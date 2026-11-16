Las razones de Estados Unidos para revocar la visa a influencers: el error común entre la categoría de turista y el trabajo digital

La influencer Karina Torres descubrió la cancelación de su documento migratorio antes de abordar un vuelo a Estados Unidos, en medio de la fiscalización a creadores de contenido que viajan con visa de visitante. (Especial )

Guardar

Las autoridades migratorias de Estados Unidos cancelan de forma inmediata las visas de turista a creadores de contenido e influencers extranjeros que realizan grabaciones comerciales, menciones pagadas de marcas o presentaciones públicas en territorio estadounidense.

El incumplimiento de las condiciones de estancia activa castigos que impiden el reingreso al país por periodos de hasta cinco años.

PUBLICIDAD

La Ley de Inmigración y Nacionalidad clasifica como empleo no autorizado cualquier actividad productiva que genere beneficios económicos directos dentro de sus fronteras.

Las disposiciones legales federales sancionan estas prácticas incluso cuando las empresas contratantes pagan mediante transferencias a cuentas bancarias en México o plataformas digitales fuera del territorio estadounidense.

Los inspectores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realizan revisiones exhaustivas en aeropuertos y garitas terrestres. Los agentes tienen la facultad legal de inspeccionar teléfonos celulares, computadoras portátiles, mensajes de texto y correos electrónicos para cotejar el motivo del viaje con los compromisos comerciales pactados por los viajeros.

PUBLICIDAD

Karina Torres, Eduin Caz y Julión Álvarez forman parte de las figuras del entretenimiento mexicano que enfrentan la cancelación de sus visados por parte del gobierno de Estados Unidos. (Especial)

El caso de Karina Torres refleja la vigilancia sobre figuras del entretenimiento

La integrante de Las Perdidas Karina Torres enfrentó la cancelación de su visado en un aeropuerto mexicano cuando pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Los Ángeles.

La creadora de contenido viajaba en compañía de Wendy Guevara al momento en que el personal de la aerolínea le notificó el impedimento para abordar la aeronave.

Torres afirmó que sus traslados previos a Washington y Miami correspondían a visitas recreativas y sostuvo que nunca recibió pagos por presentaciones en territorio estadounidense.

La creadora de contenido viajaba en compañía de Wendy Guevara al momento en que el personal de la aerolínea le notificó el impedimento para abordar la aeronave. (@kimberly_lamaspreciosa)

La influencer turnó el expediente a un abogado especializado en leyes migratorias para solicitar una audiencia de aclaración formal ante el Consulado de Estados Unidos en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Casos similares afectaron a comediantes y elencos de comedia que promocionaron presentaciones en redes sociales para comunidades hispanas sin tramitar permisos de trabajo previos.

Los inspectores fronterizos detectaron la venta de boletos en taquillas locales y utilizaron el material publicitario como prueba directa para invalidar los documentos de entrada.

La influencer turnó el expediente a un abogado especializado en leyes migratorias para solicitar una audiencia de aclaración formal (Especial)

La visa de visitante prohíbe generar contenido con fines de lucro

La visa B1/B2 autoriza viajes recreativos, compras, tratamientos médicos y asistencia a congresos empresariales o seminarios educativos sin remuneración.

El reglamento del Departamento de Estado prohíbe utilizar este visado para realizar producciones comerciales, transmisiones patrocinadas o coberturas pagadas destinadas a la promoción de productos y servicios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración establece que ningún visitante temporal puede prestar servicios que compitan con el mercado laboral estadounidense. La venta de accesos para convivencias con seguidores, la conducción de festejos en centros nocturnos y la grabación de campañas de publicidad digital en locaciones locales constituyen faltas a la categoría de turista.

PUBLICIDAD

Las marcas o agencias con sede en Estados Unidos que contratan a figuras de internet están obligadas a verificar su estatus migratorio.

Los desembolsos efectuados a personas sin autorización de trabajo generan discrepancias fiscales ante el Servicio de Rentas Internas y detonan alertas automáticas en las bases de datos aduanales.

La visa B1/B2 autoriza viajes recreativos, compras, tratamientos médicos y asistencia a congresos empresariales o seminarios educativos sin remuneración. (@luisitocomunica)

El marco legal exige peticiones laborales avaladas por empresas

Los creadores de contenido digital que viajan a territorio estadounidense con fines de trabajo deben solicitar visados especializados antes de presentarse en los filtros de ingreso.

Las normas migratorias cuentan con clasificaciones específicas para personas vinculadas a la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.

La visa O-1B está dirigida a profesionistas con logros extraordinarios comprobables en las artes, la televisión o el ámbito digital. Para acceder a este permiso, el interesado debe documentar un historial de reconocimiento público, contratos de patrocinio previos, artículos periodísticos sobre su carrera y honorarios superiores a la media del sector.

PUBLICIDAD

La visa O-1B está dirigida a profesionistas con logros extraordinarios comprobables en las artes, la televisión o el ámbito digital. (Consulado de México en Miami).

El trámite de la visa O-1B requiere la presentación formal del formulario I-129 por parte de un empleador o un agente radicado en territorio estadounidense.

La solicitud debe incluir un calendario detallado que precise las fechas, los lugares y la naturaleza de las actividades que el creador realizará durante su estancia temporal.

La visa P-1 aplica a miembros de agrupaciones artísticas, músicos y animadores que cuentan con reconocimiento internacional sostenido.

Esta categoría permite ejecutar presentaciones escénicas y eventos públicos respaldados por contratos formales, bajo la supervisión de un promotor o compañía debidamente establecida en Estados Unidos.

La visa P-1 aplica a miembros de agrupaciones artísticas, músicos y animadores que cuentan con reconocimiento internacional sostenido. (Instagram: graniel.gabriel)

La remoción expedita impone vetos de entrada prolongados

Cuando un oficial de aduanas detecta que el pasajero viaja para desempeñar actividades remuneradas sin la visa correspondiente, declara su inadmisibilidad en el puerto de llegada.

PUBLICIDAD

El agente procede a la cancelación física del documento y levanta un acta administrativa bajo la sección 212 de la ley migratoria.

La aplicación de una orden de remoción expedita impone una sanción automática de cinco años sin posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.

Si la autoridad determina que el viajero falseó sus declaraciones o presentó información engañosa en el filtro de control, la sanción aumenta a diez años o deriva en la inelegibilidad permanente por fraude migratorio.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aplican sanciones de cinco a diez años de expulsión cuando detectan violaciones a las leyes de ingreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viajero puede solicitar el retiro voluntario de su petición de ingreso para evitar una orden formal de expulsión en su expediente.

Esta medida no garantiza conservar el visado de turista, ya que los consulados estadounidenses reciben la notificación consular inmediata para revocar el documento de forma definitiva en sus sistemas de control fronterizo.

PUBLICIDAD

Revertir una revocación de visa por sospecha de empleo no autorizado requiere un proceso consular que demora entre 12 y 24 meses.

Los solicitantes deben tramitar un perdón legal formal ante el Departamento de Seguridad Nacional y demostrar, con declaraciones fiscales y contratos certificados, la ausencia total de lucro en sus visitas previas.