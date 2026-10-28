Esto es lo que le hizo falta al Vaquero Navarrete en su pelea contra O’Shaquie Foster según Juan Manuel Márquez

A Emanuel “Vaquero” Navarrete le faltó una estrategia más completa para enfrentar a O’Shaquie Foster, según el análisis de Juan Manuel Márquez tras la derrota que dejó al mexicano sin sus títulos mundiales (Especial)

Guardar

A Emanuel “Vaquero” Navarrete le faltó una estrategia más completa para enfrentar a O’Shaquie Foster, según el análisis de Juan Manuel Márquez tras la derrota que dejó al mexicano sin sus títulos mundiales de peso superpluma.

El ex campeón mexicano consideró que Navarrete tuvo momentos favorables durante el combate, aunque no logró sostenerlos ni convertirlos en una presión efectiva sobre el estadounidense.

PUBLICIDAD

Para El Dinamita Márquez, Foster encontró la forma de desarmar al Vaquero mediante desplazamientos laterales, movimientos de cintura y contragolpes precisos. El estadounidense evitó una pelea fija y llevó el ritmo hacia el terreno que más le convenía.

El Vaquero Navarrete llega al cuadrilátero con un registro de 40 victorias y 33 nocauts. (Instagram/ @vaquero_navarrete)

Navarrete necesitaba una propuesta que combinara paciencia, presión y variedad de golpes. El problema, de acuerdo con el Dinamita, fue que buscó resolver varios pasajes con ataques directos y expuestos.

Una estrategia mala de Navarrete, según Márquez

El tricampeón mundial dejó de utilizar recursos que podían abrirle oportunidades frente a un rival móvil. Márquez señaló que debía trabajar más con el jab, golpear al cuerpo y administrar mejor la distancia.

PUBLICIDAD

La intención no era lanzar golpes sin pausa, sino construir ofensivas que limitaran las salidas de Foster. Una presión ordenada podía obligar al nuevo campeón unificado a intercambiar con mayor frecuencia.

El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también incluyó el desempeño de la esquina de Navarrete. Márquez entendió que el equipo debía detectar antes el patrón de pelea del estadounidense y ordenar ajustes concretos entre los asaltos.

La recomendación pasaba por insistir con combinaciones de uno-dos y remates con gancho o uppercut. El objetivo era evitar que el mexicano se lanzara en línea recta y quedara expuesto a las respuestas del rival.

PUBLICIDAD

Foster aprovechó cada ingreso previsible. El estadounidense eligió bien los momentos para contestar y mantuvo la distancia cuando Navarrete intentaba conectar golpes de poder.

Emmanuel “Vaquero” Navarrete reconoció que O’Shaquie Foster impuso un estilo superior durante la pelea por la unificación de los cetros superpluma (Captura de pantalla | Box Azteca )

La dura derrota del Vaquero Navarrete que lo dejó sin los cinturones de la OMB y de la FIB

El mexicano visitó la lona en dos oportunidades tras recibir ganchos de derecha. Para Márquez, esas caídas no respondieron solamente a la potencia de Foster, sino también a la postura de Navarrete y a la falta de guardia en sus ataques.

El ex campeón remarcó que Foster no se caracteriza principalmente por el nocaut. Por eso, interpretó que el cierre expuso el grado de desesperación con el que Navarrete salió a buscar una definición.

La derrota en San Antonio, Texas, dejó a Foster con los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en las 130 libras. Navarrete perdió así la condición de monarca unificado de la división.

PUBLICIDAD

Para Márquez, la pelea dejó una conclusión clara: el Vaquero requería más control, mejores combinaciones y un plan capaz de neutralizar el contragolpe. La agresividad que tantas veces le dio resultados no alcanzó ante un rival que supo anticipar cada error.

Vaquero Navarrete es uno de los campeones más sólidos del boxeo mexicano en los últimos años (Instagram | worldboxingorg)

Eduardo Camarena se lanza contra el Vaquero Navarrete

Eduardo Lalo Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete ante O’Shaquie Foster y sostuvo que el boxeador mexicano debía valorar un ascenso a la división de peso ligero. El comentarista consideró que el desgaste para marcar las 130 libras habría afectado su actuación.

Camarena afirmó en el podcast Desde el Ring que el cuerpo del Vaquero marcó un límite por encima de la estrategia. El especialista planteó que Navarrete tenía la opción de ajustar su preparación para permanecer en superpluma o subir a las 135 libras.

PUBLICIDAD

Navarrete perdió los campeonatos superpluma de la OMB y la FIB el 24 de octubre, tras caer por decisión unánime ante Foster en San Antonio, Texas. Los jueces entregaron tarjetas de 115-111, 118-108 y 118-108 a favor del estadounidense.