agente libre luego de que concluyó su vínculo contractual con Top Rank, sin que exista un conflicto reciente como causa de la separación. El peleador originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, podrá escuchar ofertas, renovar con la promotora o analizar nuevos destinos para lo que él mismo ha reconocido como la recta final de su carrera: aproximadamente tres combates más antes de retirarse.

La nueva etapa de Navarrete tras quedarse sin promotora (Fotos:Getty Images)

“Hoy estamos en posición de anunciar que Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete es oficialmente agente libre”, informó Brito en un comunicado. El representante adelantó que iniciarán conversaciones “tanto con Top Rank como con otras promotoras para evaluar las mejores oportunidades y definir su futuro”, y anticipó que pronto habrá novedades.

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La nueva etapa de Navarrete tras quedarse sin promotora

La relación entre el Vaquero y Top Rank se remonta a 2018, cuando venció a Isaac Dogboe para conquistar su primer campeonato mundial en peso supergallo. En junio de 2022, ambas partes firmaron un nuevo acuerdo multianual para extender su asociación, que sumó casi ocho años en total.

Entre los escenarios que maneja el equipo del Vaquero está volver a las 130 libras, categoría superpluma, para intentar recuperar los cinturones perdidos ante Foster. En esa división figuran como posibles rivales para 2027:

O’Shaquie Foster

Eduardo “Sugar” Núñez

Charly Suárez

Lamont Roach

Los boxeadores Emanuel Navarrete y O'Shaquie Foster se miran fijamente cara a cara mientras cargan sus cinturones de campeones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es dar el salto a las 135 libras, correspondiente al peso ligero, aunque no hay una decisión confirmada al respecto. La prioridad del equipo será elegir acuerdos y combates que permitan al Vaquero sostener su trayectoria y cerrar su carrera con los títulos que perdió.

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Juan Manuel Márquez analiza la derrota del Vaquero Navarrete ante O’Shaquie Foster

Juan Manuel Márquez consideró que a Emanuel Navarrete le faltó una estrategia más completa frente a O’Shaquie Foster, basada en la paciencia, la presión ordenada y la variedad de golpes. Según su análisis, esos recursos habrían impedido que el estadounidense controlara la distancia y el ritmo del combate. La derrota por decisión unánime dejó al mexicano sin los títulos superpluma de la OMB y la FIB el 24 de octubre en San Antonio, Texas.

El ex campeón mexicano señaló que Navarrete tuvo algunos pasajes favorables, aunque no logró sostenerlos ni transformarlos en una presión efectiva. Foster aprovechó los desplazamientos laterales, los movimientos de cintura y los contragolpes precisos para evitar una pelea fija y mantener el control de los intercambios.

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El estadounidense se impuso con tarjetas de 115-111, 118-108 y 118-108, después de que Navarrete visitó la lona en dos ocasiones tras recibir ganchos de derecha. Con ese resultado, Foster se convirtió en campeón unificado de la división superpluma.

Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )

Márquez consideró que el mexicano intentó resolver varios episodios mediante ataques directos que lo dejaron expuesto a las respuestas de Foster. A juicio del tricampeón mundial, Navarrete abandonó recursos que le habrían permitido generar oportunidades frente a un rival móvil.

El ex campeón sostuvo que el mexicano necesitaba utilizar más el jab, atacar al cuerpo y administrar mejor la distancia. La estrategia no consistía en lanzar golpes de manera constante, sino en construir ofensivas capaces de limitar las salidas de Foster.

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La recomendación también incluía combinaciones de uno-dos, remates con gancho o uppercut y una guardia más firme durante los ataques. Márquez estimó que esos ajustes habrían evitado que Navarrete avanzara en línea recta y quedara expuesto al contragolpe.